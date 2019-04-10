 У Ангелы Меркель умерла мама | Новости из Германии о Германии | DW | 10.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

У Ангелы Меркель умерла мама

Мать Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет.

Ангела Меркель в трауре (фото из архива)

Ангела Меркель в трауре (фото из архива)

Умерла мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Как сообщили в среду, 9 апреля, немецкие СМИ, Херлинд Каснер (Herlind Kasner) скончалась в возрасте 90 лет. Представитель федерального правительства, подтвердивший эту информацию, попросил журналистов "уважать частную сферу канцлера и ее семьи".

Отец главы правительства ФРГ Хорст Каснер (Horst Kasner) скончался в 2011 году. Родители Ангелы Меркель не часто появлялись на публике. Однако они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в бундестаге после очередного избрания канцлером или празднование ее 60-летия в 2014 году.   

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Ингольштадт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и искусство

    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:04

Аннегрет Крамп-Карренбауэр или просто АКК - новый председатель партии Меркель

 

Контекст

Как дочка пастора стала канцлером ФРГ

Судя по итогам выборов в бундестаг 22 сентября, канцлером ФРГ снова станет Ангела Меркель - уже в третий раз. В чем секрет успеха дочки пастора из восточногерманской провинции? (29.08.2013)  

Портрет Ангелы Меркель стал пособием для беженцев

В этом году в Германии будет подано 800 тысяч прошений о предоставлении статуса политического беженца. (26.08.2015)  

Потенциальные преемники Меркель: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, или АКК

Ангела Меркель заявила, что покидает пост главы партии ХДС. Его может снова занять женщина: похожая на Меркель, но все же другая. Портрет Аннегрет Крамп-Карренбауэр от DW. (30.10.2018)  

Нестандартные будни Ангелы Меркель

Эльфы, собаки, пожарные... С кем только ни приходится встречаться канцлеру Германии по работе. (25.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Аннегрет Крамп-Карренбауэр или просто АКК - новый председатель партии Меркель  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Россия, или Молодым здесь не место  

Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом  

Кому на пользу спешка в избрании президента в Казахстане  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно