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Фараоны

Фараоны - cовременное наименование правителей Древнего Египта

Правителей Древнего Египта стали называть фараонами иностранцы много лет спустя. Для современников они были "повелители обеих земель", то есть, Верхнего и Нижнего Египта.

16.05.2019, Saarland, Völkingen: Ein Stabaufsatz mit der Darstellung der Göttin Hathor ist in der Ausstellung PharaonenGold - 3000 Jahre altägyptische Hochkultur im Weltkulturerbe Völklinger Hütte zu sehen. Die rund 160 Exponate bilden nach Angaben des Museums die größte Sammlung von «einzigartigen und magischen» Goldexponaten aus dem Alten Ägypten. Sie werden in dieser Form zum ersten Mal ausgestellt. Die Ausstellung wird am 18.05 eröffnet und läuft bis zum 24.11. Foto: Oliver Dietze/dpa | Verwendung weltweit

Золото египетских фараонов (фотогалерея) 28.05.2019

Ювелиры Древнего Египта первыми научились работать с золотом. Результаты поразительны. В этом можно убедиться, познакомившись с украшениями, найденными в гробницах фараонов.
A broken mummy mask is seen inside a glass casing, on display near Egypt's Saqqara necropolis, in Giza Egypt July 14, 2018. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Археологи нашли бесценную маску в древнем саркофаге 16.07.2018

Сенсационной назвали немецкие ученые уникальную находку, сделанную в Египте. Позолоченной маске, обнаруженной ими в древней гробнице, 2500 лет!

13.03.2017*****An Egyptian worker stands near an unearthed statue that might be of revered Pharaoh Ramses II who ruled Egypt over 3,000 years ago, at the Matariya area in Cairo, Egypt, March 13, 2017. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фотогалерея: Божественный фараон Рамсес II 15.03.2017

Археологи из Египта и Германии обнаружили в Каире статую фараона Рамсеса II. Каким же был божественный владыка на реке Нил. Об этом рассказывает выставка в Карлсруэ.

Ferienort El Gouna, Ägypten Gizeh Pyramiden Bild: 20.12.2012, 20.12.2012

В поисках гробницы Нефертити 16.12.2015

Новейшие технологии подтверждают предположение ученых, что в пирамиде Хеопса могут иметься тайные помещения. Поиски ведутся и в Долине царей.
ARCHIV - Antiquity department members look at the golden sarcophagus of the Pharoah Tutankhamun after the 3,300 year old mummy of the boy king was taken out of its sarcophagus and displayed to the public for the first time in a special climatized glass case in the Valley of the Kings near Luxor, Egypt 04 November 2007. The famous 18th Dynasty mummy and treasures of King Tutankhamun were discovered by Egyptologist Howard Carter in 1922. EPA/MIKE NELSON (zu dpa Neue Spekulationen um Grab der Nofretete vom 11.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Египет на 90% уверен в наличии тайных комнат в гробнице Тутанхамона 28.11.2015

Министр по делам древностей Египта заявил о большой вероятности наличия потайных комнат в гробнице фараона Тутанхамона. Археологи рассчитывают найти там усыпальницу египетской царицы Нефертити.
08.12.2012 DW Kultur 21 Nofretete 02

Фоторепортаж: В поисках первой красавицы мира 02.10.2015

Бюст египетской царицы Нефертити, которая считается одной из самых красивых женщин в истории человечества, находится в берлинском музее. Но ее саму пока обнаружить не удалось.
The Nefertiti bust is pictured during a press preview of the exhibition 'In The Light Of Amarna' at the Neues Museum in Berlin, December 5, 2012 due to the 100th anniversay of the discovery of the famous sculpture of the ancient Egyptian queen Nefertiti. REUTERS/Michael Sohn/Pool (GERMANY - Tags: ENTERTAINMENT SOCIETY)

