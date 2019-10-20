 У Германии может появиться свой космодром | Новости из Германии о Германии | DW | 21.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

У Германии может появиться свой космодром

По мнению немецкого астронавта Ульриха Ханса Вальтера, в качестве базы для космодрома мог бы использоваться аэродром Нордхольц на Северном море.

Астероид Флоренс

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) сообщил, что изучит предложение президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитера Кемпфа (Dieter Kempf), заявившего о необходимости строительства в стране собственного космодрома. Слова главы министерства приводит в понедельник, 21 октября, газета Bild.

"Полеты в космос многих вдохновляют и обеспечат создание в ФРГ тысяч рабочих мест", - заявил Альтмайер. "В области спутниковых технологий мы являемся лидером", - добавил он.

Кроме того, по словам министра, уже в начале 2020 года будут представлены основные положения нового закона о космическом пространстве.

Выбор места

Альтмайер ранее принял участие в конгрессе BDI по вопросам развития космоса, проходившем 18 октября в Берлине. 

Германский астронавт Ульрих Ханс Вальтер (Ulrich Hans Walter) пояснил, что в качестве базы для космодрома мог бы использоваться аэродром Нордхольц (Нижняя Саксония) на Северном море. По его словам, для поведения строительных работ на первом этапе потребовалось бы около 50 млн евро.

Увеличить бюджет

Дитер Кемпф в свою очередь обратил внимание на необходимость увеличить бюджет ФРГ на космические нужды с нынешних 285 млн евро до 700 млн евро - цифры, сопоставимой с той, которая заложена на эти цели во Франции.

В январе стало известно, что национальный закон о космическом пространстве призван максимально способствовать частным инвестициям в аэрокосмические проекты. При этом в законе не будет положений, регулирующих добычу ресурсов в космосе, как того требовали компании аэрокосмической отрасли. Вместо этого в Берлине рассчитывают достичь соответствующих договоренностей на уровне ООН.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:23

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника

Контекст

Как у немцев появился свой Гагарин  

Новая космическая гонка к Луне: США ускоряются, а Россия?

Спустя полвека после высадки американцев на Луну намечается новая гонка в освоении спутника Земли. США снова хотят быть первыми, а главным конкурентом видят не Россию. Подробности - у DW. (15.04.2019)  

Детка, ты просто космос: как россиянка и немка покоряют орбиту

Они совмещают работу и семью, а в свободное время готовятся к полету на орбиту. DW поговорила с двумя женщинами из России и Германии, которые связали свою жизнь с космосом. (12.04.2019)  

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Реклама

Самые читаемые

Тоскуют ли жители Восточной Европы по социализму?  

Россия признала украинцев и белорусов носителями русского языка  

Скандал в ФРГ: футболисты приветствуют военную операцию Турции против курдов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно