Фонд Бориса Немцова

Форум Немцова: о популизме, демократии и осетрине второй свежести

В Берлине прошла двухдневная конференция Фонда Бориса Немцова за свободу. Одной из тем дискуссии стал вопрос о том, могут ли сосуществовать различные формы демократии. Репортаж DW.