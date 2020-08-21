Учим немецкий с немцами: пословицы и поговорки про части тела (фотогалерея)

Мы уже знакомили вас с немецкими пословицами и поговорками про детей, животных, птиц, лес, сад и огород... Сегодня речь пойдет о частях тела: голове, животе, ногах - и так далее.
"Тяжелые мальчики" и "девочки на побегушках"? Некоторые немецкие пословицы и поговорки про детей очень похожи на русские, другие - нет.
Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.
Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.
Хорошо известно, с каким пиететом немцы относятся к лесу. Потому так много леса и деревьев - в немецком языке. Подборка DW.
Животные часто становятся героями пословиц, поговорок, идиом. Причем речь в этих устойчивых оборотах на самом деле идет о людях.