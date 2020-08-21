 Учим немецкий с немцами: пословицы и поговорки про части тела (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 10.09.2020

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Учеба и карьера

Учим немецкий с немцами: пословицы и поговорки про части тела (фотогалерея)

Мы уже знакомили вас с немецкими пословицами и поговорками про детей, животных, птиц, лес, сад и огород... Сегодня речь пойдет о частях тела: голове, животе, ногах - и так далее.

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Живот

    Живот - одна из любимых частей тела в немецких фразеологизмах. Например, "Voller Bauch, ein fauler Gauch", буквально: "Полное брюхо - ленивый дурак". По-русски тоже в рифму, но поизящнее: "Сытое брюхо к ученью глухо". Есть и такое выражение: "Ein hungriger Bauch lässt sich mit Worten nicht abspeisen" - "Голодное брюхо словами не накормишь". То есть "Соловья баснями не кормят".

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Глаза

    "Sich die Augen ausgucken" - это буквально то же, что русское выражение "все глаза проглядеть". "Die Augen in die Hand nehmen" (буквально "взять глаза в руки") означает: глядеть в оба, "Vier Augen sehen mehr als zwei" - "Ум хорошо, а два лучше". Еще одно замечательное выражение "auf seinen fünf Augen beharren" - "настаивать на своих пяти глазах". Что значит: "уперся как баран".

  • Пословицы и поговорки о частях тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Руки

    "Was die Hand schreibt, dafür muß der Kopf halten" буквально: "Что пишет рука, за то отвечает голова". Короче, головой думать надо! Есть два выражения, отличающиеся только предлогом, но смысл у них противоположный: "die Hand AUF die Tasche haben" и "die Hand IN der Tasche haben" - "держать руку НА кошельке" и "В кошельке". В первом случае речь идет о скупом человеке, во втором - о щедром.

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Рот

    "Trunkener Mund tut Wahrheit kund" значит буквально: "Пьяный рот вещает правду". Смысл тот же, что и в русской поговорке "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Немцы прижимисты? Но есть такая поговорка: "Was man spart vom Munde, fressen Katze und Hunde", буквально: "Что сам не доешь, съедят кошки и собаки". Смысл: излишняя бережливость впрок не идет. Или афористичней: "Ни себе ни людям".

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Ноги

    Поговорка "Was man nicht im Kopfe hat, das muss man in den Beinen haben" (буквально "Чего нет в голове, должно быть в ногах") аналогична русской "Дурная голова ногам покоя не дает". А вот пословица "Lügen haben kurze Beine" - "У лжи короткие ноги" - в русском языке обходится без ног: "Все тайное становится явным".

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Голова, уши

    "Viele Köpfe gehen schlecht unter einen Hut" = "На много голов одну шляпу не надеть". Эта поговорка аналогична сразу двум русским: "Сколько голов, столько умов" и "У семи нянек дитя без глазу". В немецком - осел, в русском - собака: "Was der dumme Esel spricht, hören meine Ohren nicht" (Что глупый осел говорит, мои уши не слышат) - то же самое, что в русском "Собака лает - ветер носит".

    Автор: Ефим Шуман


  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Живот

    Живот - одна из любимых частей тела в немецких фразеологизмах. Например, "Voller Bauch, ein fauler Gauch", буквально: "Полное брюхо - ленивый дурак". По-русски тоже в рифму, но поизящнее: "Сытое брюхо к ученью глухо". Есть и такое выражение: "Ein hungriger Bauch lässt sich mit Worten nicht abspeisen" - "Голодное брюхо словами не накормишь". То есть "Соловья баснями не кормят".

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Глаза

    "Sich die Augen ausgucken" - это буквально то же, что русское выражение "все глаза проглядеть". "Die Augen in die Hand nehmen" (буквально "взять глаза в руки") означает: глядеть в оба, "Vier Augen sehen mehr als zwei" - "Ум хорошо, а два лучше". Еще одно замечательное выражение "auf seinen fünf Augen beharren" - "настаивать на своих пяти глазах". Что значит: "уперся как баран".

  • Пословицы и поговорки о частях тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Руки

    "Was die Hand schreibt, dafür muß der Kopf halten" буквально: "Что пишет рука, за то отвечает голова". Короче, головой думать надо! Есть два выражения, отличающиеся только предлогом, но смысл у них противоположный: "die Hand AUF die Tasche haben" и "die Hand IN der Tasche haben" - "держать руку НА кошельке" и "В кошельке". В первом случае речь идет о скупом человеке, во втором - о щедром.

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Рот

    "Trunkener Mund tut Wahrheit kund" значит буквально: "Пьяный рот вещает правду". Смысл тот же, что и в русской поговорке "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Немцы прижимисты? Но есть такая поговорка: "Was man spart vom Munde, fressen Katze und Hunde", буквально: "Что сам не доешь, съедят кошки и собаки". Смысл: излишняя бережливость впрок не идет. Или афористичней: "Ни себе ни людям".

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Ноги

    Поговорка "Was man nicht im Kopfe hat, das muss man in den Beinen haben" (буквально "Чего нет в голове, должно быть в ногах") аналогична русской "Дурная голова ногам покоя не дает". А вот пословица "Lügen haben kurze Beine" - "У лжи короткие ноги" - в русском языке обходится без ног: "Все тайное становится явным".

  • Пословицы и поговорки про части тела

    Как немцы говорят о частях тела

    Голова, уши

    "Viele Köpfe gehen schlecht unter einen Hut" = "На много голов одну шляпу не надеть". Эта поговорка аналогична сразу двум русским: "Сколько голов, столько умов" и "У семи нянек дитя без глазу". В немецком - осел, в русском - собака: "Was der dumme Esel spricht, hören meine Ohren nicht" (Что глупый осел говорит, мои уши не слышат) - то же самое, что в русском "Собака лает - ветер носит".

    Автор: Ефим Шуман


  

Контекст

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