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Фонд Бориса Немцова

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фонд Бориса Немцова".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Russian top opposition leader Alexei Navalny attends hearings at a court house in Moscow on August 1, 2014. Russian prosecutors called for Navalny to be jailed on August 1 after allegedly using the Internet in breach of his house arrest conditions during a trial seen as politically motivated by his supporters. One of the most vocal critics of President Vladimir Putin, Navalny faces charges of stealing and laundering 27 million roubles ($760,000, 570,000 euros) from French cosmetics company Yves Rocher. He has been under house arrest since February and banned from using the Internet. AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Алексей Навальный передал денежную часть премии имени Немцова политзаключенным 03.09.2021

Денежную часть премии имени Бориса Немцова получат семьи оператора ФБК Павла Зеленского, экс-координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова, ростовчан Яна Сидорова и Владислава Мордасова.
Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands in a cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia, Saturday, Feb. 20, 2021. Two trials against Navalny will be held: Moscow City Court will consider an appeal against his imprisonment in the embezzlement case and Babushkinsky District Court will announce a verdict in the defamation case. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Фонд Немцова присудил премию за 2021 год Алексею Навальному 27.02.2021

Алексей Навальный сумел стать "самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире", заявил Фонд Бориса Немцова.
27.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 27, 2018: Ramzan Kadyrov, head of Russia's Chechen Republic, before a State Council meeting on the development of volunteering and socially oriented NGOs, at the Moscow Kremlin. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Кара-Мурза и Прохоров о санкциях против окружения Кадырова 11.12.2020

Адвокат семьи Немцова и глава его фонда приветствуют санкции, введенные США и Великобританией против окружения Кадырова. Кара-Мурза и Прохоров рассказали DW о значении этих санкций.
05.09.2020 MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 5, 2019: Civic activist, local election commission member Konstantin Kotov, charged with repeated violations of regulations for organizing rallies, during the verdict announcement at Moscow s Tverskoy District Court. Andrei Vasilyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0B9B47

Константин Котов стал лауреатом Премии Бориса Немцова 12.06.2020

Константин Котов, осужденный за нарушение правил проведения митингов, является гражданским активистом, политзаключенным и просто мужественным человеком, заявил Фонд Бориса Немцова.

В ПАСЕ требуют от Москвы расследовать убийство Бориса Немцова (27.06.2019) 27.06.2019

Главная цель ПАСЕ - добиться от России полноценного расследования убийства Бориса Немцова и привлечь к ответственности всех организаторов и заказчиков этого преступления.
Amnesty International fordert Freilassung von russischen Journalistin Anastasia Schewtschenko. Copyright: DW/ Y. Wischnewetskaya

Активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко продлили домашний арест 14.06.2019

Члена совета оппозиционного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко обвиняют в сотрудничестве с "нежелательными" организациями. Она останется под домашним арестом до 17 сентября.
12.6.2019, Bonn, Deutschland, Der Boris-Nemtsov-Preis wurde der russischen Aktivistin Anastasia Shevchenko verliehen. Die Stiftungen ehrten Shevchenko für ihren Einsatz für ein freies, demokratisches und die Menschenrechte achtendes Russland. Anastasia Shevchenko ist Mitarbeiterin der Organisation Open Russia und steht seit Januar 2019 unter Hausarrest. Anastasia Shevchenko ist Mitarbeiterin der Organisation Open Russia und steht seit Januar 2019 unter Hausarrest. Der Preis ist benannt nach dem ehemaligen russischen Oppositionellen Boris Nemtsov, der 2015 in Sichtweite des Kremls ermordet wurde. Vladislava Shevchenko, die jüngste Tochter von Anastasia Shevchenko, nahm den Preis stellvertretend für ihre unter Hausarrest stehende Mutter entgegen.

Анастасию Шевченко наградили премией Фонда Бориса Немцова 12.06.2019

Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом. Вместо нее на церемонию награждения прилетела из Ростова-на-Дону 15-летняя дочь Влада.
Alle wurden heute von mir während der Verleihung des ersten Boris-Nemtsov-Preises gemacht. Copyright: DW/I. Koval

Лауреатом премии Фонда Немцова стала Анастасия Шевченко 23.05.2019

Активистка "Открытой России" удостоена награды за смелость в отстаивании демократических ценностей. Премия представителю находящейся под домашним арестом Шевченко будет вручена 12 июня.
Fotos zum Thema Warum will weißrussische Jugend keine politischen Veränderungen, die unsere Korrespondentin in Minsk Elena Daneyko gestern bei der Konferenz gemacht hat. Auf den Bildern sind Teilnehmer der Konferenz, eine weißrussische Aktivistin Anna Franak (762) und ein russischer Philosophe Maxim Gorunow (861).

В чем причина аполитичности белорусской молодежи 05.12.2018

Менее 10% молодых белорусов хотят политических перемен в стране, выяснил "Левада-центр". В чем тут дело, разбирались молодые лидеры и общественные активисты в ходе дискуссии в Минске.
В Праге начал работу 3-й Форум Бориса Немцова

В Праге начал работу 3-й Форум Бориса Немцова 09.10.2018

Евросоюзу необходима единая стратегия, чтобы противостоять агрессивному поведению России, заявили участники мероприятия. На форум прибыли ряд известных западных и российских политиков.
Alle wurden heute von mir während der Verleihung des ersten Boris-Nemtsov-Preises gemacht. Copyright: DW/I. Koval

Премия Бориса Немцова за 2018 год присуждена Надежде Митюшкиной 26.05.2018

Один из лидеров "Солидарности" и организатор массовых протестных акций в Москве стала третьим лауреатом премии за смелость, вручаемой Фондом Бориса Немцова. Церемония награждения пройдет в Бонне 20 июня.
Podiumsdiskussion mit Peter Limbourg. Aufgenommen von mir in Berlin am 10.10.2017

Форум Немцова: о популизме, демократии и осетрине второй свежести 10.10.2017

В Берлине прошла двухдневная конференция Фонда Бориса Немцова за свободу. Одной из тем дискуссии стал вопрос о том, могут ли сосуществовать различные формы демократии. Репортаж DW.
2580893 02/28/2015 Flowers and a picture at a murder scene of politician Boris Nemtsov, who was shot dead on Moscow's Moskvoretsky bridge in the early hours of February 28, 2015. Ramil Sitdikov/RIA Novosti |

Форум Немцова в Берлине: хватит о путинизме 09.10.2017

В немецкой столице проходит конференция, организованная Фондом Бориса Немцова за свободу. Участники встречи обсуждают пути развития общества в России.
3038107 02/26/2017 A march to commemorate Boris Nemtsov arranged to coincide with second anniversary of the politician's assassination. Iliya Pitalev/Sputnik |

В Берлине открывается Форум Бориса Немцова 09.10.2017

Участники ежегодного мероприятия, которое проходит в день рождения погибшего политика, обсудят перспективы развития российского и западного общества.

Russischer Oppositionspolitiker Lev Schlosberg

Вручение премии Немцова: о гражданском мужестве и новых надеждах протестного движения (видео) 13.06.2017

В Бонне прошла церемония вручения премии Бориса Немцова. Лауреатом награды за отстаивание демократических ценностей, который вручается фондом Немцова, стал Ильдар Дадин.

Репортаж DW с вручения премии Бориса Немцова в Бонне (13.06.2017) 13.06.2017

В Бонне прошла церемония вручения премии Бориса Немцова. Лауреатом награды за отстаивание демократических ценностей, который вручается фондом Немцова, стал Ильдар Дадин.
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