Фейки о коронавирусе: кому выгодно их распространять?

"Леночка, добрый вечер, у меня не очень хорошие новости. Но очень хочется уберечь всех… своих дорогих людей мне…" Этот текст, наверняка, уже услышали или прочитали в мессенджерах и соцсетях тысячи россиян. Женский голос складно излагает "более чем достоверную информацию" о якобы двадцати тысячах заболевших коронавирусом в Москве, которую "правительство не хочет" сообщать, чтобы "мы эту … конституцию приняли". "Просто погибнет очень много народу", - резюмирует женщина, не забыв предварительно попросить "максимально распространить информацию", что впоследствии и происходит.

Секрет успешного фейка

У фейков, подобных уже ставшей хрестоматийной "Леночке", есть шаблон, объясняет российский историк, автор курса "Поиск и верификация информации в современной медиасреде" и рубрики "Проверено" на канале RTVI Илья Бер. Тексты преподносятся в доверительной манере, с обращением к близкому человеку или знакомому, в них обязательно содержится призыв к действию.

С одной стороны, указывается, что сделать, чтобы уберечь себя, с другой - рекомендуется распространить информацию, чтобы помочь как можно большему числу людей. Обязательный мотив таких сообщений - это "власти скрывают", например, масштабы катастрофы. Источник - как правило, "знакомый знакомого", по цепочке через одного, объясняет эксперт. Он не исключает, что аудиосообщение "Леночка" и другие вариации на эту тему могли создать специально, с целью посеять панику.

Илья Бер

Такие истории появляются чаще всего не потому, что это кому-то выгодно с политической точки зрения, считает Илья Бер. Это иррациональная реакция, которая регулярно наблюдается в связи с любой крупной вспышкой какого-либо заболевания или эпидемией. Так устроено человеческое коллективное бессознательное, убежден он, это автоматический ответ на страх. Борьба со страхом выливается в попытки ради самоуспокоения активно что-то делать. "Есть люди, которые привлечением к себе внимания пытаются сублимировать свой страх и распространяют выдумки, часто сами в них веря. Другие, тиражируя фейки, убеждены, что совершают благое дело, и в этом - ключевой момент", - говорит Бер.

Доказательств политических мотивов в распространении подобных "Леночке" фейков российский антрополог Александра Архипова пока не видит. Автор лекции "Слухи, легенды, фейки: что заставляет людей говорить неправду", сотрудница РАНХиГС считает вопрос "кому это выгодно" бессмысленным и отдающим конспирологией. "Это подразумевает, что есть игроки, которые тянут за веревочки. Но так не происходит, - говорит Александра. - Есть много людей, например, мамы в "родительских чатах", которые очень перепуганы, теряют ощущение контроля над своей жизнью, потому что весь ее уклад разрушен. Фейк предлагает простую картину мира, которая совершенно не верна, но четко объясняет, чего бояться, как спастись, и кто виноват".

"Инфодемия" коронавируса

Распространение дезинформации, связанной со вспышкой SARS-CoV-2 , - беспрецедентный случай: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже назвала ситуацию "инфодемией" - информационной пандемией.

Вскоре после появления нового коронавируса ВОЗ представила информационную стратегию противодействия фейкам как один из четырех своих приоритетов в борьбе с ним. На ее сайте на разных языках, в том числе и на русском, разоблачаются самые популярные и порой невероятные мифы о коронавирусе - например, о том, можно ли от него защититься кокаином, детской мочой или чесноком (спойлер: нет).

Однако противодействовать распространению недостоверной информации одновременно по всему миру - задача едва ли посильная даже для крупной международной организации. Потому что в каждой стране - уникальная ситуация, и каждая страна отвечает на этот вызов по-своему, говорит эксперт Buzz Feed News по выявлению дезинформации канадка Евгения Литвиненко.

Правительство недоговаривает или просто не знает?

Специфика России заключается как раз в высоком уровне недоверия властям, подчеркивает Александра Архипова. "Вкупе с потерей контроля возникает ощущение, что от нас что-то скрывают. Мы создаем внешнего врага, например, правительство, которое все время что-то недоговаривает. Поэтому появляются истории о том, что заболевших гораздо больше, что они содержатся в тайных изоляторах, ходят еще с начала января по разным городам, - говорит эксперт. - При этом к официальным источникам люди не обращаются, так как любая информация оттуда кажется им недостоверной".

Однако стратегического замалчивания фактов о коронавирусе ни в России, ни в мире сейчас не существует, уверен Илья Бер. "В том числе потому, что это технически невозможно организовать: нереально скрыть важную информацию, о которой знают больше десятка человек", - считает он. Основная проблема сегодня, скорее, заключается не в намеренном сокрытии, а в отсутствии точной информации о числе зараженных, поскольку во многих странах, в том числе и в России, не всегда возможна точная и своевременная диагностика SARS-CoV-2.

