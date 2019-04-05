ФБК обнаружил частный самолет у ведущей российского госканала

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в понедельник, 2 декабря, на своем сайте расследование ФБК об имуществе журналистки Наили Аскер-Заде, которую в этом расследовании называют любовницей главы государственного банка ВТБ (он принадлежит государству более чем на 60 процентов) Андрея Костина.

По данным ФБК, через структуры, косвенно связанные с ВТБ, журналистка получила в пользование или владение несколько квартир в Москве, дачу на "Рублевке", самолет стоимостью 60 млн долларов и яхту примерно такой же стоимости.

Сравнив график интервью Наили Аскер-Заде, взятых ею для программы "Действующие лица" на государственном телеканале "Россия-1", и маршруты частных джетов, ФБК выяснил, что журналистка летала к собеседникам на самолете Bombardier Global 6000. Похожим образом, используя снимки журналистки в соцсети Instagram, была определена используемая ею яхта.

"Торжество двойной морали. В выпусках новостей Наиля рассказывает про тяжелую экономическую ситуацию, а потом садится в самолет и летит на яхту, стоимость которых превышает бюджет какого-нибудь российского региона. И она прекрасно знает, откуда ей эти яхты, самолеты, дворцы и бриллианты достались. Ее "принц" разворовал госбанк и теперь награбленное тратит на нее", - говорится в расследовании фонда.

"Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет", - написала журналистка в своем Instagram, комментируя расследование. "Продолжайте иронизировать над тем, что катаетесь на яхте, купленной на деньги, украденные у детей, на лечение которых на "России-1" собирают деньги смсками", - ответил ей Навальный в комментариях.

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