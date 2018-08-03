Фотография к резюме: как понравиться немецким кадровикам

Селфи, сделанное сидя за компьютером, фотография из отпуска или - другая крайность - снимок на паспорт со взглядом, направленным в пустоту и полным отсутствием каких-либо эмоций на лице, - что только не получают сотрудники немецких отделов персонала вместе с заявками на вакансии! Между тем фото на резюме играет роль при отборе кандидатов. На что обращают внимание кадровики?

Недооцененное значение фото

Вообще-то размещать фотографию на документах для подачи заявки на вакансию в немецкую компанию не обязательно. Более того, согласно закону против дискриминации (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), вступившему в силу в 2006 году, работодатель не имеет права требовать этого от соискателя. Но многие претенденты все же предпочитают не оставлять резюме безликим. И в этом есть смысл.





Взгляд, прическа, одежда, задний фон, освещение - все эти аспекты являются источниками дополнительной информации для кадровиков, которые ими охотно пользуются. В этом фирмы в Германии существенно отличаются от английских или американских компаний, для которых фото к резюме превратилось в архаизм.

"Роль фотографии нельзя недооценивать. Внешний вид претендента может определить его судьбу", - подчеркивает консультант по вопросам трудоустройства и автор многочисленных книг Дорис Бреннер (Doris Brenner). В особенности это касается кандидатов на должность, требующую постоянной работы с клиентами.

Резюме как рекламная кампания

Поэтому к фото для резюме нужно отнестись серьезно. Интернет пестрит рекомендациями сотрудников порталов по трудоустройству, да и самих фотографов, а также конкретными примерами снимков с их подробным анализом. "Резюме - это же реклама для вас. А фотография к нему - это то же, что и иллюстрации на рекламных плакатах", - подчеркивают фотодизайнеры из Мюнхена Тассило Хофман (Tassilo Hofmann) и Ева Кубинска (Eva Kubinska).

С фотографии должен смотреть дружелюбный, открытый и позитивно настроенный человек с прямым целеустремленным взглядом. Легкая приветливая улыбка также поможет расположить к себе сотрудников отдела кадров. Постарайтесь выглядеть как можно естественнее, подчеркните свою компетентность и уверенность в своих силах, рекомендуют специалисты.

Ваш внешний вид имеет большое значение. "Неаккуратная прическа, потрепанная физиономия, помятая одежда. Такие резюме сразу же приземлятся в стопке с отказами. Немецкие работодатели обращают внимание на опрятность", - отмечает Дорис Бреннер. Значение дресс-кода также не стоит преуменьшать.

Так, для претендента с дипломом о высшем образовании лучше всего подходит костюм с галстуком. Претендентам на руководящую должность следует прийти на фотосессию в консервативном и элегантном облачении. Даме, которая устраивается на должность в сфере экономики или промышленности, также следует проявить сдержанность.

А вот претендентке, подающей заявку на вакансию в одну из фирм из мира моды, можно не бояться показаться слегка кокетливой. Абсолютное табу для представительниц женского пола - блузка с вызывающим вырезом или пышными рюшами, украшения, бросающиеся в глаза, и слишком яркая косметика. У мужчин негативное впечатление произведет расстегнутый ворот рубашки, выставляющий напоказ заросшую волосами грудь.

Удачный формат

В один голос специалисты советуют оговорить с фотографом заранее, на какую должность вы подаете документы. В творческих профессиях приветствуются креативный подход к фотографии. Скажем, сейчас в моде снимки, на которых верхняя часть головы слегка срезана. Такое фото выглядит эффектно, претендент кажется живым и энергичным человеком. Также популярны горизонтальные фотографии. Но здесь необходимо учитывать особенности телосложения. Скажем, такой формат сыграет против полного человека.

Цветные фотографии считаются более выразительными. Но и черно-белое фото может быть сделано очень удачно. Например, Дорис Бреннер рекомендует делать черно-белые портреты мужчинам в возрасте от 20 до 30 лет. Тогда черты лица кажутся более взрослыми, претендент создает впечатление зрелого человека.