Основной тренд - теории заговора

В любой экстренной ситуации, когда новости только появляются, но детали еще не известны, возникает информационный вакуум, который заполняется дезинформацией и ненадежной информацией. Эксперт по выявлению дезинформации Евгения Литвиненко следит за фейками вокруг коронавируса в англоязычном интернете и за его пределами с января. Главная тенденция, по ее словам, - теории заговора о том, что вирус был "выпущен" специально.

Евгения Литвиненко

"При этом все показывают пальцами друг на друга. В России говорят, что вирус создан в США, в США говорят, что вирус создан в Китае, в Китае говорят, что вирус создан в США, в Египте говорят, что либо - в США, либо - в Катаре, то есть "виноватым" выбирают того, кого им удобно", - говорит она.

Евгения Литвиненко рассказывает, что сотрудники Buzz Feeds доказали, что две теории заговора о китайском правительстве тиражируют СМИ, связанные с экс-советником президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном, в частности, медиаконцерн, основанный китайским миллиардером в изгнании Гуо Венгуйем совместно с Бэнноном. Китайские власти обвиняют Гуо в коррупции и отмывании денег, а в его интересах, в том числе и финансовых - дискредитировать их, говорит Литвиненко.

Эпидемии исторически порождали теории заговоров, напоминает антрополог Александра Архипова. Классический пример - чума в Средневековье, которую назвали "черная смерть". "Считалось, что ее разносят евреи, поэтому, когда в какой-нибудь западноевропейский средневековый город приходила чума, то их изгоняли или массово убивали, - рассказывает она. - "Холерные бунты" в России, 1832 год: слухи, что болезнь - это прикрытие, а на самом деле поляки/французы/ евреи отравляют русский народ, добавляя в воду мышьяк, в связи с чем их массово избивали. Вторая теория заговора тогда гласила, что российская политическая элита стремится уменьшить число бедных руками врачей".

Кто выигрывает от фейков

Еще одна глобальная тенденция - тиражирование ложной информации при помощи мессенджеров, а также распространение в группах и соцсетях фото и видео, у которых нет контекста и чью достоверность трудно подтвердить.

Кроме того, информационное пространство заполонила реклама продуктов, которые вводят пользователей в заблуждение, обещая защитить от инфекции: витамины, мази, эфирные масла, фильтры для воздуха.

На днях интернет-компании Amazon пришлось снять с продажи больше миллиона продуктов, которые либо обещали помочь бороться с коронавирусом, либо выставлялись по крайне завышенным ценам, например, медицинские маски и средства дезинфекции.

Такая ситуация - это, безусловно, хорошая возможность для тех, кто хочет заработать деньги, уверена Литвиненко. "Например, сделать обычный сайт, залепить его рекламой и пустить свой фейк в мир. Создается "экосистема": люди, которым это выгодно, фейки распространяют, а передают их по цепочке те, у кого нет надежной качественной информации", - говорит журналистка Buzz Feed News.

Как защититься от фейков

Три эксперта предлагают три практических подхода, которые помогут защититься от фейков: информационная гигиена, дисциплина ума и анализ собственных эмоций.

Первое: знать свои источники - от кого исходит информация, что за СМИ ее публикует и какова природа носителя. Например, в мессенджерах практически невозможно установить первоисточник, и это всегда необходимо учитывать. При этом многие утверждения можно быстро проверить благодаря интернету.

Второе: развивать критическое мышление и интересоваться историей, чтобы замечать повторяющиеся из века в век в разных странах и культурах сюжеты и приемы распространения фейков.

Защититься от фейков можно, соблюдая правила информационной безопасности

Третье: обращать внимание на чувства, которые вызывает увиденное, услышанное или прочитанное. Если это - злость или страх, то вы, скорее всего, имеете дело с типичными приемами эффективной манипуляции информацией. Эти чувства приводят к панике. Прежде чем переслать такую информацию, стоит остановиться на секунду и проанализировать, что с ней не так и стоит ли ее передавать. Например, кто еще не читал "предупреждения", что через бананы, особенно если они перезревшие и с точечками, передается коронавирус? "Чем меньше у человека собственного контроля над ситуацией, тем больше он делегирует этот контроль внешнему врагу", - поясняет антрополог Александра Архипова.

Даже президент РФ Владимир Путин винит в дезинформации по поводу ситуации с коронавирусом в России внешние силы. "Цель таких вбросов понятна - посеять панику среди населения", - сказал он. Ни ФСБ, ни Путин не уточняют, откуда именно "из-за границы" поступают фейки о масштабах распространения SARS-CoV-2 в России. Так что вариантов для желающих развить эту тему в соцсетях теперь может быть как минимум столько, сколько в мире государств.

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