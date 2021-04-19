Фидель Кастро

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил коммунистическую партию страны. Тремя днями ранее о своей отставке с партийного поста объявил Рауль Кастро.
На Кубе завершается эпоха более чем 60-летнего правления братьев-коммунистов Кастро.
60 лет прошло со времени революции на Кубе. Умер ее лидер. Обнищавшая за годы строительства социализма страна потихоньку стала переходить на рыночные рельсы. А как всё начиналось?
Новый проект конституции Кубы сохраняет приоритет государственной формы собственности, закрепляет признание свободного рынка и запрет на дискриминацию по половому признаку.
Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели.
Кандидатуру Мигеля Диаса-Канеля должен будет одобрить парламент Кубы. Диас-Канель - преемник Рауля Кастро.
19 апреля - исторический день для Кубы, эра Кастро подходит к концу. Но поглощенные своими насущными проблемами кубинцы не питают иллюзий по этому поводу, считает Йоани Санчес.
68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, являвшийся советником по науке кубинского правительства и вице-председателем Академии наук, страдал тяжелой депрессией.
Рауль Кастро покинет пост главы Нацсобрания Кубы в апреле 2018 года. Вероятным преемником считается 57-летний Мигель Диас-Канель.
Председатель Госсовета Кубы встретился в Гаване с главой МИД КНДР. Наблюдатели надеются, что в условиях кризиса в отношениях с США кубинским властям удастся убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве и Сочи - апофеоз лицемерия и советской ностальгии, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста для DW.
Власти выполнили желание лидера кубинской революции о том, чтобы не допустить проявлений культа личности после его смерти.
Город Сантьяго-де-Куба, где похоронен Кастро считается колыбелью кубинской революции. После смерти Фиделя Кастро на Кубе был объявлен девятидневный траур.
Правительство Кубы запретит называть улицы в честь Фиделя Кастро и устанавливать ему памятники. Это делается, чтобы избежать развития культа личности.
На церемонию прощания в Гавану прибыли делегации более чем из 50 стран мира. За четыре дня траурная процессия довезет урну с прахом лидера кубинской революции в Сантьяго-де-Куба, где его похоронят 4 декабря.
Избранный президент США охарактеризовал Кастро как диктатора, который долгие годы притеснял свой народ. Путин между тем назвал его "другом России" и "символом эпохи". В Евросоюзе заявили об уходе "исторической фигуры".
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