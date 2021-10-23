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Федеральное агентство по труду

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Федеральное агентство по труду".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

GLW-Siegburg (Gemeinschaftslehrwerkstatt und Fortbildungszentrum für den Bezirk der IHK Bonn/Rhein-Sieg e.V.). In der gemeinsamen Lehrwerkstatt von verschiedensten klein- und mittelständigen Firmen werden überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen in allen Metall- und Elektroberufen durchgeführt. Hier: Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Metallbearbeitung, Einrichten einer Drehbank. Siegburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 27.06.2006 | Verwendung weltweit

В Германии призвали к целенаправленной иммиграции для специалистов 23.10.2021

Федеральное агентство по труду предупреждает о нехватке специалистов примерно по 70 профессиям. По оценке главы ведомства, на сегодняшний день Германии не хватает 1,2 млн работников.
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В Германии уровень безработицы сократился до 5,4 процента 30.09.2021

Ситуация на рынке труда в ФРГ продолжает улучшаться. В сентябре на бирже труда в Германии было зарегистрировано на 114 тысяч безработных меньше, чем в августе.
ARCHIV - Besucher der Agentur für Arbeit warten am 07.01.2014 in Leipzig (Sachsen) an einem Schalter. Obwohl in Deutschland noch nie so wenige Menschen ohne Arbeit waren, profitieren Langzeitarbeitslose einer aktuellen Studie zufolge bislang wenig von der guten Wirtschaftslage. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (zu dpa Studie: Lange Arbeitslosigkeit trifft in Deutschland besonders Ältere vom 10.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Уровень безработицы в Германии вырос впервые с 2013 года 05.01.2021

В декабре 2020 года в Германии было 2,7 млн безработных, а в декабре 2019-го - на 480 тысяч меньше, установило Федеральное агентство по труду. Число занятых не полный день выросло на 363 000 человек.
Worker smoothening cement with an angle grinder model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY RAEF001043 Worker Cement With to Angle grinder Model released Symbolic image Property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY RAEF001043

Работа без высшего образования: как устроиться в Германии 22.09.2020

Где искать вакансии, как подать заявку, кто поможет подтвердить квалификацию. DW о том, что надо знать специалистам со средним профессиональным образованием из России, Украины, Беларуси.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 01.12.2016 in einem Wohnzimmer in Hamburg notiert sich etwas in ihren Unterlagen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Работа в Германии: семь главных вопросов о специалистах не из ЕС 12.08.2020

Какой должна быть зарплата? Как будут бороться с дешевой рабочей силой? Будут ли проекты с Россией и Украиной? Федеральное агентство по труду ответило на вопросы о трудоустройстве иностранцев.
ARCHIV - Besucher der Agentur für Arbeit warten am 07.01.2014 in Leipzig (Sachsen) an einem Schalter. Obwohl in Deutschland noch nie so wenige Menschen ohne Arbeit waren, profitieren Langzeitarbeitslose einer aktuellen Studie zufolge bislang wenig von der guten Wirtschaftslage. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (zu dpa Studie: Lange Arbeitslosigkeit trifft in Deutschland besonders Ältere vom 10.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Рынок труда в ФРГ будет восстанавливаться два-три года 22.07.2020

В Германии работы нет примерно у 2,85 млн человек, из них почти 640 тыс. лишились ее в результате последствий пандемии, указал глава Федерального агентства по труду.
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В Германии безработица выросла на 300 тысяч человек 30.04.2020

Уровень безработицы в Германии повысился до 5,8 процента. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду.
ARCHIV - 10.07.2018, Hamburg: Container stehen am Terminal Tollerort. (Zu dpa WTO: Welthandel kann massiv vom digitalen Wandel profitieren) Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Почти полмиллиона работников в Германии могут столкнуться с последствиями "Брекзита" 07.01.2020

