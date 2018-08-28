Фейки, радикалы, полиция: почему протесты в Хемнице зашли так далеко

Вот уже два дня все внимание в ФРГ привлечено к восточногерманскому городу Хемниц, где вечером в понедельник, 27 августа, после воскресных беспорядков вновь прошли демонстрации и стычки с полицией. Ситуация выглядит крайне запутанной - поножовщина, беженцы, зарезанный немец с кубинскими корнями, фейки в соцсетях, попытки самосуда, правые и левые радикалы, футбольные фанаты, рядовые горожане, недовольные работой полиции... Попробуем разобраться.

Антимигрантские волнения и демонстрации протеста в Хемнице (федеральная земля Саксония) спровоцировала драка, в которой, как сообщила полиция, в ночь с субботы на воскресенье, 26 августа, участвовали до 10 человек "различных национальностей". Один немец от ножевых ранений позднее скончался, двое других до сих пор находятся в больнице.

Страсти в Хемнице нагнетались через социальные сети

Новость о трагическом происшествии молниеносно разнеслась по социальным сетям. Полиция только-только начала опрашивать свидетелей, ничего конкретного сообщить не могла. В итоге информационный вакуум быстро заполнили слухи и фейковые новости.

Цветы на месте драки в ночь с субботы на воскресенье

Немцы, дескать, пытались защитить женщину, к которой приставали беженцы. Бульварные интернет-издания сообщили, что погибший - российский немец. Потом появился другой вариант: российские немцы - это те, которые только ранены, а погибший - кубинского происхождения. Но и один из раненых, мол, уже скончался. Один пользователь "Фейсбука" сообщил, что в Хемниц якобы съезжаются со всей Германии немцы-переселенцы отомстить за своих.

Полиция опровергала фейки, призывала не верить слухам и не распространять их, но все тщетно. Социальные сети растиражировали призывы выйти в воскресенье на улицы Хемница и показать, кто в городе хозяин.

Кто участвовал в беспорядках и демонстрациях?

Один спонтанный митинг прошел на месте драки по призыву местного отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Пришли около ста человек. Возложили цветы, произнесли речи и спокойно разошлись по домам.

На вторую демонстрацию через социальные сети призвали правоэкстремистские футбольные фанаты из клуба "Kaotic Chemnitz". Но их самих, по свидетельству очевидцев, из примерно тысячи вышедших на улицы Хемница было только человек 50. И именно они в какой-то момент стали бросать бутылки и камни в полицейских, гонять мигрантов и просто темноволосых прохожих, которых они принимали за беженцев.

Во время воскресных беспорядков в Хемнице

Остальные участники той спонтанной демонстрации в минувшее воскресенье были рядовыми горожанами, считающими, что местная полиция осторожничает с беженцами, утаивает информацию об их бесчинствах и не обеспечивает надлежащую безопасность на улицах города.

Вечером на следующий день - в понедельник, 27 августа - в Хемнице прошли еще две, на этот раз санкционированные демонстрации. Одну проводило правопопулистское городское движение "Pro Chemnitz" ("За Хемниц"), вторую - левый союз "Chemnitz Nazifrei" ("Хемниц без нацистов"). В ходе стычек между демонстрантами пострадали несколько человек, но в целом полиция смогла - в отличие от воскресенья - удержать ситуацию под контролем.

Почему в Хемнице недовольны работой полиции?

Реакция в социальных сетях на действия полиции, ведущей расследование поножовщины, напоминает ту, которая была во время нашумевшей истории с "девочкой Лизой" в январе 2016 года. Учитывая несовершеннолетний возраст девочки, полиция не имела права обнародовать некоторые из известных ей сведений. Многие же тогда сочли, что власти пытаются выгородить мигрантов.

Так и в Хемнице решили, что органы правопорядка не проявляют достаточного усердия в расследовании преступления, совершенного беженцами. Между тем, полиция быстро нашла орудие преступления и оперативно провела операцию, в ходе которой были задержаны два человека, попытавшихся скрыться с места происшествия. Вначале, не зная точно, имеют ли они непосредственное отношение к драке, полиция сообщила только их возраст - 22 и 23 года.

"Девочка Лиза" вывела в 2016 году на улицы тысячи людей, поверивших фейкам в СМИ и социальных сетях

Но уже несколько часов спустя, когда подозрения в отношении задержанных окрепли, объявила, что речь идет об иракце и сирийце, на обоих выписан ордер на арест и оба переведены в следственный изолятор. Полной картины произошедшего в ночь с субботы на воскресенье у полиции еще нет, но она исключает, что арестованные действовали в целях самообороны и опровергает слухи о якобы предшествовавших драке сексуальных домогательствах к женщине.

Саксония - оплот правых радикалов?

Спонтанные акции, направленные против беженцев, происходят во всех регионах Германии, но в Саксонии - особенно часто. Вот некоторые из многих примеров.

В августе 2015 года в саксонском городе Хайденау толпа правых радикалов три ночи подряд атаковала переоборудованный под общежитие для беженцев магазин строительных материалов. В ходе столкновений получили ранения 30 полицейских.

В январе 2016 года в Лейпциге правые экстремисты и праворадикальные футбольные фанаты устроили погром в районе Конневиц, считающемся оплотом левых. В феврале того же года в Клаузнице разнузданные ксенофобы остановили автобус с беженцами и, не подоспей полиция, устроили бы расправу. А в Бауцене толпа аплодировала перед подготовленным для беженцев горящим зданием, мешая пожарным тушить огонь.

На парламентских выборах в сентябре 2017 года правые популисты из АдГ набрали в Саксонии рекордные для себя 27 процентов голосов, опередив все остальные партии. В этой федеральной земле зародилось и антиисламское, отчасти ксенофобское движение Pegida, в одной из акций которого, как выяснилось две недели назад, принял участие сотрудник земельного ведомства уголовной полиции.

Внятного объяснения сложившейся в Саксонии политической ситуации и склонности многих местных жителей к ксенофобии не существует. Некоторые аналитики винят земельное правительство, которое, с их точки зрения, слишком долго не обращало должного внимания на правых радикалов, не давало им решительного отпора.

Симпатий к беженцам в Германии все меньше

Саксонский министр по вопросам равноправия и интеграции Петра Кёппинг (Petra Köpping) видит одну из причин беспорядков в Хемнице в миграционной политике и просчетах центрального правительства.

"Я думаю, что именно на востоке Германии у людей много чего накопилось, - заявила она во вторник в интервью радиостанции SWR. - Люди здесь оказались неподготовленными к наплыву мигрантов и беженцев в Саксонию". Следует заметить, что до воссоединения Германии на ее востоке - в бывшей ГДР - доля иностранцев была значительно ниже, чем на западе.

Сопредседатель парламентской фракции АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) считает, что и немецкая пресса виновата в накале неутихающих в Хемнице страстей. "То, что СМИ даже мирных демонстрантов записывают в правых экстремистов, - заявила она, - является частью проблемы и содействует дальнейшему расколу общества".

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