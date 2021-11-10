Федеральная служба безопасности (ФСБ)

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.
Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.
Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
В Москве у критиков Кремля большие сомнения вызвали результаты дистанционного электронного голосования. В ряде одномандатных округов именно благодаря ему смогли победить провластные кандидаты. На фоне жесткой критики общественный штаб решил проверить результаты онлайн-голосования. Правда, в ЦИКе уже сказали, что юридической силы пересчет иметь не будет.