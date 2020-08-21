Учим немецкий с немцами: пословицы и поговорки про части тела (фотогалерея)

Как немцы говорят о частях тела

Рот

"Trunkener Mund tut Wahrheit kund" значит буквально: "Пьяный рот вещает правду". Смысл тот же, что и в русской поговорке "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Немцы прижимисты? Но есть такая поговорка: "Was man spart vom Munde, fressen Katze und Hunde", буквально: "Что сам не доешь, съедят кошки и собаки". Смысл: излишняя бережливость впрок не идет. Или афористичней: "Ни себе ни людям".