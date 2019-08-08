Фомин возложил на Навального вину за свое преследование

Сергей Фомин, десятый фигурант дела о так называемых массовых беспорядках, под которыми российские власти понимают акции протеста против недопуска оппозиционных независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, считает, что его "подставили" основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь.

Соответствующее заявление бывший волонтер из штаба Соболь, собиравший подписи за ее выдвижение, сделал на камеру, перед тем как сдаться полиции в четверг, 8 августа. Выдержки из его обращения приводит издание "Медиазона".

По словам Фомина, он считает Навального и Соболь "персонально ответственными за то, что сейчас десять человек" задержаны по данному делу.

"Вы должны сделать все, чтобы нас вызволить"

По версии активиста, "призывая людей на Тверскую" на несанкционированный митинг 27 июля в центре Москвы, политики "не сказали, как себя вести", не напомнили о том, что после предыдущих протестов, в частности на Болотной площади в декабре 2011 года, были возбуждены уголовные дела по статье 212 о призывах к массовым беспорядкам.

"Вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы", - отметил Фомин, говоря об оппозиционных политиках.

При этом активист призвал демонстрантов "протестовать аккуратнее", делать "все по закону", чтобы "никто в этой стране вас не мог посадить". При этом он попросил своих родителей прийти на согласованный митинг 10 августа на проспекте академика Сахарова.

Между тем, Следственный комитет (СК) РФ на своем сайте изменил пресс-релиз с описанием характера предъявляемого Фомину обвинения. Ранее в документе он значился как "один из организаторов массовых беспорядков". Позднее формулировка была скорректирована: "Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц".

Уголовный кодекс РФ предусматривает за организацию массовых беспорядков наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, за участие - от трех до восьми лет.

СК намерен просить суд избрать Фомину меру пресечения в виде ареста до 8 октября.

В чем обвиняют Фомина

36-летний Сергей Фомин - бывший волонтер в штабе Любови Соболь, он собирал подписи за ее выдвижение кандидатом в Мосгордуму. Активист сам явился в полицию 8 августа. Как сообщает издание "Медиазона", он рассказал, что после обыска провел несколько дней на отдыхе, но, узнав, что объявлен в розыск, решил вернуться в Москву. Признавать свою вину Фомин не собирается.

СК РФ объявило Фомина в розыск 5 августа из-за митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов, прошедшего в Москве 27 июля. Как указывалось в сообщении, "из открытых источников стало известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". Днем позже прокуратура Москвы запросила суд о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые "передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". СК РФ возбудил против супругов уголовное дело по двум статьям: "об оставлении ребенка в опасности" и "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Позднее Дмитрий Проказов рассказал корреспонденту DW, что Сергей Фомин является крестным отцом его ребенка и двоюродным братом его жены, а не посторонним человеком.

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