У вас отличная интуиция? Вы заблуждаетесь - и не только в этом!

Вы - хорошо информированный, непредвзятый человек, опирающийся в своих суждениях исключительно на факты и логику? Смеем предположить, что большинство из нас ответят на этот вопрос утвердительно. А как же? Ведь мы - образованные, эрудированные личности, регулярно читаем новости, просматриваем ленты соцсетей, подписаны на всевозможные каналы. Книги, в конце-концов, читаем и с друзьями общаемся, пусть зачастую и виртуально.

И даже если мы не знаем точного ответа на какой-то вопрос, наша интуиция наверняка наведет нас на правильную мысль, уверены мы. И в итоге очень удивляемся, когда, отвечая на, казалось бы, несложный вопрос о происходящем в стране или мире, оказываемся очень далеки от истины.

Ловушки восприятия

Хотите проверить себя? Как вы думаете, какое место занимает Россия в мировом рейтинге по уровню ВВП? Какова доля мусульман в населении РФ? А доля мигрантов? А вот, что называется, из личного опыта: попробуйте угадать, сколько лет в период с 2000-го по 2018-й год становились самыми жаркими в истории метеонаблюдений.

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Такие вопросы ежегодно россиянам - и не только им - задают авторы исследования "Perils of Perception" (с англ. "Ловушки восприятия"). И каждый год социологи британского института Ipsos MORI приходят к выводу: люди сильно ошибаются в своих оценках.

Так, в вопросе о месте России в мировом рейтинге ВВП россияне ошиблись на 55 позиций. Опрошенные отвели своей стране 68-е место, а на самом деле в 2018 году она занимала 13 строчку. А вот долю мусульман респоненты сильно переоценили: в России их было только 10%, тогда как опрошенные назвали в среднем 27%.

Завышенным оказалось и восприятие количества иммигрантов в составе населения (25% в представлении россиян, против 8% мигрантов по статистике). Что касается вопроса о количестве самых жарких в истории человечества лет, то в период с 2000 - 2018 гг. таких оказалось 17, именно так - 17 из 18-ти лет. А россияне назвали цифру 9.

Если ваши ответы оказались правильными или хотя бы приблизительно верными - поздравляем, вы прекрасно информированы, или же у вас отличная интуиция. Если нет, не расстраивайтесь. Опрос Ipsos MORI проводится в более чем 30 странах, и, как выяснилось, ошибочное восприятие реальности свойственно людям во всем мире - независимо от уровня экономического развития или политического строя в стране.

Как мы думаем

По словам одного из авторов исследования, социолога Бобби Даффи, на нашу способность судить об окружающей действительности влияют факторы, которые можно условно поделить на две категории: "как мы думаем" и "что нам говорят".

То, как мы думаем, частично заложено в нас природой. Так, людям свойственно концентрироваться на негативной информации. В далеком прошлом подобная информация чаще всего означала непосредственную угрозу жизни, и поэтому мозг реагировал на нее быстрее. Так и сегодня: в памяти, скорее, оседают отрицательные события, к примеру катастрофы и теракты, а не хорошие новости.

Этот эффект усиливается доминированием плохих (читай: сенсационных) новостей в СМИ и соцсетях. Помните ответ россиян о месте России в мировом рейтинге ВВП? Это яркий пример того, как негативная информация искажает наше восприятие реальности.

Еще одна особенность человеческого мышления: мы склонны делать ошибочные суждения на темы, затрагивающие нас эмоционально. Это, например, присутствие в стране мигрантов или мусульман. Поэтому почти во всех странах-участниках опроса представление о количестве и тех, и других оказалось существенно завышенным. Причем, говорит социолог Бобби Даффи, чем более эмоционально окрашена для нас та или иная тема, тем меньше мы готовы прислушиваться к логическим аргументам и фактам, опровергающим наши неверные суждения.

Еще одна особенность человеческой психики: наш разум склонен воспринимать всерьез только ту информацию, которая подтверждает наши убеждения, а не опровергает их, и интерпретировать ее так, чтобы она лучше "встраивалась" в нашу картину мира. Поэтому люди концентрируются на тех сведениях, которые совпадают с их мнением, и, наоборот, всячески избегают фактов, которые противоречат ему. В психологии этот феномен называется "подтверждающим искажением".

Предположим, вы считаете, что проблема глобального потепления сильно преувеличена. Тогда вы сможете привести с десяток гипотез, подтверждающих вашу точку зрения. И вам будет трудно поверить, что с 2000 по 2018 год мировой температурный рекорд был побит 17 раз, не правда ли?

Что нам говорят

Вторая категория факторов, вводящих нас в заблуждение, - "что нам говорят". Это информация, поступающая к нам извне: от политиков, общественных деятелей и организаций, через СМИ и, конечно, соцсети. Помимо того, что ваши источники информации могут ошибаться или даже заведомо ее искажать, в игру вступают алгоритмы интернет-сервисов. Пытаясь снабдить пользователей наиболее подходящим контентом, поисковики и соцсети накапливают данные о них, анализируют, сортируют и сами решают, какую информацию выдать на экран.

В итоге мы оказываемся как бы внутри своего личного "микроинтернета", или так называемого информационного пузыря, содержание которого зависит от наших предыдущих поисковых запросов, просмотров, лайков, посещенных сайтов и других действий. Так, Google или "Яндекс" выдают нам ссылки, основанные на наших предпочтениях, а в ленте Facebook или "Вконтакте" сначала идут посты от каналов и контактов, чье мировоззрение нам близко.

Такая фильтрация и персонализация контента ограждает нас от новых идей и критической информации, что в итоге приводит к искажению восприятия реальности. Американский интернет-активист Илай Парайзер даже придумал для этого явления термин - "пузырь фильтров", или "информационный пузырь".

Соцсети и поисковики рисуют нам очень удобную картину мира, которая, однако, лишь подтверждает наши сложившиеся взгляды и дает иллюзию того, что наши собственные умозаключения и гипотезы являются единственно правильными, предупреждает Парайзер. В итоге мы перестаем анализировать, сопоставлять факты и просто полагаемся на наши первоначальные суждения.

DW Quiz "Проверь себя"

Как же преодолеть это шаблонное поведение и не стать заложником собственных искаженных представлений о реальности? Ответ, в общем-то, банален: развивать навыки критического мышления, проверять альтернативные гипотезы, культивировать здоровый скептицизм, доверять интуиции, но не полагаться на нее слепо.

На практике сделать это гораздо сложнее, ведь это означает выход из зоны информационного комфорта и в некотором роде - новый образ мышления.

Для пользователей из России DW придумала игру, которая, надеемся, поможет вам потренировать свое критическое мышление. Это - навык для голосового помощника Алиса - DW Quiz "Проверь себя". Запустить его можно - при условии что на вашем смартфоне установлено приложение Yandex, - перейдя по по этой ссылке или сказав Алисе: "Открой навык DW Quiz "Проверь себя" ("Дэвэ квиз проверь себя").

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DW Quiz "Проверь себя" - игра для голосового помощника "Алиса"