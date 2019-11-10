Форум в Вильнюсе обсудил имперские амбиции России

Можно ли называть РФ империей? Не готовит ли Москва аншлюс Беларуси? Кто вошел в "список Путина"? Репортаж DW c Форума свободной России.
Второй, заключительный день Форума свободной России, проходившего в Вильнюсе с 9 по 10 октября, во многом был посвящен попыткам понять, почему России после падения коммунистической системы так и не удалось полностью избавиться от тоталитарного прошлого. Участники встречи также говорили об экспансионных имперских амбициях Москвы, определяющих ее внешнюю политику, и их опасности для соседей России.
Почему РФ не преодолела наследие тоталитаризма?
Почему России не удался процесс превращения в демократическое государство и в стране произошел откат к неосоветскому реваншизму? Участники дискуссии форума считают, что значительную роль в этом сыграло безучастное отношение со стороны западных стран. В том, что после краха СССР Россия не смогла преодолеть наследие советского авторитаризма, виновен, как выразился историк и депутат Сейма Литвы Мантас Адоменас, "оптимистический фатализм". После падения Берлинской стены Запад был убежден, что Россия, как и остальные страны Восточной Европы, "неизбежно упадет в объятия демократии", и этот процесс произойдет сам собой, рассуждает литовский политик. Поэтому помощь в политической трансформации России оказана не была.
С Адоменасом согласился и Гарри Каспаров. "Россия оказалась предоставлена самой себе, - говорит он. - Если бы в мире был предложен глобальный план переустройства, идея нового объединения мира, все могло сложиться по-другому".
"В Центральной Европе начала 90-х годов полностью забыли о России, - вспоминает Штефан Черноушек - член чешского "Мемориала", председатель общества Gulag.cz. - Все настолько устали от доминирования СССР, что больше даже не хотели смотреть в этом направлении“. Черноушек рассказывает, что в 1993-94 годах в Чехии был проведен социологический опрос, в ходе которого респондентам задавали вопрос "Удастся ли России снова стать доминирующей державой". "Тогда этот вопрос казался нам совершенно абсурдным", - признается он.
Является ли современная Россия империей?
Можно ли считать современную Россию империей? Этот вопрос обсуждался в рамках дискуссии о принципах российской государственности. Империя всегда подразумевает компонент насилия и агрессии как внутри страны - по отношению к собственным гражданам, так и за ее пределами - в виде агрессивной внешней политики, рассуждает юрист и бывший политзаключенный Даниил Константинов. Так что, по его мнению, в какой-то степени путинскую Россию вполне можно считать империей: это "государство, в котором проживает множество народностей, спаянное единой властью, жесткой и централизованной, а одним из основных компонентов сохранения государственности является сила".
Исторически Россия является правопреемницей СССР, а тот, в свою очередь, - безусловный наследник Российской империи, поглотивший все ее территории, считает адвокат и исполнительный директор КРЕС "Политшкола" Павел Ивлев. "И именно поэтому мы продолжаем жить в этой империи, как бы она не называлась", - резюмирует он.
Беларусь - Россия: перспективы и угрозы интеграции
Дискуссия о том, возможна ли реализация Кремлем "украинского сценария" в Беларуси и есть ли способы ему противостоять, была одной из самых оживленных на форуме. Поводом для обсуждения стало ожидающееся 8 декабря подписание программы экономической интеграции между Москвой и Минском. На фоне экспансионистских имперских амбиций кремлевского руководства, определяющих внешнюю политику России и ее отношения с соседними странами, существуют опасения, что реализация этого документа может привести к полному поглощению Беларуси - как экономическому, так и политическому.
Один из участников дискуссии, бывший председатель белорусской Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, предостерег участников форума от того, чтобы недооценивать предстоящие 8 декабря события. "Многие считают их междусобойчиком между Путиным и Лукашенко. Но при определенном сценарии эхо того, что произойдет, услышат и в Киеве, и в Вильнюсе, и в Варшаве“, - уверен белорусский политик. Лебедько, впрочем, не верит в возможность поглощения Беларуси: по его мнению, "Лукашенко приватизировал власть в стране, а Путин предлагает поделиться ею с ним. Возникает конфликт интересов, и Лукашенко будет защищать свои интересы".
Сооснователь движения "Свежий ветер“, философ Владимир Мацкевич настаивает на том, что "гарант независимости Беларуси - не Лукашенко, а белорусское гражданское общество. Только оно в состоянии бороться против аншлюса и рейдерского захвата всего государства". В случае необходимости Беларуси придется отстаивать свой суверенитет самостоятельно, поскольку, как утверждает Мацкевич, рассчитывать стране не на кого: в настоящий момент у нее "нет союзников ни в среде российских либералов, ни на Западе, ни в странах Балтии".
Всего 5 процентов белорусов выступают за вхождение их страны в состав России, говорит Анатолий Лебедько. Москва, по его словам, "не выдержит второго белорусского фронта после первого украинского". "В Беларуси десятки тысяч тех, кто помнит опыт партизан, кто возьмет оружие в руки и будет защищать свою страну", - предупреждает он.
Новые фигуранты "списка Путина"
Отдельное внимание на форуме, по традиции, было уделено внесению новых фигурантов в "список Путина". В этот перечень входят те, кто несет ответственность за нарушения прав человека, коррупцию, военную агрессию и пропаганду ненависти. "Список Путина" появился на Форуме открытой России в 2017 году, новые имена в нем вначале утверждаются отдельной рабочей группой форума, а затем выносятся на открытое голосование всех участников. Имена фигурантов списка распределены по различным категориям. С апреля 2019 года база данных "списка Путина" находится в открытом доступе на сайте www.spisok-putina.org.
На этот раз "список Путина" пополнился 45 фигурантами в категории "праворазрушители" - в нее внесли сотрудников силовых ведомств, прокуроров и судей, участвовавших в вынесении приговоров и ведении следственных действий в отношении фигурантов "Московского дела". В раздел "исполнители" были добавлены три человека, в частности, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и полковник Росгвардии, а ранее - командир украинского "Беркута" Сергей Кусюк. В группу "пропагандисты" внесли Тиграна Кеосяна, Артемия Лебедева и Дмитрия Пучкова.
Подводя итоги восьмого Форума свободной России, Гарри Каспаров объявил, что следующая встреча пройдет в мае 2020 года в Вильнюсе, и выразил надежду, что когда-нибудь форум будет перенесен на территорию России. "Когда это произойдет, он будет называться Учредительное собрание", - пошутил Каспаров.
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