Судьба многих рабочих мест в ФРГ, обеспечивающих торговлю с Великобританией, после выхода королевства из ЕС в конце января неизвестна.
18.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Essen: Agentur für Arbeit am 18.04.2019 in Essen ( Nordrhein-Westfalen ) Die Bundesagentur für Arbeit ( BA, ehemals Bundesanstalt für Arbeit, umgangssprachlich Arbeitsamt ) ist die Verwaltungsträgerin der deutschen Arbeitslosenversicherung mit Sitz in Nürnberg. Foto: Revierfoto Foto: Revierfoto/Revierfoto/dpa | Verwendung weltweit

Число безработных в Германии снизилось до рекордного уровня 29.11.2019

Федеральное агентство по труду зафиксировало наиболее низкий показатель безработицы с момента воссоединения Германии - 2,180 миллиона человек.
02.02.2016++ Arbeitsmarktzahlen Februar Passanten stehen am 02.02.2016 vor der Bundesagentur für Arbeit in Hannover (Niedersachsen). Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar um 239 000 auf 2,92 Millionen gestiegen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (c) picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Число безработных в Германии снизилось до рекордно низкого уровня 30.04.2019

Федеральное агентство по труду зафиксировало наиболее низкий показатель безработицы для апреля в истории объединенной ФРГ.
Bildnummer: 50830453 Datum: 15.05.2005 Copyright: imago/Steinach Blaue Arbeitshose auf roter Wäscheleine, Objekte; 2005, Symbolfoto, Arbeitshosen, Hose, Hosen, Latzhose, Latzhosen, blau, blaue, blauer, Handwerker, Handwerk, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Wäscheklammer, Wäscheklammern, Klammer, Klammer, Pause, Rast, Pausen, Erholung, Streik, Streiks, Wäsche, trocknen, trocknend, trocknet, Wäscheleine, Wäscheleinen, Leine, Leinen, Wäschestück, Wäschestücke, Niederlegung, Arbeitsniederlegung, Urlaub, Wochenende, Faulheit, faul sein, Flaute, rot, rote, roter, Faden, Studioaufnahme; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, Deutschland, ,; Aufnahmedatum geschätzt

Иностранцы с профобразованием: кого ждут в Германии 23.04.2019

Немецким фирмам можно брать на работу иностранцев с профобразованием не из ЕС, если профессия входит в позитивный список. У кого есть шансы?
Trotz eines Aufnahmestopps sind am Donnerstag (28.08.2014) 260 neue Flüchtlinge in die Erstaufnahmeeinrichtung in Zirndorf (Landkreis Fürth) gekommen (Foto). Wie der Sprecher der Regierung von Mittelfranken, Michael Münchow, bei einem Presserundgang durch das seit Monaten überfüllte Lager sagte, ist eine organisierte und sinnvolle Aufnahme der Asylbewerber nicht mehr möglich. Bereits seit Montag steht auf dem Gelände ein Zelt für 200 Personen. In Zirndorf werden weiterhin Asylbewerber aus 40 Ländern aufgenommen, für die der Aufnahmestopp nicht gilt. Derzeit leben in Zirndorf etwa 1.800 Flüchtlinge. Die Einrichtung ist für 650 Personen ausgelegt. Die Asylbewerber sind in der Kapelle, in den Busgaragen oder in der Cafeteria untergebracht. (Siehe epd-Bericht vom 28.08.2014) 260 neue Flüchtlinge kommen trotz Aufnahmestopps in Zirndorf an epd Despite a are at Thursday 28 08 2014 260 New Refugees in the Initial reception in Zirndorf County Fuerth come Photo like the Spokesman the Government from Mittelfranken Michael Münchow at a Press tour through the since Months overcrowded Stock said is a organized and meaningful Recording the Asylum-seekers not more possible already since Monday is on the Centre a Tent for 200 People in Zirndorf will Furthermore Asylum-seekers out 40 Countries Date for the the not is currently Life in Zirndorf about 1 800 Refugees the Facility is for 650 People designed the Asylum-seekers are in the Chapel in the Or in the Cafeteria accommodated See epd Report of 28 08 2014 260 New Refugees come Despite in Zirndorf to epd

Как беженцев в ФРГ обманывают с работой их соотечественники 05.03.2019

В поисках работы беженцы в Германии нередко прибегают к помощи выходцев из стран своего происхождения, обосновавшихся в ФРГ. Однако некоторые из них оказываются мошенниками.

ARCHIV - Ausbilder Wolfgang Wonneberger (l) von der Jenaer Feinblech GmbH in Jena (Thüringen) unterhält sich am am 25.08.2016 in dem Unternehmen mit dem 19-jährigen Flüchtling Rezwan Waziri aus Afghanistan. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) äußert sich heute in einem Pressegespräch zu Chancen von Integration und Arbeitsmarktbeteiligung von Flüchtlingen. Foto: Jens-Ulrich Koch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Агентство по труду ФРГ отчиталось о хорошей интеграции беженцев 21.08.2018

Всего работу в Германии нашли более 300 тысяч беженцев из восьми стран. Это на 88 тысяч больше, чем в прошлом году.
ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 24.01.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. Mit neuen Modellen im Rücken gibt Daimler am 30.04.2014 Auskunft über seinen Jahresauftakt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu lsw Vorausmeldung: «Ein Jahr nach der Gewinnwarnung - Daimler legt Zahlen vor» vom 30.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава Федерального агентства по труду - за жесткий закон о миграции 20.05.2018

Необходимыми предпосылками для миграции в Германию должна быть высокая профессиональная квалификация и знание немецкого языка, считает шеф федерального агентства по труду.

** ARCHIV ** Eine Kundin bezahlt am 12. Dezember 2007 an der Kasse in einem Supermarkt in Karlsruhe ihren Einkauf. Das bevorstehende Weihnachtsfest hat die zuletzt deutlich getruebte Kauflaune der Deutschen wieder etwas befluegelt. Zwar beurteilten die Verbraucher die weitere wirtschaftliche Entwicklung und ihre eigene Einkommenssituation im Dezember erneut skeptischer als im Vormonat. Ihre ueber Monate gezeigte Kaufzurueckhaltung legten sie aber zum Jahresende ab, wie das Nuernberger Marktforschungsinstitut GfK in seiner am Donnerstag, 20. Dezember 2007, veroeffentlichten Konsumklimastudie mitteilte. (AP Photo/Daniel Roland) ** zu APD2091 ** --- ** FILE ** A customer pays at a counter inside a supermarket in Karlsruhe, Germany, in a Dec. 12, 2007. (AP Photo/Daniel Roland)

В Германии будут выплачивать пособия по безработице в супермаркетах 12.11.2017

В филиалах Федерального агентства по труду будут демонтированы автоматы, через которые выплачивались деньги безработным. Пособия можно будет получить на кассах 8 тысяч магазинов.
ARCHIV - Menschen stehen am Dienstag (01.02.2011) Schlange im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - das jobcenter in Gelsenkirchen. Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge - rund 930 000 Menschen sind länger als ein Jahr arbeitslos. Die Zahl steht für einen sozialen Misstand in Deutschland, der unabhängig vom Konjunkturhoch seit Jahren hartnäckig besteht. Droht die Lage mit den Flüchtlingen nun statt besser noch schlimmer zu werden? Foto: Julian Stratenschulte dpa/lnw (Zu dpa Flüchtlinge und Arbeitslose - wie Regierung Jobcenter wappnen will) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Уровень безработицы в воссоединенной Германии снизился до рекордной отметки 02.11.2017

В октябре число безработных составило 2,389 миллиона человек, что на 60 тысяч меньше, чем в сентябре и на 151 тысячу меньше, чем в октябре 2016 года, сообщило Федеральное агентство по труду.
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