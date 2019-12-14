 Фигурантке дела об убийстве Шеремета изменили меру пресечения | Новости из Германии об Украине | DW | 25.05.2020

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Украина

Фигурантке дела об убийстве Шеремета изменили меру пресечения

Суд в Киеве удовлетворил ходатайство прокуроров о залоге для Яны Дугарь - фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Другой фигурант, Андрей Антоненко, останется под стражей до 23 июля.

Яна Дугарь на слушаниях в суде, январь 2020 года

Яна Дугарь на слушаниях в суде, январь 2020 года

Печерский районный суд Киева в понедельник, 25 мая, изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 тысяч гривен (в пересчете - около 5740 евро). Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуророров. Кроме того, женщина обязана носить электронный браслет и находиться в районе, где расположена воинская часть, в которой она служит. В то же время суд продлил еще одному фигуранту, Андрею Антоненко, содержание под стражей на 2 месяца, до 23 июля.

Защита Дугарь намерена подготовить апелляцию, заявил адвокат Николай Ореховский. По его словам, судья не принял во внимание документы, предоставленные стороной защиты, а также готовность пятерых человек поручиться за женщину.

Известный российский тележурналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором он находился. Следователи назвали имена пяти подозреваемых в декабре 2019 года. Помимо медсестры одного из парашютно-десантных батальонов вооруженных сил Украины Яны Дугарь, фигурантами дела стали детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и военнослужащий-доброволец Андрей Антоненко, а также участники боевых действий в Донбассе супруги Владислав и Инна Грищенко, которые на тот момент уже находились в следственном изоляторе в рамках другого дела.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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