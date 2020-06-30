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Федеральное объединение торгово-промышленных палат (DIHK)

ARCHIV - 08.04.2020, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Schiffe werden im Containerhafen beladen. Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung der Bundesbank nur langsam vom tiefen Einbruch in Folge der Corona-Krise erholen. (Zu dpa Bundesbank rechnet mit langsamer Erholung der Wirtschaft) Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бизнес ФРГ восстановится от пандемии не раньше 2021 года 30.06.2020

По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии, 77% фирм ожидают снижения товарооборота. "Мы еще очень далеки от нормализации", - отмечает Институт немецкой экономики.
Christoph Leitl ist ein österreichischer Unternehmer und Politiker und Präsident der Europäischen Handelskammerverbands EUROCHAMBRES.

Европейский бизнес выступает за отмену санкций между Европой и Россией 09.12.2019

Председатель Eurochambres считает, что Москва и ее европейские партнеры должны "сконцентрироваться на преимуществах сотрудничества".
German Chancellor Angela Merkel, African heads of states and participants pose for a group photo during the 'G20 Compact with Africa' summit at the Chancellery in Berlin, Germany, November 19, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Берлин увязал поддержку Африки с ее успехами в борьбе с коррупцией 19.11.2019

Немецкие компании увеличат инвестиции в страны Африки, если те повысят прозрачность финансовой сферы, заявила канцлер ФРГ. Защита климата, цифровизация и миграция - общие для двух материков вызовы, считает Меркель.
ARCHIV - 26.03.2018, Baden-Württemberg, Dettingen an der Erms: Ein Mitarbeiter des Autozulieferers ElringKlinger kontrolliert die Produktion der Zylinderkopfdichtungen. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ВВП ФРГ уменьшился по сравнению с первым кварталом года 14.08.2019

Несмотря на уменьшение объема ВВП Германии во втором квартале 2019 года на 0,1 процента, эксперты министерства экономики отмечают позитивное развитие внутренней конъюнктуры.
24.06.2016 ARCHIV - Eine britische Fahne weht am 24.06.2016 in London, Großbritannien, vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Die Uhr auf dem Urm zeigt einige Minuten nach Zwölf an. Die Briten haben in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Bundesregierung steckt nach dem Brexit-Votum mitten in einem Grundsatzstreit über den Weg aus der Krise Europas. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schäuble warnt SPD-Kabinettskollegen vor falschen Weichenstellungen vom 03.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Объем немецко-британской торговли существенно сократился 24.07.2019

За 5 месяцев экспорт продукции ФРГ в Великобританию упал на 2,3 процента, а импорт британских товаров - на 6,1 процента, сообщает DIHK. Немецкий бизнес предупредил Лондон о последствиях "Брекзита".
Symbold zum drohenden Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika USA und der Euopäische n Union EU durch die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium beim Import in die USA: erodierende Flaggen der USA und der EU mit Verkehrszeichen Zollgrenze *** Symbol on the impending trade war between the United States of America USA and the European Union EU through the imposition of punitive tariffs on steel and aluminum upon import into the USA eroding flags of the USA and the EU with traffic mark customs border

Около половины фирм в ФРГ опасаются усиления торговой войны с США 18.11.2018

Лишь 34 процента немецких компаний не ожидают обострения торгового конфликта между Соединенными Штатами и Евросоюзом, следует из данных опроса института IW в Кельне.
ARCHIV - Betrieb herrscht am Dienstag (19.07.2011) in Hamburg auf dem Containerterminal Altenwerder der Hafen und Logistik AG (HHLA) (Aufgenommen mit einem Spezialobjektiv -Lensbaby). Der deutsche Außenhandel ist trotz eingetrübter Konjunkturaussichten nach Einschätzung des DIHK weiter auf Rekordkurs. Foto: Angelika Warmuth dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

DIHK заявила об уходе немецких фирм из Ирана 04.08.2018

После роста в 2017 году объемов немецкого экспорта в Иран на 16 процентов за первые пять месяцев текущего года данный показатель уже упал на четыре процента, тенденция сохраняется.
German Federal Minister for Economic Affairs and Energy Peter Altmaier speaks at a news conference in Lafayette Park in front of the White House in Washington, Monday, March 19, 2018. (AP Photo/Andrew Harnik) |

Берлин защитит бизнес от последствий санкций против Ирана 10.05.2018

Министр экономики Германии намерен ограничить ущерб для немецкого бизнеса от экономических санкций против Ирана, обещанных президентом США.
February 9, 2016 - Los Angeles, California, U.S - Richard Grenell, founder of strategic communications firm Capitol Media Partners.(Photo by Los Angeles U.S. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAc68_ February 9 2016 Los Angeles California U S Richard Founder of Strategic Communications Firm Capitol Media Partners Photo by Los Angeles U S PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAc68_

Посол США в Германии призвал ФРГ немедленно прекратить сотрудничество с Ираном 08.05.2018

