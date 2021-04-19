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Фидель Кастро

(FILES) In this file photo released by Cuban News Agency ACN taken on October 28, 2020 former Cuban President Raul Castro (C) waves next to Cuban President Miguel Diaz-Canel (L) during the annual session of the Cuban Parliament at the Convention Palace in Havana, amid the new coronavirus pandemic. - Raul Castro, who was for decades in the shadow of his brother Fidel, retires in 2021 at 89 as a pragmatic leader who launched unprecedented economic reforms in Cuba, but who leaves without finishing them and without yielding to the principle of an only party. On the other hand, president and now first secretary of the Communist Party Miguel Diaz-Canel, who was born after the victory of the 1959 revolution, embodies the new generation in power in Cuba, more connected but not necessarily more flexible. (Photo by Ariel LEY / ACN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ACN / ARIEL LEY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы 19.04.2021

Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил коммунистическую партию страны. Тремя днями ранее о своей отставке с партийного поста объявил Рауль Кастро.
Raul Castro, first secretary of the Communist Party and former president, waves to members at the VIII Congress of the Communist Party of Cuba's opening session, as Cuban President Miguel Diaz-Canel, right, applauds at the Convention Palace, in Havana, Cuba, Friday, April 16, 2021. (Ariel Ley Royero/ACN via AP)

Рауль Кастро уходит с поста главы компартии Кубы 17.04.2021

На Кубе завершается эпоха более чем 60-летнего правления братьев-коммунистов Кастро.
Kubas Staatschef Fidel Castro hält eine Rede anläßlich seines 25jährigen Jubiläums als Oberhaupt des Inselstaates. Er steht dabei auf demselben Balkon in Santiago de Cuba, auf dem er 25 Jahre zuvor den Sieg seiner Revolution gefeiert hatte. Aufnahme vom 03.02.1984. |

Лихая экономика барбудос: 60 лет кубинской революции 02.01.2019

60 лет прошло со времени революции на Кубе. Умер ее лидер. Обнищавшая за годы строительства социализма страна потихоньку стала переходить на рыночные рельсы. А как всё начиналось?
18.05.2016++++++Kuba3: Platz der Revolution, Kuba, La Habana (c) DW/B. Sezen

Куба впервые готовится признать право на частную собственность 15.07.2018

Новый проект конституции Кубы сохраняет приоритет государственной формы собственности, закрепляет признание свободного рынка и запрет на дискриминацию по половому признаку.
(160501) -- HAVANA, May 1, 2016 () -- Cuban leader Raul Castro (R) talks with the First Vice President of Cuba Miguel Diaz-Canel while watching the parade in Revolutionary Square in Havana, Cuba, on May 1, 2016. More the 500,000 locals and foreigners took part in Cuba's International Workers' Day parade here on Sunday, also celebrating the 90th birthday of Cuban revolutionary leader Fidel Castro. (Xinhua/Liu Bin) |

Президентом Кубы стал преемник Кастро: чего ожидать от нового лидера? 19.04.2018

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели.
FILE PHOTO: Cuba's First Vice-President Miguel Diaz-Canel stands in line before casting his vote during an election of candidates for the national and provincial assemblies, in Santa Clara, Cuba March 11, 2018. REUTERS/Alejandro Ernesto/Pool/File Photo

Мигель Диас-Канель выдвинут на пост главы Госсовета Кубы 18.04.2018

Кандидатуру Мигеля Диаса-Канеля должен будет одобрить парламент Кубы. Диас-Канель - преемник Рауля Кастро.

FILE - In this July 31, 2004 file photo, Cuba's President Fidel Castro, left, and his brother, Minister of Defense Raul Castro, attend a Parliament session in Havana, Cuba. The 1991 collapse of the Soviet Union devastated the Cuban economy, but the country limped along, first under Fidel and then, after he fell ill in 2006, under his brother Raul, head of the Cuban military. On Wednesday, Dec. 17, 2014, the U.S. and Cuba agreed to re-establish diplomatic relations and open economic and travel ties, marking a historic shift in U.S. policy toward the communist island after a half-century of enmity dating back to the Cold War. (AP Photo/Cristobal Herrera, File)

Комментарий: Почему кубинцы равнодушно встречают конец эры Кастро 18.04.2018

19 апреля - исторический день для Кубы, эра Кастро подходит к концу. Но поглощенные своими насущными проблемами кубинцы не питают иллюзий по этому поводу, считает Йоани Санчес.
epa03198908 Cuban leader Fidel Castro's eldest son, Fidel Castro Diaz-Balart, speaks at his arrival in Veracruz, Mexico, on 27 April 2012. Castro Diaz-Balart, a nuclear physicist, is in the country to speak on nuclear power and to promote the english edition of his book, 'Nuclear energy. Environmental danger or XXI century solution ?'. EPA/STR BEST QUALITY AVAILABLE |

Сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством 02.02.2018

68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, являвшийся советником по науке кубинского правительства и вице-председателем Академии наук, страдал тяжелой депрессией.
Cuban President Raul Castro (L) talks with new vice-president Miguel Diaz-Canel (R) during National Assembly of People's Power in Havana, Cuba, 24 February 2013. During the assembly Cuban President Raul Castro was reelected. EFE/ROLANDO PUJOL

Нового главу Кубы выберут 19 апреля 22.12.2017

Рауль Кастро покинет пост главы Нацсобрания Кубы в апреле 2018 года. Вероятным преемником считается 57-летний Мигель Диас-Канель.
A Ricksaw Passes A Viva Cuba Sign, Havana, Cuba | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Куба и КНДР подтвердили готовность к сотрудничеству 25.11.2017

Председатель Госсовета Кубы встретился в Гаване с главой МИД КНДР. Наблюдатели надеются, что в условиях кризиса в отношениях с США кубинским властям удастся убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

XIAMEN, CHINA - SEPTEMBER 5, 2017: Russia's President Vladimir Putin looks on at a press conference following the meeting of the leaders of the BRICS members states at the 2017 BRICS Summit in the city of Xiamen. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Комментарий: Фестиваль молодежи и студентов - Че Гевара в гостях у Путина 14.10.2017

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве и Сочи - апофеоз лицемерия и советской ностальгии, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста для DW.
4.12.2016 *** The motorcade carrying the ashes of the late Cuban leader Fidel Castro makes i's final journey towards the Santa Ifigenia cemetery in Santiago, Cuba Sunday, Dec. 4, 2016. Thousands of people lined the short route from the Plaza Antonio Maceo or Plaza of the Revolution to the cemetery where the ashes will be buried in a private ceremony near the grave of Cuba's independence hero Jose Marti. (AP Photo/Ramon Espinosa) |

На Кубе законом запретили называть улицы и площади в честь Фиделя Кастро 28.12.2016

Власти выполнили желание лидера кубинской революции о том, чтобы не допустить проявлений культа личности после его смерти.

The urn with the ashes of Cuban leader Fidel Castro arrives at the Santa Ifigenia cemetery in Santiago, Cuba on December 4, 2016. The ashes of late Cuban leader Fidel Castro were taken on Sunday to be laid to rest at a cemetery in the eastern city of Santiago de Cuba. / AFP / RODRIGO ARANGUA (Photo credit should read RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)

Прах Фиделя Кастро похоронен в Сантьяго-де-Куба 04.12.2016

Город Сантьяго-де-Куба, где похоронен Кастро считается колыбелью кубинской революции. После смерти Фиделя Кастро на Кубе был объявлен девятидневный траур.

Cuban President Raul Castro speaks at a tribute to his brother and late former Cuban leader Fidel Castro in Santiago de Cuba, Cuba, December 3, 2016. REUTERS/Carlos Barria

На Кубе запретят называть улицы в честь Фиделя Кастро 04.12.2016

Правительство Кубы запретит называть улицы в честь Фиделя Кастро и устанавливать ему памятники. Это делается, чтобы избежать развития культа личности.

29.11.2016+++People hold portraits of Cuba's late President Fidel Castro as they gather to pay tribute to Castro at dusk at Revolution Square in Havana, Cuba, November 29, 2016. REUTERS/Enrique De La Osa

В Гаване прошла церемония прощания с Фиделем Кастро 30.11.2016

На церемонию прощания в Гавану прибыли делегации более чем из 50 стран мира. За четыре дня траурная процессия довезет урну с прахом лидера кубинской революции в Сантьяго-де-Куба, где его похоронят 4 декабря.
03.11.2016+++ epa05616885 US Republican Presidential nominee Donald Trump holds a campaign rally at The Farm in Selma, North Carolina, USA, 03 November 2016. Republican Donald Trump is running against Democrat Hillary Clinton in the election to choose the US president to serve from 2017 through 2020. EPA/JIM LO SCALZO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Трамп назвал Кастро жестоким диктатором 26.11.2016

Избранный президент США охарактеризовал Кастро как диктатора, который долгие годы притеснял свой народ. Путин между тем назвал его "другом России" и "символом эпохи". В Евросоюзе заявили об уходе "исторической фигуры".
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