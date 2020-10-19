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На выставке "Сделано в Китае! Фарфор" в Музее прикладного искусства и ремесел в Гамбурге представлены изделия из "белого золота".
Всего пару сотен лет назад Китай обладал монополией на производство фарфора. Только там знали, как производить "белое золото".
В этом тюрингском замке расположен музей фарфора, который ежегодно посещают около 70 тысяч человек.
В этом древнем замке расположена экспозиция, посвященная истории фарфора, а мы посмотрим на него снаружи - полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Некоторые вазы, которые теперь можно увидеть в Шверине, стоят до 300 тысяч евро.
Мейсенский фарфор знают во всем мире. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка стремится приобрести сервиз или хотя бы вазочку Made in Germany, пусть даже самую маленькую.
Изделия бывшей фарфоровой мануфактуры в Аллахе охотно покупают богатые россияне. И не только они.
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
Этот древний город на Эльбе является родиной европейского фарфора. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
От блюд до летающих тарелок: в замке Лойхтенбург стремятся удивить буквально на каждом шагу. Жемчужина экспозиции - 8-метровая ваза из фарфора, сделанная выходцем из России.
Он вел авантюрный образ жизни и не подписывал свои шедевры. Долгое время он оставался неизвестен даже специалистам.
С Невы на Амстель прибыли фарфоровые сервизы, которые были свидетелями роскошных пиршеств в Зимнем дворце.
Статуэтка с женским бюстом и головой кролика рядом с витиеватым старинным канделябром вызовет у любителей фарфора недоумение.
История флаконов для духов насчитывает столько же лет, сколько и история их содержимого. Лишний раз это подтверждает выставка в немецком городе Хагене, где представлены флаконы XVIII века и наших дней.
Кому не знакомы расписные изделия из белого фарфора с вензелем в виде двух скрещенных синих мечей! Да-да, это логотип первой в Европе фарфоровой мануфактуры. Ее 300-летию посвящена уникальная выставка в Дрездене.
Какими навыками должен обладать дизайнер, чтобы быть востребованным? Насколько важно умение продавать в этой профессии? С какими трудностями сталкиваются "творцы"? Три истории молодых дизайнеров в Германии.
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