После обещания Трампа экономических санкций против Ирана Ричард Гренелл призвал немецкие компании завершить бизнес в этой стране.
Nordrhein-Westfalen/ Ein Stahlarbeiter entnimmt waehrend eines Abstichs im neuen Hochofen 8 der ThyssenKrupp Steel AG in Duisburg eine Materialprobe aus dem Roheisen. Der DAX-Konzern ThyssenKrupp ordnet einem Medienbericht zufolge sein Edelstahl-Geschaeft neu. Das Unternehmen wolle die Sparte mit dem Namen Inoxum mit dem finnischen Wettbewerber Outokumpu zusammenfuehren, berichtete die Rheinische Post (Montagausgabe vom 23.01.12) unter Berufung auf ranghohe Konzernkreise. Dabei entstehe ein neuer Edelstahl-Weltmarktfuehrer mit 18.000 Mitarbeitern und ueber zehn Milliarden Euro Umsatz. Obwohl die ThyssenKrupp-Tochter Inoxum mit 6,7 Milliarden Euro Umsatz und Markennamen wie Nirosta bisher Marktfuehrer war, strebt ThyssenKrupp dem Bericht zufolge in dem neuen Unternehmen nur eine Minderheit an. (zu dapd-Text) Foto: Volker Hartmann/dapd.

В Германии резко критикуют Трампа за пошлины на сталь и алюминий 09.03.2018

Решение Вашингтона вредит не только мировой торговле, но и самим США, заявил глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.
A Nord Stream pipeline operator stands on October 8, 2012 on a platform overlooking the diagnostic cleaning plant before the opening ceremony of the North Stream second gas link in Portovaya bay, some 60 kms (37 miles), from the town of Vyborg in northwestern Russia. The Nord Stream pipeline consortium on October 8 launched a second gas link between Russia and its main European consumers, doubling its capacity to 55 billion cubic meters per year. +++ (C) Getty Images/AFP/O. Maltseva

Немецкая экономика встревожена американскими санкциями против России 26.07.2017

Представители немецкого бизнеса и промышленности призывают Еврокомиссию вывести немецкие компании из-под влияния американских санкций. Они опасаются чувствительных последствий и беспокоятся об энергетических проектах.

Made in Germany steht auf der Unterseite eines Spielzeugautos der Marke Siku, aufgenommen am 16.01.2009 in Straubing (Niederbayern). Foto: Armin Weigel dpa/lby +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

В Германии опасаются спада экспорта в Турцию 10.08.2016

Последние политические события в Турции могут существенно снизить объем немецкого экспорта в эту страну, предупреждает глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии.
ARCHIV - In einer Montagehalle der Firma «MTU Reman Technologies» in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) wird am 23.04.2015 am Zylinderkopf eines Motors gearbeitet. Foto: Jens Wolf/dpa (zu dpa «IHK: Wirtschaft sieht im Iran lukrativen Absatzmarkt» vom 23.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/J. Wolf

Немецкие промышленники улучшили прогноз роста экономики ФРГ 24.05.2016

Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии дало положительную оценку росту экономики страны. Залогом успеха немецкий бизнес считает низкие цены на нефть и привлекательные условия кредитования.
Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), stellt am 12.02.2013 in Berlin bei einem Pressegespräch die Ergebnisse der Konjunkturumfrage 2013 vor. Foto: Paul Zinken/dpa

DIHK: Кризис в России отразился на немецких компаниях 11.02.2015

По мнению главы объединения торгово-промышленных палат Германии, кризис в Росси поставил немецкие предприятия в сложное положение. Российско-германское торговое сотрудничество сократилось в 2014 году на 20 процентов.
ARCHIV - Lastkraftwagen werden am 05.03.2010 am Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit Containern beladen. Die deutsche Exportwirtschaft hat einen Dämpfer erlitten. Im Vergleich zum Rekordniveau bei den Ausfuhren im Vormonat sanken die Exporte im April kalende- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag (08.06.2012) in Wiesbaden mitteilte. Foto: Marcus Brandt dpa (zu dpa «Nach Rekordmonat: Rückschlag für deutschen Außenhandel» vom 08.06.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий бизнес считает свободную торговлю с РФ целесообразной 24.01.2015

Дискуссии о совместном экономическом пространстве между ЕС и ЕЭС могут помочь разрешить украинский кризис, считает глава Федерального объединения торгово-промышленных палат ФРГ.
ARCHIV - Ein Arbeiter kontrolliert am 02.04.2002 im Hamburger Hafen die Etiketten auf den Ölfässern. Der US-Ölpreis ist nach dem Rekordsprung vom Vortag auf 100 US-Dollar je Barrel wieder leicht gesunken. Ein Barrel der Sorte West Texas Intermediate kostete am Donnerstagmorgen (03.01.2008) 99,46 Dollar und damit 16 Cent weniger als zum gestrigen Handelsschluss. Besonders der schwache Dollar, Sorgen um die Lagerbestände sowie politische Turbulenzen hatten den Ölpreis zwischenzeitlich genau auf 100 Dollar getrieben. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Öl um mehr als die Hälfte verteuert. Foto: Kay Nietfeld +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немцы сэкономят 20 миллиардов в связи с падением цен на нефть 07.01.2015

По оценке Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), в случае сохранения нынешних низких цен потребители и индустрия получат миллиардную выгоду.
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