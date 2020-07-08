Федерация за права человека призвала прекратить преследование журналистов в РФ

Международная федерация за права человека (FIDH) призвала прекратить преследования журналистов в России. Заявление организации опубликовано в пятницу, 10 июля, на сайте правозащитного центра "Мемориал".

Федерация "осуждает участившиеся нападения на журналистов и призывает российские власти немедленно прекратить необоснованные ограничения свободы собраний, свободы выражения мнений и свободы печати и прекратить судебные преследования журналистов, связанные с их профессиональной деятельностью", говорится в документе.

Задержание участников пикетов в Москве в поддержку Ивана Сафронова

FIDH также призвала "обеспечить прозрачность расследования в деле Ивана Сафронова, включая публичность обвинения, и справедливое и открытое разбирательство в его деле". Во время пикетов после ареста Сафронова были задержаны более 20 участников одиночных пикетов, отмечает FIDH. В заявлении подчеркивается, что "практика уголовных обвинений против журналистов подрывает свободу выражения мнений, включая свободу печати, и может рассматриваться как организованная государством попытка подавления критических голосов и инакомыслия".

Задержание издателя "Медиазоны" Петра Верзилова в Москве 22 июня 2020 года

Кроме Сафронова в документе упоминается осужденная 6 июля по обвинению в оправдании терроризма журналистка Светлана Прокопьева - ей присудили штраф в 500 тысяч рублей, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, у которого провели восемь обысков в квартире и которого задерживали несколько раз за последние недели, фотожурналистка Виктория Ивлева, которую 8 июля задержали в Петрозаводске во время судебного заседания по делу историка Юрия Дмитриева.

Кроме того, 9 июля полиция провела обыски в офисе оппозиционного издания "МБХ медиа" и ее шеф-редактора Сергея Простакова. Федерация за права человека напоминает также о нападении 30 июня на фотографа и журналиста Давида Френкеля на избирательном участке в Петербурге. Полицейские сломали ему руку.

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