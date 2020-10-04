Самый красивый фарфор (фотогалерея)

На выставке "Сделано в Китае! Фарфор" в Музее прикладного искусства и ремесел в Гамбурге представлены изделия из "белого золота".
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