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Фонд имени Генриха Бёлля

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фонд имени Генриха Бёлля".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Aufgenommen von mir in Berlin am 17.01.2017 Podiumsdiskussison

В Берлине подвели печальные для российских НПО итоги 2016 года 18.01.2017

Представители нескольких российских НПО рассказали на конференции в Берлине об условиях, в которых им пришлось работать в прошлом году. Подробности - у корреспондента DW.
20.06.2016 Konferenz in der Böll-Stiftung Kiewer Gespräche Copyright: DW/N. Jolkver

Немецкие "зеленые" предлагают жесткую политику в отношении России 21.06.2016

Одной из тем дискуссии на конференции "Киевский диалог" стали высказывания немецкого министра иностранных дел о маневрах НАТО и опасности эскалации..
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Глава Фонда имени Бёлля: В России возвращаются прежние времена 11.12.2015

Руководитель немецкого Фонда имени Бёлля рассказал в интервью DW о своих встречах с активистами российского гражданского общества, которое, по его оценке, частично переживает депрессию.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Фонд Бёлля: Закон об "иностранных агентах" усложнил работу в России 20.11.2014

О том, как закон об НКО повлиял на работу зарубежных организаций в России, в интервью DW рассказал Йенс Зигерт - глава российского представительства Фонда имени Генриха Бёлля.
Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung mit Michail Chodorkowski in Berlin *** http://www.flickr.com/photos/boellstiftung/with/12029097183/ Namensnennung / Weitergabe unter gleichen Bedingungen / Bestimmte Rechte vorbehalten

О чем Ходорковский говорил в Берлине 19.01.2014

В воскресенье, 19 января, Михаил Ходорковский принял участие в мероприятии, посвященном памяти умершего год назад адвоката Юрия Шмидта. При этом он высказался и на политические темы.
Russian protest leader Alexei Navalny speaks to the media after leaving a headquarter of the Russian Investigation committee in Moscow, Russia, Tuesday, July 31, 2012. Russia's top investigative agency says it has opened a new criminal probe against opposition leader Alexei Navalny on allegations of theft. The 36-year-old corruption-fighting lawyer and popular blogger has played a key role in rallying Russia's young Internet generation against Vladimir Putin's rule. (Foto:Misha Japaridze/AP/dapd)

Немецкий политолог: Навальный может стать узником номер один 16.04.2013

Почему начавшийся в России процесс по делу оппозиционера Навального связывают с политикой, в интервью DW объяснил Йенс Зигерт, глава представительства Фонда имени Бёлля в России.
Die Schauspielerinnen Regine Zimmermann, Anne Müller, Cristin König (alle Maxim Gorki Theater, v.l.n.r.) lasen aus den Plädoyers der drei Aktivistinnen, aus Aussagen von Zeugen der Anklage und aus der Befragung durch die Richterin verbunden mit Auszügen aus der „Antigone des Sophokles. Pussy Right - Eine Textcollage zum Moskauer Punkprozess, Anne Müller, Maxim Gorki Theater. Foto: Kilian-Davy Baujard

Pussy Right: документальный театр по мотивам московского процесса 10.09.2012

Театрализованный текстовой коллаж точно воспроизводит события в зале заседаний Хамовнического суда и придает им характер античной драмы.
Der Panzerkreuzer Aurora aufgenommen am 26.03.2008 in Sankt Petersburg. Foto: Matthias Schrader dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

Запад и демократия: можно ли экспортировать мирную революцию? 17.01.2012

По мнению участников международного симпозиума, прошедшего в берлинском Фонде имени Генриха Бёлля, роль зарубежного содействия мирному переходу к демократии в той или иной стране крайне невелика.
Protesters burn a United Russia party flag during a mass rally to protest against alleged vote rigging in Russia's parliamentary elections in Moscow, Russia, Saturday, Dec. 10, 2011. Many thousands of Russians angered by allegedly fraudulent parliamentary elections are protesting Saturday in cities from the freezing Pacific Coast to the southwest of Russia, eight time zones away, a striking show of indignation, challenging Prime Minister Vladimir Putin's hold on power. ( AP Photo/Sergey Ponomarev)

Московские политологи в Берлине рассеяли немецкие иллюзии 14.12.2011

В берлинском Фонде имени Генриха Бёлля заранее планировали мероприятие, посвященное итогам парламентских выборов в России. Поэтому не ожидали, что эта тема вызовет столь большой интерес немецкой общественности.
Supporters of Belarus' opposition leader Alexander Milinkevich with banned Belarusian flags, are seen through an EU flag during a rally on a main square in central Minsk, Belarus, Tuesday, March 21, 2006, which was trying to keep up momentum in an arduous and unlikely drive to overturn elections that gave a new term to the authoritarian who over the past 12 years has turned Belarus into a state denounced as Europe's last dictatorship.(AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

"Восточное партнерство" ЕС с Беларусью буксует 21.04.2010

С мая 2009 года Беларусь участвует в программе Евросоюза "Восточное партнерство". В берлинском фонде имени Генриха Бёлля 20 апреля прошла дискуссия, участники которой подвели первые итоги этого проекта для Минска.