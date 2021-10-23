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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Федеральное агентство по труду".
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Федеральное агентство по труду предупреждает о нехватке специалистов примерно по 70 профессиям. По оценке главы ведомства, на сегодняшний день Германии не хватает 1,2 млн работников.
Ситуация на рынке труда в ФРГ продолжает улучшаться. В сентябре на бирже труда в Германии было зарегистрировано на 114 тысяч безработных меньше, чем в августе.
В декабре 2020 года в Германии было 2,7 млн безработных, а в декабре 2019-го - на 480 тысяч меньше, установило Федеральное агентство по труду. Число занятых не полный день выросло на 363 000 человек.
Где искать вакансии, как подать заявку, кто поможет подтвердить квалификацию. DW о том, что надо знать специалистам со средним профессиональным образованием из России, Украины, Беларуси.
Какой должна быть зарплата? Как будут бороться с дешевой рабочей силой? Будут ли проекты с Россией и Украиной? Федеральное агентство по труду ответило на вопросы о трудоустройстве иностранцев.
В Германии работы нет примерно у 2,85 млн человек, из них почти 640 тыс. лишились ее в результате последствий пандемии, указал глава Федерального агентства по труду.
Уровень безработицы в Германии повысился до 5,8 процента. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду.
Судьба многих рабочих мест в ФРГ, обеспечивающих торговлю с Великобританией, после выхода королевства из ЕС в конце января неизвестна.
Федеральное агентство по труду зафиксировало наиболее низкий показатель безработицы с момента воссоединения Германии - 2,180 миллиона человек.
Федеральное агентство по труду зафиксировало наиболее низкий показатель безработицы для апреля в истории объединенной ФРГ.
Немецким фирмам можно брать на работу иностранцев с профобразованием не из ЕС, если профессия входит в позитивный список. У кого есть шансы?
В поисках работы беженцы в Германии нередко прибегают к помощи выходцев из стран своего происхождения, обосновавшихся в ФРГ. Однако некоторые из них оказываются мошенниками.
Всего работу в Германии нашли более 300 тысяч беженцев из восьми стран. Это на 88 тысяч больше, чем в прошлом году.
Необходимыми предпосылками для миграции в Германию должна быть высокая профессиональная квалификация и знание немецкого языка, считает шеф федерального агентства по труду.
В филиалах Федерального агентства по труду будут демонтированы автоматы, через которые выплачивались деньги безработным. Пособия можно будет получить на кассах 8 тысяч магазинов.
В октябре число безработных составило 2,389 миллиона человек, что на 60 тысяч меньше, чем в сентябре и на 151 тысячу меньше, чем в октябре 2016 года, сообщило Федеральное агентство по труду.
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