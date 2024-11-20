На сайтах российских судов пропали данные о доходах судей

Декларации исчезли из открытого доступа после хакерской атаки еще в начале октября. Декларации о доходах руководства пропали и с сайта Федеральной службы охраны, сообщает издание "Можем объяснить".

С сайтов российских судов практически во всех регионах РФ исчезли данные о доходах российских судей, сообщило в своем Telegram-канале в среду, 20 ноября, издание "Можем объяснить". Декларации исчезли из открытого доступа после хакерской атаки в начале октября текущего года. В ноябре газета "Ведомости" сообщила, что система ГАС "Правосудие" полностью восстановлена после масштабного сбоя.

При этом раздел "противодействие коррупции", где публикуются данные о доходах и имуществе, остается единственным недоступным на сайтах многих судов, а вкладка как таковая отсутствует на сайтах судов Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Калининградской областей, а также ряда кассаций. На сайте Мосгорсуда данные о доходах судей не обновляются с 2022 года, отмечает издание.

В судебном департаменте Верховного суда России не ответили на запрос "Можем объяснить".

Данные о доходах руководства ФСО

Издание "Можем объяснить" также обнаружило, что декларации о доходах руководства удалены и с сайта Федеральной службы охраны (ФСО). Согласно этим данным, доход семьи директора ФСО Дмитрия Кочнева в 2021 году составил 133 млн рублей. Теперь эта информация на сайте службы отсутствует. Зато публикуются декларации сотрудников учреждений, находящихся в ведении ФСО. Из них можно узнать, что ежемесячные зарплаты заведующих детских садов ФСО варьируются от 51 тысячи до 98 тысяч рублей.

Данные о доходах чиновников и госслужащих исчезают из публичного доступа уже не впервые. В 2021 году с сайта ФСБ полностью удалили информацию о заработках ее руководства. На сайте министерства обороны России остались лишь сведения о доходах работников воинских частей и организаций, подведомственных министерству.

Силовые ведомства воспользовались подписанным в апреле 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным законом, позволяющим им засекречивать сведения об имуществе сотрудников и их близких. Кроме того, по указу Путина уже не публикуются сведения о доходах, расходах и имуществе чиновников. То же относится к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.