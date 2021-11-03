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Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО)

14.06.2018, Russland, Moskau: Soldaten der russischen Nationalgarde («Rosgvardia») stehen vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zwischen Russland und Saudi-Arabien vor dem Luschnikistadion. Foto: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Правительство России засекретило закупки Росгвардии и ФСО 03.11.2021

Росгвардия и Федеральная служба охраны внесены в перечень ведомств, которым разрешено не раскрывать данные о закупках. Ранее в этом списке числились министерство обороны, ФСБ и СВР.
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als Unsinn zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

ФСБ объяснила существование бесполетной зоны над "дворцом Путина" 27.01.2021

ФСБ и ФСО ответили на вопрос журналистов о своей причастности к "дворцу для Путина" под Геленджиком, расследование о котором опубликовал Фонд борьбы с коррупцией.
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als Unsinn zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

Кремль не будет называть владельцев "дворца для Путина" 26.01.2021

Вопросы о присутствии на территории дворца в Геленджике сотрудников службы охраны президента РФ и бесполетной зоне над объектом Дмитрий Песков переадресовал в ФСО и ФСБ.
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Госдума России разрешила ФСО использовать боевую технику 17.03.2020

Российские парламентарии разрешили Федеральной службе охраны применять боевую технику в предусмотренных законами случаях и не отвечать за причиненные убытки. Законопроект направлен в Совет Федерации.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

В Москве задержали пикетчиков, приковавших себя к забору Госдумы 03.02.2020

У здания российского парламента ФСО задержала восемь человек. Активисты растянули у входа баннер в поддержку политзаключенных.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Депутаты Госдумы предлагают разрешить ФСО использовать боевую технику 19.12.2019

Парламентарии считают, что Федеральная служба охраны вправе применять боевую технику в случаях, предусмотренных законами РФ, и не несет ответственность за причиненные убытки. Законопроект внесен в Госдуму.
Russland Moskau Roter Platz Kreml Erfassungsdatum 17.12.2010 Memo extern - Dateigröße 3.713 MB Bildgröße 36.637 MB Größe in Pixel (b x h) 4288 x 2848 Farbtiefe 24 Farbraum RGB Farbigkeit 4C Format - Quelle picture alliance Fotograf

Republic нашел у статс-секретаря ФСО недвижимость почти на миллиард рублей 02.09.2019

Семья Николая Кондратюка владеет недвижимостью в элитном поселке в Подмосковье, пишет Republic. Согласно данным Росреестра, родне генерала принадлежит почти 1,85 га в поселке "Знаменские просторы".
3220919 10/24/2017 Moscow, Russia. Service personnel take part in ceremony of transferring Lada Granta patrol cars to extra-departmental security units near the Otkrytiye Arena Stadium. Vitaliy Belousov/Sputnik Foto: Vitaliy Belousov/Sputnik/dpa |

Росгвардия хочет изымать у органов власти дома и земли 23.08.2019

Росгвардия просит наделить ее правом временно изымать у органов власти здания и участки для выполнения ее боевых задач. Соответствующее постановление сейчас рассматривает правительство РФ.
Gedenkveranstaltung für die Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa, die am 8. Dezember gestorben ist DW-Korrespondentin Elena Baryscheva, Moskau

Как Россия простилась с Людмилой Алексеевой 11.12.2018

Путин, Навальный и панихида под контролем ФСО. Репортаж DW с церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой.
01.06.2017 Russian President Vladimir Putin listens to India's Prime Minister Narendra Modi during their talks at the St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, Thursday, June 1, 2017. Modi's visit to Russia comes amid he and other world leaders expressed commitment to fighting climate change after U.S. President Donald Trump indicated that the U.S. might pull out of the Paris climate accords.(AP Photo/Dmitry Lovetsky, pool) |

Путин подписал указ об "охране данных высших чиновников" 01.07.2017

В РФ подписан закон, разрешающий скрывать личные данные "охраняемых лиц". Эксперты полагают, что это может быть связано с антикоррупционными расследованиями ФБК.
Antikorruptions-Films der russischen Oppositionellen Chaika Navalny, Film, Staatsanwaltschaft, Russland, Korruption, Screenshot

Комментарий: Закрытие данных об имуществе чиновников - легализация коррупции 22.06.2017

Госдума приняла закон, засекречивающий сведения, уже не раз становившиеся поводом для антикоррупционных расследований. О бесстыдстве нового закона - комментарий Олега Кашина.
March 26, 2017. St. Petersburg, Russia. Supporters of the opposition politician Aleksei Navalny came out today for an unsanctioned rally for the resignation of Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, the rally gathered more than 3,000 people on the Champ de Mars, later the column moved to Palace Square, then along Nevsky Prospekt. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ФСО получила право засекречивать данные об имуществе высших госчиновников 21.06.2017

ФСО вправе потребовать удалить из публичного доступа любые сведения о недвижимости, банковских счетах и предприятиях не только высших госчиновников, но и членов их семей.
Handschellen © picture-alliance/chromorange/R. Tscherwitschke

Задержанному генералу ФСО Геннадию Лопыреву предъявлено обвинение 25.11.2016

За получение крупной взятки задержан начальник Северокавказского управления ФСО Геннадий Лопырев. Его подозревают в махинациях с земельными участками.
Bildnummer: 53826132 Datum: 15.04.2009 Copyright: imago/Hansjörg Hörseljau Moskau, RUS, Russland, 15.04.09: Die Lubjanka , Zentrale des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes KGB und heutigen FSB. FSB-Zentrale in Moskau Reisen Moskau Russland Europa kbdig xkg 2009 quer Bolschaja FSB FSB-Zentrale Geheimdienst o0 Restlichtaufnahme Abends Nachts Gebäude außen Außenansicht Bildnummer 53826132 Date 15 04 2009 Copyright Imago Hansjörg Hörseljau Moscow RUS Russia 15 04 09 the Lubyanka Headquarters the former Soviet Secret KGB and today FSB FSB Headquarters in Moscow Travel Moscow Russia Europe Kbdig xkg 2009 horizontal Bolshaya FSB FSB Headquarters Secret Service o0 Residual light recording evenings at night Building exterior exterior view

"Коммерсант": В России будет создано министерство госбезопасности 19.09.2016

Новая структура должна появиться в ходе масштабной реформы силовых ведомств. Фактически речь идет о возвращении ФСБ функций советского КГБ.
Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew spricht am 13.02.2016 während der 52. Sicherheitskonferenz in München (Bayern). Die 52. Sicherheitskonferenz dauert bis zum 14.02.2016. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Навальный оспорил слова пресс-секретаря премьера РФ о "даче Медведева" 16.09.2016

Алексей Навальный представил доказательства, опровергающие утверждение пресс-службы Дмитрия Медведева о том, что резиденция под Плесом не принадлежит премьеру и не охраняется ФСО.
JULY 27, 2016*** 2899832 07/27/2016 July 27, 2016. Russian President Vladimir Putin, left, and Head of the Federal Security Service's Regional Directorate Yevgeny Zinichev meet at the Kremlin. Zinichev has been appointed Acting Governor of the Kaliningrad Region. Michael Klimentyev/Sputnik | picture alliance/dpa/M. Klimentyev

Губернатором Калининградской области стал экс-сотрудник охраны Путина 29.07.2016

СМИ обнаружили фотографии нового главы области Евгения Зиничева с Путиным, где он обозначен как сотрудник ФСО и ФСБ. Пресс-секретарь президента подтвердил РБК, что Зиничев работал в Службе безопасности президента.
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