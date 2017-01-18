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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фонд имени Генриха Бёлля".
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Представители нескольких российских НПО рассказали на конференции в Берлине об условиях, в которых им пришлось работать в прошлом году. Подробности - у корреспондента DW.
Одной из тем дискуссии на конференции "Киевский диалог" стали высказывания немецкого министра иностранных дел о маневрах НАТО и опасности эскалации..
Руководитель немецкого Фонда имени Бёлля рассказал в интервью DW о своих встречах с активистами российского гражданского общества, которое, по его оценке, частично переживает депрессию.
О том, как закон об НКО повлиял на работу зарубежных организаций в России, в интервью DW рассказал Йенс Зигерт - глава российского представительства Фонда имени Генриха Бёлля.
В воскресенье, 19 января, Михаил Ходорковский принял участие в мероприятии, посвященном памяти умершего год назад адвоката Юрия Шмидта. При этом он высказался и на политические темы.
Почему начавшийся в России процесс по делу оппозиционера Навального связывают с политикой, в интервью DW объяснил Йенс Зигерт, глава представительства Фонда имени Бёлля в России.
Театрализованный текстовой коллаж точно воспроизводит события в зале заседаний Хамовнического суда и придает им характер античной драмы.
По мнению участников международного симпозиума, прошедшего в берлинском Фонде имени Генриха Бёлля, роль зарубежного содействия мирному переходу к демократии в той или иной стране крайне невелика.
В берлинском Фонде имени Генриха Бёлля заранее планировали мероприятие, посвященное итогам парламентских выборов в России. Поэтому не ожидали, что эта тема вызовет столь большой интерес немецкой общественности.
С мая 2009 года Беларусь участвует в программе Евросоюза "Восточное партнерство". В берлинском фонде имени Генриха Бёлля 20 апреля прошла дискуссия, участники которой подвели первые итоги этого проекта для Минска.
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