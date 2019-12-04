Федеральная прокуратура Германии раскрыла сведения о берлинском убийце

Россиянин, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине, пользовался различными именами, а для въезда в шенгенскую зону воспользовался визой, выданной Францией. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила Федеральная прокуратура ФРГ, которая и ведет расследование убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, застреленного в центре Берлина 23 августа. В убийстве заподозрен гражданин России Вадим Соколов.



Днем ранее, 3 декабря, портал журналистских расследований The Insider сообщил, что этот мужчина в действительности является 54-летним россиянином Вадимом Красиковым и что он был объявлен в розыск в России за похожее преступление.



В сообщении прокуратуры, в частности, говорится, что предполагаемый берлинский убийца Вадим С., использовавший также имя Вадим К., 17 августа прибыл из Москвы в парижский аэропорт имени Шарля де Голля. Для въезда он воспользовался шенгенской визой, выданной французскими властями на имя Вадима С.

К визовой анкете было приложено подтверждение от работодателя, выданное предприятием "ЗАО Руст" с офисом в Санкт-Петербурге и подписанное генеральным директором и бухгалтером этой компании. Из документа следовало, что Вадим С. работает строительным инженером и с 20 ноября 2017 года получал ежемесячную зарплату в размере 80 тысяч рублей (1100 евро).

Нестыковки в базах данных

В то же время Федеральная прокуратура ФРГ, ссылаясь на российскую базу данных по российским компаниям, отмечает, что по состоянию на 10 апреля 2019 года компания "ЗАО Руст" находилась в состоянии "реорганизации", в 2018 году у нее был лишь один сотрудник с ежемесячным окладом в 80 тысяч рублей, а прибыль компании составила лишь 2000 рублей.

Из сообщения прокуратуры также следует, что "один из относящихся к предприятию "ЗАО Руст" номеров телефакса имеет отношение к предприятиям "Оборонэнергосбыт" и "Оборонэнерго", принадлежащих министерству обороны РФ.

Сверка документов с базами данных розыска показала, что Вадим С. имеет документы на имя Вадима К., которого Россия 23 апреля 2014 года объявила в розыск по подозрению в убийстве в Москве, совершенном 19 июня 2013 года. 7 июля 2015 года объявление о розыске было удалено.

Российские паспорта

Впервые документы на имя Вадима С. появились 3 сентября 2015 года, на это имя был выдан российский внутренний паспорт. При задержании в Берлине 23 августа 2019 года подозреваемый предъявил российский загранпаспорт на имя Вадима Соколова. Российские власти подтвердили подлинность этого паспорта, отмечается в сообщении Федеральной прокуратуры ФРГ.

Предполагаемый берлинский убийца 17 августа прилетел в Париж, чтобы, как было заявлено, принять участите в выставке от предприятия "ЗАО Руст". Через три дня Вадим С. направился в Варшаву, где поселился в отеле, забронированном через интернет сначала до 25-го, а затем - до 26 августа. 22 августа около 8 часов утра он преждевременно покинул отель и больше туда не возвращался. Где именно Вадим С. находился и чем занимался до убийства, совершенного в Берлине 23 августа около 11:55, неизвестно.

Имя жертвы прокуратура определила как Торнике К. (Tornike K.), российские власти называют этого человека террористом и членом группировки "Кавказский эмират". В сообщении германского ведомства отмечается, что у Федеральной прокуратуры нет сведений, указывающих на то, что убийство могло быть совершено по заказу негосударственных лиц. Указаний на связь подозреваемого с жертвой и на возможный личный мотив убийства также нет. Отсутствуют и данные, указывающие на связь этого убийства с организованной преступностью или исламским терроризмом.

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