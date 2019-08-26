ФБК нашел недвижимость на полмиллиарда рублей у детей вице-мэра Москвы

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал новое расследование об активах семьи вице-мэра Москвы Александра Горбенко. Дети столичного чиновника владеют элитной недвижимостью общей стоимостью 540 миллионов рублей, сообщил ФБК во вторник, 27 августа.

Согласно этим данным, сын вице-мэра с 2014 года владеет квартирой площадью 226 квадратных метров в элитном жилом комплексе в московском районе Хамовники стоимостью 300 миллионов рублей. При этом у Николая Горбенко нет бизнеса помимо ИП, занимающегося разведением лошадей, и фирмы, открывшей в 2015 году ресторан, который через некоторое время закрылся, говорится в расследовании.

В 2016 году в том же доме купили квартиру площадью 174 квадратных метра Анастасия и Дмитрий Чуяшовы. По данным ФБК, это дочь и зять вице-мэра Москвы. В расследовании не указываются источники дохода супругов, но отмечается, что квартиру Анастасия приобрела в 21-летнем возрасте.

Другое расследование о недвижимости Горбенко

Накануне ФБК опубликовал расследование о подмосковной даче Александра Горбенко. Оппозиционер напомнил, что еще в 2013 году, будучи кандидатом на выборах мэра Москвы, он рассказывал о наличии у Горбенко, курирующего вопросы региональной безопасности и информационной политики, дачи площадью в 2 гектара. Тогда Навальный утверждал, что доходы вице-мэра столицы не позволяли ему приобрести этот дом и участок.

В новом расследовании ФБК говорится, что участок, ранее записанный на имя Горбенко, теперь принадлежит, согласно данным Росреестра, некоему "Ивану Ивановичу Федорову", притом, что прочие сведения, в том числе номер государственной регистрации права, совпадают. Кроме того, участки, принадлежащие супруге и сыну Горбенко, находящиеся по соседству, официальных владельцев не сменили и забором огорожены не были. Навальный пишет, что на участке вице-мэра находятся девять домов "разного назначения", два водоема, три спортивные и игровые площадки и пять статуй.

Ежедневные расследования ФБК

Кроме того, Алексей Навальный сообщил, что до дня голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября ФБК будет выпускать по одному расследованию ежедневно, в которых будет рассказываться "о лицах власти".

В Москве с конца июля проходят протестные акции с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По уголовному делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, обвиняемыми проходят 14 человек.

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