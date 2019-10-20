У Германии может появиться свой космодром

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) сообщил, что изучит предложение президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитера Кемпфа (Dieter Kempf), заявившего о необходимости строительства в стране собственного космодрома. Слова главы министерства приводит в понедельник, 21 октября, газета Bild.

"Полеты в космос многих вдохновляют и обеспечат создание в ФРГ тысяч рабочих мест", - заявил Альтмайер. "В области спутниковых технологий мы являемся лидером", - добавил он.

Кроме того, по словам министра, уже в начале 2020 года будут представлены основные положения нового закона о космическом пространстве.

Выбор места

Альтмайер ранее принял участие в конгрессе BDI по вопросам развития космоса, проходившем 18 октября в Берлине.

Германский астронавт Ульрих Ханс Вальтер (Ulrich Hans Walter) пояснил, что в качестве базы для космодрома мог бы использоваться аэродром Нордхольц (Нижняя Саксония) на Северном море. По его словам, для поведения строительных работ на первом этапе потребовалось бы около 50 млн евро.

Увеличить бюджет

Дитер Кемпф в свою очередь обратил внимание на необходимость увеличить бюджет ФРГ на космические нужды с нынешних 285 млн евро до 700 млн евро - цифры, сопоставимой с той, которая заложена на эти цели во Франции.

В январе стало известно, что национальный закон о космическом пространстве призван максимально способствовать частным инвестициям в аэрокосмические проекты. При этом в законе не будет положений, регулирующих добычу ресурсов в космосе, как того требовали компании аэрокосмической отрасли. Вместо этого в Берлине рассчитывают достичь соответствующих договоренностей на уровне ООН.

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