Тайна Нефертити накануне возможной разгадки 02.10.2015

До сих пор археологам не удавалось найти погребение древнеегипетской царицы, признанной одной из самых красивых женщин в истории человечества. На след вышел британский ученый.
(FILE) A file photo dated 04 November 2007 shows Egypt's antiquities chief Dr. Zahi Hawass, center, supervise the removal of King Tut from his stone sarcophagus in his underground tomb in the famed Valley of the Kings in Luxor, Egypt. Extensive DNA analysis of Egyptian Boy King Tutankhamun has showed that malaria and hereditary bone disease was the likely cause of his death, Egypt's Antiquities Council said on 17 February 2010. Pharaoh Tutankhamun likely had club foot. The DNA tests identified Tutankhamun's father, Pharaoh Akhenaten, Tutankhamun's mother as well as his grandmother, Queen Tiye and revealed he was the child of a brother and a sister. EPA/BEN CURTIS / AP POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Мюнхене показывают копии сокровищ Тутанхамона 03.04.2015

В баварской столице открылась выставка, посвященная легендарному египетскому фараону.
Die Totenmaske des Pharao aufgenommen am 17.11.2011, Teil der großen Tutanchamun-Ausstellung in Frankfurt/Main. Die Repliken-Ausstellung Tutanchamun, sein Grab und seine Schätze öffnet am 19.11.2011 die Pforten für das Publikum. Foto: Susannah V. Vergau

Бороду Тутанхамону приклеит правильно немецкий эксперт 26.01.2015

Египетские власти все-таки признали официально, что у золотой маски фараона Тутанхамона отломалась ранее борода.
Grabstätte von Königin Chentkaus III.in Abusir/Ägypten von Nordosten; © Jaromír Krejèí, Archive of the Czech Institute of Egyptology

Обнаружена гробница неизвестной царицы 06.01.2015

В Египте обнаружена гробница ранее неизвестной царицы. Ученые предполагают, что незнакомка была женой фараона Неферефра, правившего в Древнем царстве за 2500 лет до нашей эры.

Вечная дива Клеопатра предстанет в мифе и реальности 26.06.2013

Была ли Клеопатра дивой в нынешнем смысле этого слова, и что из рассказов о ней - правда, а что - миф, этими вопросами занимаются сразу три выставки в Бонне.
Besucher betrachteten am Mittwoch, 3. Nov. 2004, in der Bundeskunsthalle in Bonn waehrend einer Pressevorfuehrung den Eingeweidesarg des Tutanchamun Der Sarg ist Teil der Ausstellung Tutanchamun - Das goldene Jenseits, die in Bonn vom 4. Nov. 2004 bis zum 1. Mai 2005 Grabschaetze aus dem Tal der Koenige in Aegypten zeigt.(AP Photo/Hermann J. Knippertz)

Из Египетского музея похищены ценные экспонаты 13.02.2011

Из Египетского музея похищены ценные экспонаты, в том числе позолоченная статуя Тутанхомона. Пропажа обнаружилась после проведенной экспертами инвентаризации, сообщил госминистр по делам древностей.
Die Bueste der Nofretete fotografiert am 15. Oktober 2009 im Neuen Museum in Berlin. Aegypten will vom Aegyptischen Museum in Berlin die Bueste der Nofretete zurueck. Der Leiter der aegyptischen Altertumsbehoerde, Sahi Nawass, sagte am Sonntag, 20. Dezember 2009, in Kairo, aus Unterlagen gehe hervor, dass der deutsche Ausgrabungsleiter 1913 falsche Angaben gemacht habe, um die Bueste auszufuehren. (AP Photo/Markus Schreiber) --- FILE - The famous 3,300-year-old bust of Nefertiti seen at the Neues Museum, New Museum, on the so-called Museum Island during a media preview in Berlin, Germany, Thursday, Oct. 15, 2009. (AP Photo/Markus Schreiber)

Германия отказывается вернуть бюст Нефертити в Египет 24.01.2011

Очередная попытка властей Египта вернуть в страну знаменитый бюст царицы Нефертити, увезенный в Германию около ста лет назад, не принесла успеха. Немецкая сторона настаивает на том, что владеет бюстом законно.