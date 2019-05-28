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Фараоны - cовременное наименование правителей Древнего Египта
Правителей Древнего Египта стали называть фараонами иностранцы много лет спустя. Для современников они были "повелители обеих земель", то есть, Верхнего и Нижнего Египта.
Ювелиры Древнего Египта первыми научились работать с золотом. Результаты поразительны. В этом можно убедиться, познакомившись с украшениями, найденными в гробницах фараонов.
Сенсационной назвали немецкие ученые уникальную находку, сделанную в Египте. Позолоченной маске, обнаруженной ими в древней гробнице, 2500 лет!
Археологи из Египта и Германии обнаружили в Каире статую фараона Рамсеса II. Каким же был божественный владыка на реке Нил. Об этом рассказывает выставка в Карлсруэ.
Новейшие технологии подтверждают предположение ученых, что в пирамиде Хеопса могут иметься тайные помещения. Поиски ведутся и в Долине царей.
Министр по делам древностей Египта заявил о большой вероятности наличия потайных комнат в гробнице фараона Тутанхамона. Археологи рассчитывают найти там усыпальницу египетской царицы Нефертити.
Бюст египетской царицы Нефертити, которая считается одной из самых красивых женщин в истории человечества, находится в берлинском музее. Но ее саму пока обнаружить не удалось.
До сих пор археологам не удавалось найти погребение древнеегипетской царицы, признанной одной из самых красивых женщин в истории человечества. На след вышел британский ученый.
В баварской столице открылась выставка, посвященная легендарному египетскому фараону.
Египетские власти все-таки признали официально, что у золотой маски фараона Тутанхамона отломалась ранее борода.
В Египте обнаружена гробница ранее неизвестной царицы. Ученые предполагают, что незнакомка была женой фараона Неферефра, правившего в Древнем царстве за 2500 лет до нашей эры.
Была ли Клеопатра дивой в нынешнем смысле этого слова, и что из рассказов о ней - правда, а что - миф, этими вопросами занимаются сразу три выставки в Бонне.
Из Египетского музея похищены ценные экспонаты, в том числе позолоченная статуя Тутанхомона. Пропажа обнаружилась после проведенной экспертами инвентаризации, сообщил госминистр по делам древностей.
Очередная попытка властей Египта вернуть в страну знаменитый бюст царицы Нефертити, увезенный в Германию около ста лет назад, не принесла успеха. Немецкая сторона настаивает на том, что владеет бюстом законно.
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