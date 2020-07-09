У немцев все больше вопросов к мессенджеру Telegram. Почему?

Благодаря своему имиджу платформы, защищенной от посторонних глаз и ушей, мессенджер Telegram одинаково популярен среди противников политических режимов в самых разных странах и идеологических лагерях - от либералов до неонацистов, от Гонконга до Ирана, от России до США. А благодаря неуловимости своих создателей, он фактически неподвластен законам, запрещающим разжигание ненависти и распространение дезинформации в социальных сетях.

И пока Facebook подсчитывает убытки от потери рекламных бюджетов от корпораций, требующих от компании удалять посты заведомо ложного или ненавистнического содержания, Telegram в Германии удаляет лишь каждый 10-й пост, содержащий призывы правоэкстремистского толка. Такие цифры опубликовало издание Der Spiegel в пятницу, 10 июля, со ссылкой на исследование Jugendschutz.net - совместного экспертного центра правительства и федеральных земель Германии по защите прав молодежи в Сети и партнер Федерального центра политического образования.

А авторы исследования, проведенного лондонским Институтом стратегического диалога и посвященного тому, как американские расисты используют Telegram, называют мессенджер "тихой гаванью для ненависти". Один из выводов британских аналитиков: Telegram, который задумывался как инструмент коммуникации граждан в странах с авторитарными режимами, стал местом, где процветают насилие и экстремизм.

"Гибридный" мессенджер как рупор дезинформации

Pедактор портала Netzpolitik.org Инго Дахвиц

Берлинский специалист по массовой коммуникации и редактор портала Netzpolitik.org Инго Дахвиц (Ingo Dachwitz) описывает детище Павла Дурова не иначе как "гибридный" мессенджер. "Гибридный" - потому что, с одной стороны, Telegram играет роль классического мессенджера, но с другой - функция групп и каналов с неограниченным числом подписчиков делает его платформой для массовой коммуникации, не подконтрольной никаким законам, будь то запрет на распространение дезинформации, разжигание межнациональной ненависти или призывы к насилию.

"Это весьма проблематично. Именно Telegram-каналы способствуют односторонней массовой коммуникации, которая может использоваться для пропаганды", - говорит редактор портала Netzpolitik.org Инго Дахвиц. Nеtzpolitik - один из ведущих в Германии сайтов, посвященных свободе интернета и вопросам телекоммуникации, лауреат премии "Репортеров без границ".

Принятый в Германии накануне выборов в бундестаг 2017 года "закон о Facebook" обязывает социальные сети с числом подписчиков в ФРГ более двух миллионов удалять посты с дезинформацией и призывами к насилию в течение 24 часов после поступления жалобы под угрозой штрафов, сумма которых может достигать 50 миллионов долларов.

Однако Telegram под действие этого закона не подпадает. Чем и пользуются сторонники всевозможных теорий заговора в Германии для распространения антинаучной дезинформации. Например, по данным берлинской газеты Morgenpost, один из ведущих идеологов антикарантинных протестов - селебрити-повар Аттила Хильдман (Attila Hildmann) - сравнивает в своем канале Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером и не стесняется публиковать антисемитские теории заговора.

Сама по себе идея неконтролируемой государством коммуникационной платформы симпатична и заслуживает всяческой поддержки, уверен Инго Дахвиц. Однако предоставляя экстремистам и нацистам возможность обмениваться информацией и распространять свои идеи, Telegram компрометирует сам себя, считает эксперт.

По мнению Дахвица, Telegram должен быть признан социальной сетью и подчиняться соответствующим законам. Речь не только о "законе о Facebook", но и о принятом в июне 2020 года законе о борьбе с ненавистью в интернете. Он, среди прочего, обязывает операторов социальных сетей не только удалять разжигающие ненависть посты, но и сообщать о них в полицию.

"Альтернативная реальность" мессенджеров и социальных сетей

Берлинский Фонд имени Антонио Амадеу основан в 1998 году и ставит своей целью борьбу с расизмом, антисемитизмом и правым экстремизмом. В своем исследовании о роли социальных сетей в создании "альтернативной реальности" радикалами эксперты фонда отмечают, что правые экстремисты предпочитают Telegram именно за неограниченное количество подписчиков каналов.

