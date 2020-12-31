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Фейерверк

New Year's Eve fireworks erupt over Sydney's iconic Harbour Bridge and Opera House (L) during the fireworks show on January 1, 2021. (Photo by SAEED KHAN / AFP) (Photo by SAEED KHAN/AFP via Getty Images)

Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии 31.12.2020

В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.

Italian police officers clash with far right Forza Nuova party activists during a protest against the government restriction measures to curb the spread of COVID-19, at central Piazza del Popolo, in Rome, Italy on October 24, 2020. - Following last spring lockdown, Italy is facing its worst post-war economic recession. The country has recorded nearly 500,000 positive cases to the Covid-19 since the start of the pandemic, including 37,059 deaths, according to the Italian Ministry of Health on October 24, 2020 (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Две сотни неофашистов устроили беспорядки в центре Рима 25.10.2020

Члены группировки Forza Nuova подожгли трехцветные ракеты фейерверка в центре Рима, чтобы выразить протест против карантинных мер. После этого они обстреляли петардами полицейских.
People queue in front of the coronavirus disease (COVID-19) testing facility in Almaty, Kazakhstan July 8, 2020. REUTERS/Mariya Gordeyeva

Повторный карантин в Казахстане. Какими будут последствия? 11.07.2020

Повторные карантинные меры, направленные против распространения коронавируса, грозят Казахстану политическим кризисом. С чем это связано и кому может оказаться выгодно?
Feuerwerk in Montreal, Kanada , Golden Jupiter Trophy | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Танец хлопков" и песня об ангелах: в мире встречают 2020-й год 31.12.2019

В Самоа исполнили "танец хлопков". Берлин запретил любительские фейерверки. В разных уголках мира встретили либо готовятся встретить 2020-й год и новое десятилетие.
ARCHIV - 01.01.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Feuerwerk ist am Rhein über dem Dom zu sehen. (zu Umweltsünder Rakete: Einzelhändeler verbannen Feuerwerk) Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Почему в Германии начали запрещать праздничные фейерверки 30.12.2019

Брюссель, Париж, Прага - в некоторых городах Европы любительские и даже профессиональные фейерверки на Новый год запрещены. Их примеру теперь следуют и в Германии.
Autos fahren am 02.10.2012 über den Unabhängigkeits-Prospekt in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Foto: Andreas Gebert/dpa

В Минске при праздничном салюте погибла женщина 04.07.2019

Взрывами фейерверочных изделий в Минске были ранены около 10 человек, погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с опасными предметами.
Fireworks explode behind the quadriga of Berlin's landmark the Brandenburg Gate to usher in the New Year on January 1, 2019. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

В Германии экологи намерены добиться запрета новогодних фейерверков 07.01.2019

Организация Deutsche Umwelthilfe хочет снизить уровень загрязнения воздуха в крупных городах мелкодисперсной пылью, призывая муниципалитеты запретить любительские фейерверки в отдельных районах.
27.12.2018, Berlin: Mit einer Taschenlampe zeichnet ein Mann die Jahreszahl 2019 in den Abendhimmel auf einem Feld in Mahlsdorf, während hinter ihm ein Mann brennende Stahlwolle durch die Luft schleudert (Aufnahme mit Langzeitbelichtung). Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Фейерверки и Арета Франклин: в мире встречают 2019-й год 31.12.2018

Австралия не поскупилась на самые дорогостоящие торжества в своей истории. Берлин подготовился к масштабной вечеринке под открытым небом. В разных уголках мира встретили либо готовятся встретить новый, 2019-й год.
Eine Frau trägt am 31.12.2015 bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin einen Reif mit der Aufschrift HAPPY NEW YEAR. Bei dem Open-Air-Spektakel entlang der Straße des 17. Juni feiern Menschen aus aller Welt den Jahreswechsel. Foto: Wolfram Kastl/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Новогодняя ночь - не так, как у всех (фотогалерея) 29.12.2018

Надоели банальные новогодние вечеринки? Хотите отпраздновать Новый год по-особенному? Вот несколько альтернативных идей на выбор.
Übersicht auf die Klagemauer und den Felsendom in Jerusalem. Photo: Tania Krämer / DW

В Израиле начинаются празднования к 70-летию независимости 18.04.2018

Центральное мероприятие пройдет на Горе Герцля в Иерусалиме, где Биньямин Нетаньяху зажжет факелы. Запланированы уличные представления, фейерверки и другие торжества.
Fireworks explode near the Sydney Opera House as part of new year celebrations on Sydney Harbour, Australia, December 31, 2017. REUTERS/David Gray

Сидней встретил Новый год фейерверками, Мадрид начал праздновать досрочно 31.12.2017

Десятисекундный обратный отсчет в виде цифр, складывающихся в небе из фейерверков... Репетиция боя часов на центральной площади Мадрида... В разных уголках мира встретили - или готовятся отметить - новый, 2018, год.
dpatopbilder - Feuerwerk am 19.08.2017 in Potsdam (Brandenburg) zum Abschluss der Potsdamer Schlössernacht hinter dem Neuen Palais im Park Sanssouci. Zu der Veranstaltung wurden unter dem Motto «Das Staunen kehrt zurück» Konzerte, Feuerwerk und Inszenierungen im Ambiente des historischen Parks von Sanssouci geboten. Erwartet wurden bis zu 25.000 Besucher. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ночь дворцов в парке Сан-Суси (фото) 21.08.2017

Таким фейерверком завершился ежегодный праздник дворцов в Потсдаме. В минувшие выходные парк Сан-Суси посетили около 25 тысяч человек.

Lichstrahlen ragen am 31.12.2015 in Berlin auf der Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor hinauf in den dunklen Abendhimmel. Dort findet die Silvesterparty statt. picture-alliance/dpa/P. Zinken

Как в Берлине будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь 28.12.2016

После теракта на рождественском базаре в Берлине в новогоднюю ночь будут усилены меры безопасности. В зоне особого внимания - место празднования, где соберутся тысячи человек.
03.10.2016+++ Members of miners's association wait at the Theaterplatz during celebrations marking the German Unification Day in Dresden, Germany, October 3, 2016. +++ (C) Reuters/F. Bensch

26 лет воссоединения Германии: фейерверки и протесты в Дрездене (видео) 03.10.2016

В этом году хозяйка празднования - столица Саксонии. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Дрезден стал примером истории успеха воссоединения страны. Торжества не омрачила акция протеста правых радикалов и популистов.

В Рио-де-Жанейро прошла церемония закрытия Олимпиады (22.08.2016) 22.08.2016

В Рио погас огонь летних Олимпийских игр. За 17 дней были разыграны 306 комплектов наград в 28 видах спорта. Церемонию закрытия завершил фейерверк. Самым неожиданным и красочным стало появление японского премьера Абэ в костюме Супермарио.
BERLIN, GERMANY - JANUARY 01: Fireworks explode behind the Quadriga statue on top of the Brandenburg Gate shortly after midnight on January 1, 2014 in Berlin, Germany. Tens of thousands of revelers gathered in the city center to celebrate New Year's Eve. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

Миллионы на ветер? Сколько немцы тратят на новогодний фейерверк (фото) 31.12.2015

Торговать пиротехникой в Германии разрешено лишь несколько дней перед праздником.
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