Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО)

ФСБ объяснила существование бесполетной зоны над "дворцом Путина"

ФСБ и ФСО ответили на вопрос журналистов о своей причастности к "дворцу для Путина" под Геленджиком, расследование о котором опубликовал Фонд борьбы с коррупцией.