По данным фонда, летом 2018 года американский неонацистский сайт Daily Stormer призвал своих подписчиков пользоваться именно российским мессенджером. С помощью Telegram самоорганизовались и немецкие правые радикалы - например, группа неонацистов в восточногерманском Хемнице планировала в 2018 году теракты через Telegram, пишет берлинская газета Tagesspiegel в отчете из зала суда.

В своем докладе эксперты Фонда отмечают, что чем решительнее борются с экстремизмом Twitter, Facebook и Youtube, тем важнее для радикалов становятся полузакрытые мессенджеры, такие как Telegram.



Неуловимые разработчики и вопросы к анонимности

Основатель Telegram Павел Дуров

Многие немецкие СМИ, в частности, Der Spiegel и респектабельная газета Süddeutsche Zeitung, отмечают также подозрительную закрытость Telegram - на сайте мессенджера нет ни адреса, ни контактных данных. Это крайне непривычная для Германии практика, ведь немецкие законы предписывают обязательное указание не только контактных данных владельцев сайтов, но и формы собственности и номер регистрационного удостоверения для юридических лиц. Ничего этого на сайте мессенджера нет. Разработчики лишь утверждают, что находятся в Дубае.

Летом 2019 года активисты демократической оппозиции в Гонконге к своему огромному удивлению выяснили, что популярный там Telegram не гарантирует анонимность участникам групповых чатов, и что китайские спецслужбы могут относительно просто установить личности подписчиков, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на активистку гонконгской демократической оппозиции, которая обнаружила "лазейку". Но переходить на новую площадку для коммуникации было поздно - вся оппозиция зарегистрировалась в Telegram.

В самой Германии в ходе расследования деятельности праворадикальной группировки "Революционный Хемниц", дело которой было передано в суд в 2019 году, выяснилось, что Федеральное ведомство по уголовным делам имело доступ к переписке в Telegram, о чем сами подозреваемые не догадывались. Им казалось, что их чат зашифрован, но как выяснилось, следователи имели все технические возможности для мониторинга переписки и занимались этим, заручившись постановлением суда. Другими словами, чаты в Telegram не так уж и защищены, как может показаться пользователям мессенджера.



Telegram как важная платформа для оппозиционеров

Референт по вопросам свободы интернета немецкого подразделения "Репортеров без границ" Лиза Диттмер (Lisa Dittmer) считает, что при всей обоснованной критике Telegram остается важной коммуникационной платформой для жителей стран с авторитарными режимами. В качестве примера она приводит Иран.

Однако и ее настораживает не совсем корректная самореклама мессенджера, обещающего клиентам полное шифрование сообщений, хотя это не совсем так, а переписка в группах не шифруется. "Мы рекомендуем и журналистам, и активистам внимательно изучить настройки шифрования, прежде чем пользоваться каким-то конкретным мессенджером", - говорит Лиза Диттмер.

Респектабельные СМИ тоже используют Telegram

Для средств массовой информации, в том числе и немецких, Telegram остается одним из каналов распространения контента – наряду с другими соцсетями и платформами. Свои каналы в Telegram есть у изданий Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, FAZ, а также у Tagesschau - информационной программы первого канала немецкого телевидения ARD. Есть свой Telegram-канал и у русской редакции Deutsche Welle: в настоящий момент на канал "Что там у немцев?" подписались около 32 тысяч человек.

Вопрос о сохранности личных данных пользователей Telegram еще раз встал после того, как в июне 2020 года в Даркнете появилась в продаже база данных миллионов пользователей мессенджера из Ирана и России - двух стран, где критика правительства может стать причиной больших неприятностей и где Telegram пользуется большой популярностью среди оппозиции.

В том же месяце российские власти отказались от блокировки Telegram и похвалили его разработчиков за готовность сотрудничать в деле борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Смотрите также:

Мессенджеры: не только WhatsApp Не летаем, но чатимся! Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

Мессенджеры: не только WhatsApp WhatsApp: гегемон и гигант Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

Мессенджеры: не только WhatsApp WeChat: китайский фурор По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

Мессенджеры: не только WhatsApp Snapchat: молодежь США в восторге Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

Мессенджеры: не только WhatsApp Telegram: свобода слова и не только Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Allo: роботы угрожают общению! Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Viber: популярный, но обычный Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Threema: альтернатива за 3 евро Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

Мессенджеры: не только WhatsApp Line: легенда из Японии В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

Мессенджеры: не только WhatsApp Signal: Сноуден, возможно, рекомендует Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

Мессенджеры: не только WhatsApp Facebook и прочие Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

