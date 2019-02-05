 ″Форум свободной России″ признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2019

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Россия

"Форум свободной России" признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Конфликт в Венесуэле не является сугубо локальным, а отображает глобальное противостояние свободного мира и авторитарных режимов, заявила организация.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Постоянный комитет "Форума свободной России" сообщил, что признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "легитимным временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы". Во вторник, 5 февраля, организация заявила "о своей поддержке граждан Венесуэлы, бросивших вызов диктатуре Николаса Мадуро".

"Мадуро - нелегитимный президент"

"Мы считаем Мадуро нелегитимным президентом, насильственно удерживающим власть, полученную в результате так называемых "выборов", которые проходили в отсутствии реальной конкуренции и не были признаны большинством цивилизованных стран мира", - отмечается далее в заявлении. Организация также указала, что Мадуро "лишился поддержки большинства граждан" и "использовал репрессии против оппозиции", спровоцировав "острый политический кризис и массовые уличные протесты". 

Контекст

Кроме того, активисты обращают внимание на то, что на данный момент Гуайдо признали в качестве временного президента Венесуэлы США, Канада, большинство стран Латинской Америки и многие страны ЕС. Мадуро же поддерживают "преимущественно страны с авторитарным правящим режимом", в том числе РФ, Беларусь, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Куба и Никарагуа, отмечается далее.

"Не локальный конфликт, а отражение глобального противостояния"

"Такое разделение очевидно свидетельствует о том, что политическое противостояние в Венесуэле не носит сугубо локальный характер, но является отражением глобального противостояния свободного мира и союза авторитарных, антидемократических режимов", - подчеркивают авторы заявления. При этом, по их словам, именно Кремль является одним из ключевых сторонников Мадуро за рубежом, поддерживая его как финансово, так и "прямой военной силой, направляя в Венесуэлу боевиков частных военных корпораций".

На фоне массовых протестов в Венесуэле председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом. Его почти сразу же признали США, Канада и большинство государств Латинской Америки. Страны ЕС ультимативно потребовали от Мадуро объявить к 4 февраля новые выборы, пригрозив в противном случае также признать Гуайдо. После отказа Мадуро выполнить эти требования Гуайдо признали временным президентом Германия, Франция, Великобритания и многие другие европейские страны. Россия считает события в Венесуэле попыткой госпереворота. Китай призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы.

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    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

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    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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