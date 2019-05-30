 У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.08.2019

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Россия

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

13 из 23 аппаратов ГЛОНАСС вышли за пределы использования гарантийного срока.

Спутник ГЛОНАСС

Спутник ГЛОНАСС

У половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС истек гарантийный срок, сообщает во вторник, 20 августа, "РИА Новости", со ссылкой на данные информационно-аналитического центра навигационной системы. 13 из 23 находящихся в эксплуатации спутников вышли за пределы использования гарантийного срока по состоянию на 19 августа.

Аппараты, у которых истекла заводская гарантия, были выведены на орбиту в период с 2007 по 2011 годы. Они относятся к серии "Глонасс-М" и имеют срок службы 7 лет. Следовательно, самые старые спутники, запущенные в 2007 году, превысили гарантийный срок на пять лет.

Как заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, если сразу несколько спутников выйдут из строя, в первую очередь, "под ударом" окажутся военные системы. Гражданские потребители могут даже не заметить произошедшего. 

Контекст

Обязательная установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые в Россию иномарки привела к тому, что бизнес по перегону авто в РФ, и без того находящийся на грани выживания, оказался парализован. (05.04.2017)

Инцидент случился за несколько недель до начала эксплуатации навигационной системы Министерством обороны РФ. Всего на орбите находится 28 спутников ГЛОНАСС. (17.02.2016)

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в тот же день сообщил о переговорах по размещению станций ГЛОНАСС в США, по итогам которых будут "приняты новые решения". (01.06.2014)

Вице-президент по технологиям НП "ГЛОНАСС" Евгений Белянко считает, что оператор системы действует разумно. "Как только один из спутников на орбите начинает выходить из эксплуатации, в течение нескольких месяцев ему запускают замену. Это разумная политика использования", - заявил он.

ГЛОНАСС против GPS

Российский аналог американской GPS - глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) - начали разрабатывать в 1976 году по заказу Минобороны и приняли в эксплуатацию в 1993 году. К 2010 году система получила достаточное для полного покрытия Земли число спутников.

Наземные станции американской GPS не работают на территории России с лета 2014 года.

В это же время началась работа над проектом "ЭРА-ГЛОНАСС". Это система экстренного отправления информации о ДТП службам спасения. Она заработала в России в 2015 году. Поначалу ею оснащались авто, впервые проходящие процедуру одобрения на соответствие требованиям техрегламента, то есть все новые модели.

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