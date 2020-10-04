Самый красивый фарфор (фотогалерея)

Фарфор: экспортный шлягер из Китая

Ремесло c тысячелетними традициями

Фарфор в Китае - важная часть культуры. Еще несколько сотен лет назад эта страна обладала монополией на его производство - только там знали, как производить "белое золото". Его экспортировали по всему миру, особенно много - в страны Европы, где фарфором хвастались друг перед другом короли.