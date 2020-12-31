Десятисекундный обратный отсчет в виде цифр, складывающихся в небе из фейерверков... Репетиция боя часов на центральной площади Мадрида... В разных уголках мира встретили - или готовятся отметить - новый, 2018, год.
В этом году хозяйка празднования - столица Саксонии. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Дрезден стал примером истории успеха воссоединения страны. Торжества не омрачила акция протеста правых радикалов и популистов.
В Рио погас огонь летних Олимпийских игр. За 17 дней были разыграны 306 комплектов наград в 28 видах спорта. Церемонию закрытия завершил фейерверк. Самым неожиданным и красочным стало появление японского премьера Абэ в костюме Супермарио.