"Форум свободной России" признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Постоянный комитет "Форума свободной России" сообщил, что признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "легитимным временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы". Во вторник, 5 февраля, организация заявила "о своей поддержке граждан Венесуэлы, бросивших вызов диктатуре Николаса Мадуро".

"Мадуро - нелегитимный президент"

"Мы считаем Мадуро нелегитимным президентом, насильственно удерживающим власть, полученную в результате так называемых "выборов", которые проходили в отсутствии реальной конкуренции и не были признаны большинством цивилизованных стран мира", - отмечается далее в заявлении. Организация также указала, что Мадуро "лишился поддержки большинства граждан" и "использовал репрессии против оппозиции", спровоцировав "острый политический кризис и массовые уличные протесты".

Кроме того, активисты обращают внимание на то, что на данный момент Гуайдо признали в качестве временного президента Венесуэлы США, Канада, большинство стран Латинской Америки и многие страны ЕС. Мадуро же поддерживают "преимущественно страны с авторитарным правящим режимом", в том числе РФ, Беларусь, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Куба и Никарагуа, отмечается далее.

"Не локальный конфликт, а отражение глобального противостояния"

"Такое разделение очевидно свидетельствует о том, что политическое противостояние в Венесуэле не носит сугубо локальный характер, но является отражением глобального противостояния свободного мира и союза авторитарных, антидемократических режимов", - подчеркивают авторы заявления. При этом, по их словам, именно Кремль является одним из ключевых сторонников Мадуро за рубежом, поддерживая его как финансово, так и "прямой военной силой, направляя в Венесуэлу боевиков частных военных корпораций".

На фоне массовых протестов в Венесуэле председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом. Его почти сразу же признали США, Канада и большинство государств Латинской Америки. Страны ЕС ультимативно потребовали от Мадуро объявить к 4 февраля новые выборы, пригрозив в противном случае также признать Гуайдо. После отказа Мадуро выполнить эти требования Гуайдо признали временным президентом Германия, Франция, Великобритания и многие другие европейские страны. Россия считает события в Венесуэле попыткой госпереворота. Китай призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы.

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