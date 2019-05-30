У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

У половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС истек гарантийный срок, сообщает во вторник, 20 августа, "РИА Новости", со ссылкой на данные информационно-аналитического центра навигационной системы. 13 из 23 находящихся в эксплуатации спутников вышли за пределы использования гарантийного срока по состоянию на 19 августа.
Аппараты, у которых истекла заводская гарантия, были выведены на орбиту в период с 2007 по 2011 годы. Они относятся к серии "Глонасс-М" и имеют срок службы 7 лет. Следовательно, самые старые спутники, запущенные в 2007 году, превысили гарантийный срок на пять лет.
Как заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, если сразу несколько спутников выйдут из строя, в первую очередь, "под ударом" окажутся военные системы. Гражданские потребители могут даже не заметить произошедшего.
Вице-президент по технологиям НП "ГЛОНАСС" Евгений Белянко считает, что оператор системы действует разумно. "Как только один из спутников на орбите начинает выходить из эксплуатации, в течение нескольких месяцев ему запускают замену. Это разумная политика использования", - заявил он.
ГЛОНАСС против GPS
Российский аналог американской GPS - глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) - начали разрабатывать в 1976 году по заказу Минобороны и приняли в эксплуатацию в 1993 году. К 2010 году система получила достаточное для полного покрытия Земли число спутников.
Наземные станции американской GPS не работают на территории России с лета 2014 года.
В это же время началась работа над проектом "ЭРА-ГЛОНАСС". Это система экстренного отправления информации о ДТП службам спасения. Она заработала в России в 2015 году. Поначалу ею оснащались авто, впервые проходящие процедуру одобрения на соответствие требованиям техрегламента, то есть все новые модели.
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Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова