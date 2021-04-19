Фидель Кастро

В Гаване прошла церемония прощания с Фиделем Кастро

На церемонию прощания в Гавану прибыли делегации более чем из 50 стран мира. За четыре дня траурная процессия довезет урну с прахом лидера кубинской революции в Сантьяго-де-Куба, где его похоронят 4 декабря.