"Главное - чтобы фотография была выполнена в одном стиле с остальными документами", - отмечают Тассило Хофман и Ева Кубинска. Если вы размещаете снимок на обложке к резюме либо на странице с контактными данными, то он вполне может быть размером с визитную карточку. К резюме, оформленному в виде таблицы, можно прикрепить фото поменьше: 5x7 или 4x6 сантиметров.

Практический совет

Цены на фотографию для резюме в немецких ателье расходятся от 20 до 200 евро. Одни предлагают несколько снимков с применением легкой ретуши, другие - часовую фотосессию со сменой гардероба, услугами стилиста и визажиста, а также с доскональной цифровой обработкой снимков. Некоторые фотографы включают в стоимость компактный диск с фотографиями, другие просят за эту услугу дополнительную плату. Конечно, фотографию можно сделать в автомате, будет и дешево, и оперативно, но резюме - это как раз тот случай, когда не стоит экономить.

И напоследок - совет от Дорис Бреннер: сделайте несколько фотографий в разных форматах и посмотрите, как вы на них выглядите. Для объективности восприятия лучше всего на помощь призвать кого-то из знакомых с хорошим эстетическим вкусом и способностью дать критическую оценку.

Смотрите также:

''Ералаш'' по-кандидатски Резюме ''по-богатому'' Что только не приносит почтальон сотрудникам отделов кадров! Вензеля, бордюры, торжество колорита - и все в одном резюме. Бывает, что кандидаты распечатывают документы на самой дорогой бумаге и упаковывают их в тисненые кожаные папки. "Безусловно, вы особенный, но не пытайтесь отвлечь кадровиков от суровых фактов", - советует Герхард Винклер, консультант по вопросам карьеры.

''Ералаш'' по-кандидатски Попробуй муа-муа… Протягивать при приветствии руку ладонью вниз, как для поцелуя, или пытаться дать пять собеседнику при встрече? Бывает и такое. Одному работодателю так запомнилось, как его расцеловали после собеседования, что он даже поведал об этом газете Suddeutsche Zeitung. Взяли ли кандидата после этого на работу, история умалчивает.

''Ералаш'' по-кандидатски Привет, с вами говорит холодильник... ...потому что автоответчика нет дома... Кандидаты забывают, что им в любой момент могут позвонить с потенциального места работы. А если они недосягаемы, то в главной роли выступает автоответчик. Эксперт онлайн-биржи труда Stepstone.de Александра Венциг советует: позаботьтесь о подобающем сообщении. ''Говорит Мозг Вселенной'' можно включить после подписания договора.

''Ералаш'' по-кандидатски Высший пилотаж светской беседы ''Сперва я заблудился - что же это вы так далеко забрались? Потом промочил брюки в луже - дороги у вас - не фонтан. Понадеялся на горячий кофе - и тут кинули...'' Кандидат не скупился на критику, но ожидал щедрой зарплаты, вспоминает эксперт по вопросам карьеры Герман Рефиш. Соблюдение такта - лучшая тактика.

''Ералаш'' по-кандидатски Стрельба глазами как секретное оружие Заигрывать с сотрудником, проводящим собеседование? Почему бы и нет. Больше трети кандидатов, опрошенных агентством трудоустройства TalentFrogs.de, сообщили, что готовы ''осознанно и целенаправленно'' кокетничать с собеседниками, чтобы заполучить заветное место. Разумеется, если позволят обстоятельства. Наиболее высокая флирт-боеготовность - у самых молодых соискателей.

''Ералаш'' по-кандидатски На службу? Подбираем аксессуары Пять минут. Ровно столько времени нужно 65 процентам немецких начальников на собеседовании, чтобы понять, подходит ли им кандидат, выяснила онлайн-служба трудоустройства CareerBuilder. В случае с человеком, перебиравшим в течение беседы четки, все выяснилось еще быстрее, сообщил один из опрошенных. В резюме свое вероисповедание тоже лучше не упоминать, советует эксперт Александра Венцинг.

