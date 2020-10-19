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Фарфор

Ausstellung | Made in China! Porcelain im Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg

Самый красивый фарфор (фотогалерея) 19.10.2020

На выставке "Сделано в Китае! Фарфор" в Музее прикладного искусства и ремесел в Гамбурге представлены изделия из "белого золота".
Ausstellung | Made in China! Porcelain im Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg SCHALE MIT LOTOSBLÜTE China, Yongzheng-Ära (1723–35) Porzellan mit Aufglasurfarben der famille rose, H5,4cm,D11,8cm

Фарфор: экспортный шлягер из Китая 04.10.2020

Всего пару сотен лет назад Китай обладал монополией на производство фарфора. Только там знали, как производить "белое золото".
ARCHIV 26.01.2016 - Die Leuchtenburg wird in der «Blauen Stunde» am 26.01.2016 in Seitenroda bei Kahla (Thüringen) von Scheinwerfern beleuchtet. Die Porzellan-Erlebnisschau auf der Leuchtenburg in Seitenroda bei Kahla hat sich bis in Deutschlands Norden herumgesprochen. Foto: Martin Schutt/dpa (zu dpa «Leuchtenburg verwundert über Gästeansturm aus dem Norden» vom 15.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT Bilder des Tages mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

Лойхтенбург - замок для любителей фарфора (фото) 27.11.2019

В этом тюрингском замке расположен музей фарфора, который ежегодно посещают около 70 тысяч человек.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:September 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Тюрингский замок Лойхтенбург (видео) 14.10.2019

В этом древнем замке расположена экспозиция, посвященная истории фарфора, а мы посмотрим на него снаружи - полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
09.10.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: Teile des Dessertservice für Friedrich Franz II.von Mecklenburg-Strelitz aus der Zeit zwischen 1837 und 1848 sind in der neuen Dauerausstellung mit Porzellan aus der Berliner Manufaktur im Schloss zu sehen. Zu den kostbarsten Präsenten, die das mecklenburgische Herzogshaus im 19. Jahrhundert erhielt, zählen die Porzellane aus der Berliner Manufaktur, die die preußischen Könige ihrer Verwandtschaft überreichten. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Королевский фарфор - инструмент прусской дипломатии (фото) 11.10.2019

Некоторые вазы, которые теперь можно увидеть в Шверине, стоят до 300 тысяч евро.
***Archivbild*** 31.01.2019, Sachsen, Meißen: Ein Teeservice aus Böttgersteinzeug und Porzellan steht im Meissen Porzellan-Museum in der Ausstellung Böttger und das rothe Porcellain in einer Vitrine. Die Ausstellung (4. Februar bis 31. Dezember 2019) findet anlässlich des 300. Todestages von Johann Friedrich Böttger statt – dem Erfinder des Böttgersteinzeug. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Мейсенский фарфор: чем знаменит и за что любим 28.03.2019

Мейсенский фарфор знают во всем мире. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка стремится приобрести сервиз или хотя бы вазочку Made in Germany, пусть даже самую маленькую.
02.07.2018, Bayern, München: Eine Porzellanfigur eines Schäferhundes von der Porzellan Manufaktur Allach (PMA) ist in der Dauerausstellung Nationalsozialismus in München im Stadtmuseum München neben der Figur einer Hessischen Bäuerin (beide 1938) zu sehen. Die Porzellanmanufaktur Allach war ein nationalsozialistischer Betrieb für Porzellan. (zu dpa SS-Porzellan weltweit gefragt - «Menschen haben dafür gelitten» vom 25.07.2018) Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Почему пользуется спросом эсэсовский фарфор 07.09.2018

Изделия бывшей фарфоровой мануфактуры в Аллахе охотно покупают богатые россияне. И не только они.
Zwinger in Dresden, Deutschland. Mapics- Fotolia #36152317

10 причин любить Саксонию 02.02.2018

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
07.2017 Daily Drone Meissen

Саксонский город Майсен (видео) 10.01.2017

Этот древний город на Эльбе является родиной европейского фарфора. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
ARCHIV - An der größten Vase der Welt arbeitet der russische Künstler Alim Pasht-Han am 12.03.2015 auf der Leuchtenburg in Seitenroda bei Kahla (Thüringen). Foto: Martin Schutt/dpa (zu dpa-KORR lth «Dem Porzellan ein Denkmal gesetzt - Museum lockt mit Acht-Meter-Vase» vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Самая большая в мире ваза из фарфора сделана выходцем из России 20.03.2015

От блюд до летающих тарелок: в замке Лойхтенбург стремятся удивить буквально на каждом шагу. Жемчужина экспозиции - 8-метровая ваза из фарфора, сделанная выходцем из России.
Blick in die Ausstellung Phantastische Welten. Malerie auf Meissner Porzellan und deutschen Fayencen von Adam Friedrich von Löwenfink

Запоздалая слава: в Дрездене чтят художника по фарфору 01.10.2014

Он вел авантюрный образ жизни и не подписывал свои шедевры. Долгое время он оставался неизвестен даже специалистам.
Ausstellung Dining with the Tsars in der Hermitage Amsterdam. Pressedownload: http://www.hermitage.nl/nl/pers/dining_with_the_tsars/beeldmateriaal.htm

Амстердам приглашает на ужин с русскими царями 05.09.2014

С Невы на Амстель прибыли фарфоровые сервизы, которые были свидетелями роскошных пиршеств в Зимнем дворце.
***ACHTUNG: Das Bild darf nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung zu der Ausstellung Ausstellung Dresdner Porzellan: Mythos – Repräsentation – Inspiration verwendet werden.*** Copyright: Museen der Stadt Dresden/ Franz Zadnicek Geliefert von Holly Cooper 10. ZuNeigung Else Gold, 2006 Dresdner Porzellankunst e. V.

Новая эротика саксонского фарфора 12.09.2012

Статуэтка с женским бюстом и головой кролика рядом с витиеватым старинным канделябром вызовет у любителей фарфора недоумение.
Bilder zu der Austellung: Flacons - Haute Couture der Düfte im Osthaus Museum in Hagen. Aufnahmedatum: 19.12.2010 Aufnahmeort: Hagen Bild: Margarita Kalz-Mihajlova (DW)

Флаконы от кутюр: не в запахе дело 04.01.2011

История флаконов для духов насчитывает столько же лет, сколько и история их содержимого. Лишний раз это подтверждает выставка в немецком городе Хагене, где представлены флаконы XVIII века и наших дней.
Meissen®-Marken Photo: Porzellan-Manufaktur Meissen

"Белое золото" в эпоху IKEA: великий мейсенский фарфор 17.05.2010

Кому не знакомы расписные изделия из белого фарфора с вензелем в виде двух скрещенных синих мечей! Да-да, это логотип первой в Европе фарфоровой мануфактуры. Ее 300-летию посвящена уникальная выставка в Дрездене.
Sie haben immer Modelmaße, sind immer schön, haben unendliche Geduld und brauchen keine Arbeitspausen - die Schaufensterfiguren. Ursprünglich hatten die Figuren den Zweck, dem Kunden eine unnötige Anprobe zu ersparen und auf den ersten Blick einen Eindruck von Sitz und Wirkung eines Kleidungsstückes zu vermitteln - unterdessen allerdings bleibt wohl kaum einem Kunden die eigentliche Anprobe erspart, denn die Schaufensterfiguren haben in der Regel Körpermaße, von denen der Großteil der Kundschaft nur zu träumen wagt - groß und gertenschlank sind die Schaufensterfiguren. Dabei haben heutzutage gerade mal zwei Prozent der weiblichen Bevölkerung Model-Maße. Wie auch immer, der Bedarf an diesen Dekorationsbestandteilen bleibt groß - einer der Anbieter ist die Firma Moch Figuren KG in Köln-Rodenkirchen, die nicht nur Figuren herstellt, sondern auch restauriert, ausleiht und designt und Modeevents ausstattet. (Foto vom 16.05.2003)

Профессия - дизайнер: свобода фантазии и финансовое "харакири" 22.04.2010

Какими навыками должен обладать дизайнер, чтобы быть востребованным? Насколько важно умение продавать в этой профессии? С какими трудностями сталкиваются "творцы"? Три истории молодых дизайнеров в Германии.
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