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"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" - вариант выполнения одного из пунктов минских договоренностей - определения статуса Донбасса.

В конце 2015 года нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), занимавший в то время пост министра иностранных дел ФРГ, предложил свой вариант решения одного из пунктов минских соглашений. Этот вариант, получивший впоследствии название "формула Штайнмайера", был задуман как некий компромисс в обсуждении очередности выполнения минских соглашений.

Суть "формулы Штайнмайера" в том, что Донбасс на момент проведения там местных выборов должен временно получить особый статус. Получить же этот на постоянной основе он смог бы лишь после того, как результаты этих выборов признала бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.

Условия "формулы" в деталях нигде не были прописаны, и это позже вызвало разногласия в ее трактовках со стороны России и Украины и ее фактическое замораживание. К тому же среди участников переговоров в "нормандском формате" не было четкого консенсуса в вопросе договоренностей по применению "формулы Штайнмайера". Россия настаивала на том, что договоренность была, новые власти в Украине это подтверждали, тогда как бывшие украинские участники переговоров оспаривали.

30.4.2021, Nowotrojizke, Ukraine Auf den Bildern ist ein Checkpoint in der Ost-Ukraine zu sehen, der abtrünnige prorussische Separatistengebiete von dem Rest des Landes trennt. Der Checkpoint ist auf der von der Ukraine kontrollierten Seite der Frontlinie in der Region Donezk. Der Ort heißt Nowotrojizke (Novotroitske).

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