Федеральное объединение торгово-промышленных палат (DIHK)

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По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии, 77% фирм ожидают снижения товарооборота. "Мы еще очень далеки от нормализации", - отмечает Институт немецкой экономики.
Председатель Eurochambres считает, что Москва и ее европейские партнеры должны "сконцентрироваться на преимуществах сотрудничества".
Немецкие компании увеличат инвестиции в страны Африки, если те повысят прозрачность финансовой сферы, заявила канцлер ФРГ. Защита климата, цифровизация и миграция - общие для двух материков вызовы, считает Меркель.
Несмотря на уменьшение объема ВВП Германии во втором квартале 2019 года на 0,1 процента, эксперты министерства экономики отмечают позитивное развитие внутренней конъюнктуры.
За 5 месяцев экспорт продукции ФРГ в Великобританию упал на 2,3 процента, а импорт британских товаров - на 6,1 процента, сообщает DIHK. Немецкий бизнес предупредил Лондон о последствиях "Брекзита".
Лишь 34 процента немецких компаний не ожидают обострения торгового конфликта между Соединенными Штатами и Евросоюзом, следует из данных опроса института IW в Кельне.
После роста в 2017 году объемов немецкого экспорта в Иран на 16 процентов за первые пять месяцев текущего года данный показатель уже упал на четыре процента, тенденция сохраняется.
Министр экономики Германии намерен ограничить ущерб для немецкого бизнеса от экономических санкций против Ирана, обещанных президентом США.
После обещания Трампа экономических санкций против Ирана Ричард Гренелл призвал немецкие компании завершить бизнес в этой стране.
Решение Вашингтона вредит не только мировой торговле, но и самим США, заявил глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.
Представители немецкого бизнеса и промышленности призывают Еврокомиссию вывести немецкие компании из-под влияния американских санкций. Они опасаются чувствительных последствий и беспокоятся об энергетических проектах.
Последние политические события в Турции могут существенно снизить объем немецкого экспорта в эту страну, предупреждает глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии.
Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии дало положительную оценку росту экономики страны. Залогом успеха немецкий бизнес считает низкие цены на нефть и привлекательные условия кредитования.
По мнению главы объединения торгово-промышленных палат Германии, кризис в Росси поставил немецкие предприятия в сложное положение. Российско-германское торговое сотрудничество сократилось в 2014 году на 20 процентов.
Дискуссии о совместном экономическом пространстве между ЕС и ЕЭС могут помочь разрешить украинский кризис, считает глава Федерального объединения торгово-промышленных палат ФРГ.
По оценке Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), в случае сохранения нынешних низких цен потребители и индустрия получат миллиардную выгоду.
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