 ФИФА пожизненно отстранила экс-главу Футбольной федерации Афганистана | Футбол | DW | 08.06.2019

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Футбол

ФИФА пожизненно отстранила экс-главу Футбольной федерации Афганистана

Комиссия по этике ФИФА приняла решение в результате расследования дела о сексуальных домогательствах в афганском футболе.

Женская сборная Афганистана по футболу

Женская сборная Афганистана по футболу

В результате расследования скандала вокруг сексуальных домогательств в афганском футболе Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной федерации Афганистана (АФФ) Керамуддина Карима от связанной с данным видом спорта деятельности как на национальном, так и на международном уровне.

Контекст

В сентябре в Афганистане стартует национальное первенство по футболу. В нем примут участие 8 клубов, 7 из которых готовят специалисты из Таджикистана. 14 августа они начали работу. (14.08.2014)

В Баварии одна из местных любительских команд почти полностью состоит из беженцев. С помощью футбола иммигрантам удается быстрее адаптироваться к жизни в новом для себя обществе. (09.09.2015)

Комиссия по этике ФИФА пришла к выводу, что футбольный функционер использовал свое служебное положение для совершения сексуальных домогательств в отношении нескольких игроков женской сборной, говорится в заявлении, распространенном в субботу, 8 июня. Кроме того, Карим должен выплатить денежный штраф в размере одного миллиона швейцарских франков (в пересчете около 890 тысяч евро).

Скандал в афганском футболе разгорелся в декабре 2018 года, когда несколько бывших и нынешних футболисток женской национальной сборной обвинили главу местной федерации и нескольких тренеров в сексуальных домогательствах. В результате прокуратура Афганистана отстранила от занимаемых должностей шесть членов федерации футбола, в том числе Карима.

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    Автор: Ольга Солонарь


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