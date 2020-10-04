 Самый красивый фарфор (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.10.2020

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Культура и стиль жизни

Самый красивый фарфор (фотогалерея)

На выставке "Сделано в Китае! Фарфор" в Музее прикладного искусства и ремесел в Гамбурге представлены изделия из "белого золота".

  • Чаша в форме лотуса

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Ремесло c тысячелетними традициями

    Фарфор в Китае - важная часть культуры. Еще несколько сотен лет назад эта страна обладала монополией на его производство - только там знали, как производить "белое золото". Его экспортировали по всему миру, особенно много - в страны Европы, где фарфором хвастались друг перед другом короли.

  • Тарелка

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Характерные узоры

    Бело-синие узоры очень характерны для раннего китайского фарфора. Их особенно много использовали во времена династии Мин. Цветочные мотивы, которые можно увидеть на этом экспонате XV века, были очень популярны в те времена.

  • Статуя из фарфора

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Секреты обжига

    У фарфора очень высокая температура обжига - около 1300 градусов Цельсия. Он готовится из трех компонентов: каолина, полевого шпата и кварца. Технология производства фарфора - сложный многоступенчатый процесс. Этим во многом объясняется высокая стоимость изделий.

  • Фарфоровая миска с цветами

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Новые времена, новые мотивы

    Мотивы и стиль менялись в зависимости от эпох. На смену бело-голубому стилю пришли разноцветные рисунки. Все чаще изящные сосуды украшали растения и животные.

  • Синяя фарфоровая ваза с цветочными мотивами

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Символ статуса

    Фарфоровые изделия как предметы роскоши пользовались большим спросом во всем мире, особенно - в Европе. С XVI века князья и короли выставляли свои богатства в "фарфоровых шкафах". А купцы преодолевали долгий путь из Китая в Европу.

  • Фарфоровая тарелка, на котором изображена молодая пара

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Престижные изделия по заказу

    Некоторые китайские художники изготавливали фарфор по заказам европейской знати и королевских семей. Одновременно искусство и культура Европы вдохновляли китайских мастеров. На этой тарелке изображена европейская пара.

  • Фарфоровая ваза

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Подражатели в Европе

    Долгое время европейцы зависели от импорта фарфора, пока в 1708 году в немецком Мейсене не был разработан собственный рецепт производства. За ним последовали и другие города, известные сегодня своим фарфором: Вена, Нимфенбург, Копенгаген.

  • Тарелка в розовых тонах с мотивом распустившегося цветка

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Фарфор как культурное достояние

    На выставке "Сделано в Китае! Фарфор" в Гамбургском музее прикладного искусства представлено более 180 экспонатов, иллюстрирующих развитие этого ремесла. Есть здесь и вазы, и тарелки, и чашки, и фигурки. Выставка продлится до 20 марта 2022 года.

    Автор: Мария Джон Санчес, Виктор Вайц


  • Чаша в форме лотуса

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Ремесло c тысячелетними традициями

    Фарфор в Китае - важная часть культуры. Еще несколько сотен лет назад эта страна обладала монополией на его производство - только там знали, как производить "белое золото". Его экспортировали по всему миру, особенно много - в страны Европы, где фарфором хвастались друг перед другом короли.

  • Тарелка

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Характерные узоры

    Бело-синие узоры очень характерны для раннего китайского фарфора. Их особенно много использовали во времена династии Мин. Цветочные мотивы, которые можно увидеть на этом экспонате XV века, были очень популярны в те времена.

  • Статуя из фарфора

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Секреты обжига

    У фарфора очень высокая температура обжига - около 1300 градусов Цельсия. Он готовится из трех компонентов: каолина, полевого шпата и кварца. Технология производства фарфора - сложный многоступенчатый процесс. Этим во многом объясняется высокая стоимость изделий.

  • Фарфоровая миска с цветами

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Новые времена, новые мотивы

    Мотивы и стиль менялись в зависимости от эпох. На смену бело-голубому стилю пришли разноцветные рисунки. Все чаще изящные сосуды украшали растения и животные.

  • Синяя фарфоровая ваза с цветочными мотивами

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Символ статуса

    Фарфоровые изделия как предметы роскоши пользовались большим спросом во всем мире, особенно - в Европе. С XVI века князья и короли выставляли свои богатства в "фарфоровых шкафах". А купцы преодолевали долгий путь из Китая в Европу.

  • Фарфоровая тарелка, на котором изображена молодая пара

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Престижные изделия по заказу

    Некоторые китайские художники изготавливали фарфор по заказам европейской знати и королевских семей. Одновременно искусство и культура Европы вдохновляли китайских мастеров. На этой тарелке изображена европейская пара.

  • Фарфоровая ваза

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Подражатели в Европе

    Долгое время европейцы зависели от импорта фарфора, пока в 1708 году в немецком Мейсене не был разработан собственный рецепт производства. За ним последовали и другие города, известные сегодня своим фарфором: Вена, Нимфенбург, Копенгаген.

  • Тарелка в розовых тонах с мотивом распустившегося цветка

    Фарфор: экспортный шлягер из Китая

    Фарфор как культурное достояние

    На выставке "Сделано в Китае! Фарфор" в Гамбургском музее прикладного искусства представлено более 180 экспонатов, иллюстрирующих развитие этого ремесла. Есть здесь и вазы, и тарелки, и чашки, и фигурки. Выставка продлится до 20 марта 2022 года.

    Автор: Мария Джон Санчес, Виктор Вайц


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    Фотогалерея: Что коллекционируют немцы

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  • Миниатюрные сокровища баварских пенсионеров

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    Автор: Наталия Королева, Марина Борисова


Контекст

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