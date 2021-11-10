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Федеральная служба безопасности (ФСБ)

SARATOV, RUSSIA - OCTOBER 6, 2021: A view of the Regional Tuberculosis Hospital No 1 under the Russian Federal Penitentiary Service, its staff charged with abusing convicts. Filipp Kochetkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS1133F6

Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных в Саратове 10.11.2021

В материале проекта Gulagu.net рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными в ОТБ-1. По данным правозащитников, пытки проводили по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ.

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021) 08.11.2021

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.

Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021) 08.11.2021

Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.

23.01.2021 *** A general view of a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 23, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

Подростку, забросавшему снежками авто ФСБ, грозит семь лет колонии 08.11.2021

Глеб Борисов участвовал в акции в поддержку Навального 23 января и был в числе тех, кто забрасывал снежками машину ФСБ на Цветном бульваре. Прокуратура добивается для него реального срока.
Die russische Flagge weht am 20.03.2014 auf dem Gebäude der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa |

Российский дипломат найден мертвым у посольства РФ в Берлине 05.11.2021

Погибший числился вторым секретарем посольства РФ в Берлине, но спецслужбы ФРГ подозревали его в связях с ФСБ, пишет Der Spiegel. Диппредставительство отказало во вскрытии тела, найденного в октябре.
Journalisten umgeben Kremlgegner Alexej Nawalny (M) in einem Flugzeug der Fluggesellschaft «Pobeda», mit dem er von Berlin Schönefeld aus nach Moskau fliegen will. Nawalny hielt sich für die Behandlung nach seiner Vergiftung für fast fünf Monate in Deutschland auf. Der 44-Jährige gilt als der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Nawalny will seinen politischen Kampf gegen Putin fortsetzen. +++ dpa-Bildfunk +++

The Insider: ФСБ признала подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального 03.11.2021

Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
14.06.2018, Russland, Moskau: Soldaten der russischen Nationalgarde («Rosgvardia») stehen vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zwischen Russland und Saudi-Arabien vor dem Luschnikistadion. Foto: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Правительство России засекретило закупки Росгвардии и ФСО 03.11.2021

Росгвардия и Федеральная служба охраны внесены в перечень ведомств, которым разрешено не раскрывать данные о закупках. Ранее в этом списке числились министерство обороны, ФСБ и СВР.
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als «Unsinn» zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

Задержаны детективы, помогавшие Навальному в расследованиях 02.11.2021

Трое задержанных мужчин обвиняются в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. При этом они утверждают, что не знали, по заказу кого собирали информацию.

Свидетель опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в немецкой столице проходило заседание по делу об убийстве в берлинском парке Тиргартен средь бела дня бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Свидетель из Украины опознал предполагаемого убийцу.
16.07.2020, Russland, Moskau: 6287993 16.07.2020 Ivan Safronov, an ex-journalist and an aide to the head of Russia's space agency Roscosmos, detained on suspicion of treason stands inside a defendants' cage before a court hearing in Moscow, Russia. According to the Russian Federal Security Service, Safronov is suspected of handing classified information about Russia's defence sector to a special service of a NATO country. Maksim Blinov / Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa |

Находящемуся в СИЗО журналисту Ивану Сафронову запретили переписку 15.10.2021

Как рассказал DW адвокат бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", решение о запрете принял следователь ФСБ по делу Сафронова - полковник Александр Чабан. Запрет, возможно, действует больше месяца.
FILE - In this March 12, 2018 file photo personnel in protective gear work on a van in Winterslow, England, as investigations continue into the nerve-agent poisoning of Russian ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia, in Salisbury, England. British officials said the attack on the Skripals received approval at a senior level of the Russian state and announced charges in absentia against two Russian agents. The disappearance of Saudi Journalist Jamal Khashoggi, during a visit to his country’s consulate in Istanbul on Oct. 2, 2018, raises a dark question for anyone who dares criticize governments or speak out against those in power: Will the world have their back? (AP Photo/Frank Augstein, File) |

Евросоюз продлил на год санкции против России за применение химоружия 11.10.2021

В санкционном списке Брюсселя числятся десять россиян и один российский НИИ, причастные к отравлениям "Новичком" Скрипалей и Алексея Навального. Ограничения продлятся до октября 2022 года.
A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

ФСБ назвала данные, за сбор которых становятся "иноагентами" 01.10.2021

Полный перечень проблемных данных имеет объем в девять страниц. Эти данные не являются гостайной, но, по мнению ФСБ, могут быть использованы против госбезопасности России.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

"Комитет против пыток" обратился в ЕСПЧ в связи с задержанием правозащитницы Валентины Чупик 27.09.2021

Валентине Чупик, задержанной в эропорту "Шереметьево" в минувшие выходные, грозит депортация в Узбекистан, что "несет прямой риск для ее жизни", говорят в росийском "Комитете против пыток".
Civil jet airplanes at Sheremetyevo International Airport, Moscow, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет 25.09.2021

Глава некоммерческой организации помощи мигрантам "Тонг Жахони" Валентина Чупик была задержана в аэропорту "Шереметьево". Ее лишили статуса беженца на территории России и запретили въезд в РФ до 2051 года.

Недоверие к электронному голосованию на выборах в Госдуму: так что же произошло на самом деле? (22.09.2021) 22.09.2021

В Москве у критиков Кремля большие сомнения вызвали результаты дистанционного электронного голосования. В ряде одномандатных округов именно благодаря ему смогли победить провластные кандидаты. На фоне жесткой критики общественный штаб решил проверить результаты онлайн-голосования. Правда, в ЦИКе уже сказали, что юридической силы пересчет иметь не будет.

ЕСПЧ признал власти России ответственными за отравление Литвиненко (21.09.2021) 21.09.2021

Европейский суд по правам человека заявил об ответственности российских властей за отравление в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

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