Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО)

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Росгвардия и Федеральная служба охраны внесены в перечень ведомств, которым разрешено не раскрывать данные о закупках. Ранее в этом списке числились министерство обороны, ФСБ и СВР.
ФСБ и ФСО ответили на вопрос журналистов о своей причастности к "дворцу для Путина" под Геленджиком, расследование о котором опубликовал Фонд борьбы с коррупцией.
Вопросы о присутствии на территории дворца в Геленджике сотрудников службы охраны президента РФ и бесполетной зоне над объектом Дмитрий Песков переадресовал в ФСО и ФСБ.
Российские парламентарии разрешили Федеральной службе охраны применять боевую технику в предусмотренных законами случаях и не отвечать за причиненные убытки. Законопроект направлен в Совет Федерации.
У здания российского парламента ФСО задержала восемь человек. Активисты растянули у входа баннер в поддержку политзаключенных.
Парламентарии считают, что Федеральная служба охраны вправе применять боевую технику в случаях, предусмотренных законами РФ, и не несет ответственность за причиненные убытки. Законопроект внесен в Госдуму.
Семья Николая Кондратюка владеет недвижимостью в элитном поселке в Подмосковье, пишет Republic. Согласно данным Росреестра, родне генерала принадлежит почти 1,85 га в поселке "Знаменские просторы".
Росгвардия просит наделить ее правом временно изымать у органов власти здания и участки для выполнения ее боевых задач. Соответствующее постановление сейчас рассматривает правительство РФ.
Путин, Навальный и панихида под контролем ФСО. Репортаж DW с церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой.
В РФ подписан закон, разрешающий скрывать личные данные "охраняемых лиц". Эксперты полагают, что это может быть связано с антикоррупционными расследованиями ФБК.
Госдума приняла закон, засекречивающий сведения, уже не раз становившиеся поводом для антикоррупционных расследований. О бесстыдстве нового закона - комментарий Олега Кашина.
ФСО вправе потребовать удалить из публичного доступа любые сведения о недвижимости, банковских счетах и предприятиях не только высших госчиновников, но и членов их семей.
За получение крупной взятки задержан начальник Северокавказского управления ФСО Геннадий Лопырев. Его подозревают в махинациях с земельными участками.
Новая структура должна появиться в ходе масштабной реформы силовых ведомств. Фактически речь идет о возвращении ФСБ функций советского КГБ.
Алексей Навальный представил доказательства, опровергающие утверждение пресс-службы Дмитрия Медведева о том, что резиденция под Плесом не принадлежит премьеру и не охраняется ФСО.
СМИ обнаружили фотографии нового главы области Евгения Зиничева с Путиным, где он обозначен как сотрудник ФСО и ФСБ. Пресс-секретарь президента подтвердил РБК, что Зиничев работал в Службе безопасности президента.
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