''Ералаш'' по-кандидатски Свежая волна на предприятии Не позаботиться о свежести дыхания перед собеседованием с потенциальным работодателем вам не позволит ни одна рекламная компания мятных конфет или жевательной резинки. Главное - до начала собеседования не забыть найти ближайшую к комнате переговоров урну: кадровики не переносят жвачки на дух.

''Ералаш'' по-кандидатски Искушение сладостями В ходе конструктивной беседы главное - не увлечься предложенным угощением. Один кандидат, макнув печенье в кофе, принялся живописать вехи своей рабочей биографии. Заметив, что это привело к падению кондитерского изделия, герой стал извлекать его из чашки пальцами, да так, что сотрудник отдела кадров все еще под впечатлением от этого чуда мультитаскинга, о чем он и поведал Süddeutsche Zeitung.

''Ералаш'' по-кандидатски Козлы отпущения Почему вы бросили учебу? Не завершили практику? Не довели до конца проект? Автор книг о карьере Мартин Верле жалуется, что кандидаты "водят" за собой на собеседования козлов отпущения: виноват бездарный профессор, злой начальник, тупые клиенты. Чтобы не выглядеть наивно, признайте свои ошибки и похвастайте тем, чему вы в результате научились, советует эксперт.

''Ералаш'' по-кандидатски Возьмите меня суперменом! Комиксы, кактусоводство, танцы живота, игра на воображаемой гитаре… Какой бы разносторонней личностью вы ни были, о хобби в резюме стоит писать, если они имеют отношение к работе, на которую вы устраиваетесь, рекомендует Александра Венцинг. Воздержитесь и от таких деталей, как гражданство, профессии родителей и фотографии из отпуска. Эксперту приходилось сталкиваться и с этим.

''Ералаш'' по-кандидатски СМИ? СМИ: слишком много информации - от английского выражения "too much information". На собеседовании это - смертный грех. По крайней мере, так считают 13 процентов руководителей, опрошенных службой CareerBuilder.com. Особенно щепетильно работодатели относятся к любовным историям кандидатов или, напротив, жалобам на полное отсутствие личной жизни.

''Ералаш'' по-кандидатски ''Алё, зайка! Записывай: кило картошки...'' У вас зазвонил телефон? Во время собеседования? Как неловко! Впрочем, ситуацию можно исправить, если быстро взять трубку и решить проблему. Так сделала кандидатка, продиктовавшая своему бойфренду список продуктов для закупки в супермаркете. Трудно поверить, но соискатели помоложе в ходе беседы ухитряются даже играть с мобильным телефоном и отправлять смс, сообщает Федеральное агентство по труду.

''Ералаш'' по-кандидатски Слезоточивый босс Собеседование - это стресс. На него организм порой реагирует выделением слез. Их желательно донести до дома и не расплескать при собеседнике. Впрочем, один руководитель вспоминает, что кандидат расплакался уже в ответ на вопрос: "Легко ли вы нашли дорогу?" Возможно, он увидел в нем глубокий смысл. Его переплюнул только кандидат, выбежавший после пары вопросов с криком: "Я больше не могу!"

''Ералаш'' по-кандидатски Кривое зеркало Юмор бесспорно способен разрядить любую обстановку, но иногда кандидаты слишком усердствуют. Один молодой специалист, например, явился на собеседование в футболке с надписью ''Ненавижу работу'', как рассказал один из участников опроса CareerBuilder.com. Традиционные шуточки вроде: "Да у вас в приемной настоящий цербер!" производят не менее негативный эффект, отмечает Герхард Винклер.

''Ералаш'' по-кандидатски Особые чувства Чтобы попасть на собеседование, кандидаты порой лезут из кожи вон. "Один приложил к резюме ботинок, чтобы сделать "первый шаг навстречу коллегам", - рассказывает тренер по вопросам карьеры Петра Беккер. Другой спел песню, аккомпанируя себе на припрятанной "в кустах" гитаре. А третий в качестве завершающего аккорда прислал собеседникам букет цветов. Автор: Ксения Польская



__________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp.