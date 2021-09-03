Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фонд Бориса Немцова".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Денежную часть премии имени Бориса Немцова получат семьи оператора ФБК Павла Зеленского, экс-координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова, ростовчан Яна Сидорова и Владислава Мордасова.
Алексей Навальный сумел стать "самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире", заявил Фонд Бориса Немцова.
Адвокат семьи Немцова и глава его фонда приветствуют санкции, введенные США и Великобританией против окружения Кадырова. Кара-Мурза и Прохоров рассказали DW о значении этих санкций.
Константин Котов, осужденный за нарушение правил проведения митингов, является гражданским активистом, политзаключенным и просто мужественным человеком, заявил Фонд Бориса Немцова.
Главная цель ПАСЕ - добиться от России полноценного расследования убийства Бориса Немцова и привлечь к ответственности всех организаторов и заказчиков этого преступления.
Члена совета оппозиционного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко обвиняют в сотрудничестве с "нежелательными" организациями. Она останется под домашним арестом до 17 сентября.
Анастасия Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом. Вместо нее на церемонию награждения прилетела из Ростова-на-Дону 15-летняя дочь Влада.
Активистка "Открытой России" удостоена награды за смелость в отстаивании демократических ценностей. Премия представителю находящейся под домашним арестом Шевченко будет вручена 12 июня.
Менее 10% молодых белорусов хотят политических перемен в стране, выяснил "Левада-центр". В чем тут дело, разбирались молодые лидеры и общественные активисты в ходе дискуссии в Минске.
Евросоюзу необходима единая стратегия, чтобы противостоять агрессивному поведению России, заявили участники мероприятия. На форум прибыли ряд известных западных и российских политиков.
Один из лидеров "Солидарности" и организатор массовых протестных акций в Москве стала третьим лауреатом премии за смелость, вручаемой Фондом Бориса Немцова. Церемония награждения пройдет в Бонне 20 июня.
В Берлине прошла двухдневная конференция Фонда Бориса Немцова за свободу. Одной из тем дискуссии стал вопрос о том, могут ли сосуществовать различные формы демократии. Репортаж DW.
В немецкой столице проходит конференция, организованная Фондом Бориса Немцова за свободу. Участники встречи обсуждают пути развития общества в России.
Участники ежегодного мероприятия, которое проходит в день рождения погибшего политика, обсудят перспективы развития российского и западного общества.
В Бонне прошла церемония вручения премии Бориса Немцова. Лауреатом награды за отстаивание демократических ценностей, который вручается фондом Немцова, стал Ильдар Дадин.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact