Что считать "нормальной" встречей Нового года в Берлине?

По сравнению с предыдущим годом, считают немецкие власти, в этот раз ночь с 31 декабря на 1 января прошла в Германии спокойно. Опять, правда, отличился Берлин, где пиротехнику отчасти применяли по полицейским.

В Германии это стало уже почти традицией - начинать новый год с подсчета человеческих потерь и материального ущерба в ночь с 31 декабря на 1 января, а также споров о том, запрещать ли частные фейерверки или нет. Не стали исключением и первые дни 2024 года.

Особенно тщательно к его встрече готовились власти Берлина - после того, как год назад новогодняя ночь вылилась здесь в ожесточенное столкновение агрессивной молодежи с полицией, пожарными и спасателями. По оценке властей, в этот раз встреча Нового года прошла более или менее "нормально". Но что считать нормальным?

Новогодняя ночь: трое погибших, десятки раненых

В баварском городке Эшлкам 18-летний юноша поместил новогоднюю петарду в пластмассовую трубу. И заглянул в нее, дожидаясь, пока прогорит бикфордов шнур. Тут и грянул взрыв.

Еще один 18-летний парень погиб в результате неудачной попытки подорвать особенно мощную новогоднюю шутиху в Кобленце. Третий погибший в новогоднюю ночь - 22-летний мужчина из Боксберга в Саксонии. Роковой и для него стала вообще-то запрещенная в Германии к продаже частным лицам новогодняя пиротехника.

В одну только берлинскую клинику, специализирующуюся на травмах, в новогоднюю ночь поступили 27 пострадавших с отчасти очень серьезными ранениями рук, лица, глаз, а также обширными ожогами. В некоторых случаях хирурги были вынуждены прибегнуть к ампутации конечностей.

Наряд полиции в новогоднюю ночь в Берлине Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Бургомистр Берлина грозил "ночью репрессий"

Без трагических несчастных случаев, а также пожаров, вызванных случайно залетевшими ракетами в открытые окна или на крыши домов, в Германии уже давно не обходится ни одна новогодняя ночь.

Принципиально новым явлением в прошлом году в Берлине стали целенаправленные атаки ракетами и сигнальными зарядами на полицейских, пожарных и спасателей. Именно поэтому в этот раз в немецкой столице были приняты чрезвычайные меры безопасности. Правящий бургомистр Кай Вегнер (Kai Wegner) из консервативного ХДС грозно предупредил, что для нарушителей порядка новогодняя ночь станет "ночью репрессий".

Улицы Берлина с вечера 31 декабря и до утра 1 января патрулировали 3500 полицейских пешком и еще 1000 - на патрульных машинах. Они же сопровождали выезжающие по вызову пожарные команды и машины скорой помощи. Тщательно разработанная за несколько месяцев до Нового года концепция превентивных мер, по словам представителей столичных властей, себя оправдала.

В городе были выделены "зоны особого внимания", в которых был введен запрет на новогодние фейерверки, а нарушителей тут же задерживали. В результате в Берлине 390 человек встретили Новый год в полицейских участках. Заведено 720 следственных дел. Впрочем, 2 января всех задержанных снова отпустили по домам.

Профсоюз полиции остался доволен тем фактом, что наметившуюся было год назад тенденцию превращать встречу Нового года в оргию насилия удалось пресечь. Теперь, считают в полиции, важно довести дело до конца - до судебных приговоров. Но, как признает председатель полицейского профсоюза Йохент Копельке (Jochen Kopelke), "до сих пор это было абсолютным исключением, поскольку нападения совершаются анонимно группой людей". То есть, установить, кто именно выпустил ракету в сторону полицейских, возможно только в редчайших случаях.

В прошлом году в Берлине с помощью пиротехники сожгли даже туристический автобус Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Перестрелки новогодними ракетами

Несмотря на всю профилактику, перестрелки новогодними ракетами были и в этот раз. Например, на одной из центральных площадей Берлина - Александерплатц. Подростки держали в одной руке смартфоны с включенными камерами, а в другой - уже зажженную ракету, пуская ее не вверх, а горизонтально в сторону другой группы людей или в полицейских. Под перекрестный огонь мог попасть кто угодно. Нечто подобное происходило и в паре сотен метров оттуда - у фонтана Нептун, расположенного рядом с Красной ратушей, резиденцией правящего бургомистра Берлина.

В целом в столице в новогоднюю ночь получили ранения 54 полицейских. В том числе 30, став целью пиротехники. Для сравнения: во всей Германии в эту ночь разной степени тяжести ранения получили около 100 полицейских. Так что Берлин остается очагом новогодней напряженности.

Новогодние фейерверки на грани запрета?

Тем не менее правящий в Берлине Христианско-демократический союз выступает против общего запрета на частные новогодние фейерверки в городе. Кай Вегнер уверяет, что 99 процентов горожан очень ответственно относятся к использованию новогодней пиротехники.

Тысячи берлинцев и гостей столицы весело встречали Новый год у Бранденбургских ворот Фото: Annegret Hilse/REUTERS

А внутриполитический эксперт фракции ХДС в столичном сенате (парламенте города) Буркард Дреггер (Burkard Dregger) в интервью RBB-Inforadio заявил, что требовать такого запрета для Берлина не имеет смысла, поскольку для его реализации пришлось бы запрещать фейерверки и в соседнем Бранденбурге, а кроме того - устанавливать строгий контроль на границе с Польшей, из которой особенно мощную пиротехнику везут в немецкую столицу любители острых ощущений.

Противоположной точки зрения придерживаются глава берлинской полиции Барбара Словик (Barbara Slowik) и начальник берлинской пожарной команды Карстен Хомригхаузен (Karsten Homrighausen). Они в один голос требуют запретить продажу в городе всякой новогодней пиротехники.

С альтернативным предложением выступил бургомистр берлинского района Нойкельн - особенно неблагополучного, с точки зрения социального состава и отношения к правопорядку. Социал-демократ Мартин Хикель (Martin Hikel) считает, что Берлин должен стать инициатором общегерманского запрета на частные новогодние фейерверки, но одновременно ратует за организованные местными властями централизованные праздничные салюты в разных районах города.

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