Учим немецкий: пословицы и поговорки про детей (фотогалерея)

Немецкие пословицы и поговорки про животных

Свидетель Заяц

Буквальный перевод фразы "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts" звучит так: "Меня зовут Заяц, я ничего не знаю". Но "Hase" здесь - не обитатель лесов и полей, а фамилия человека. Некий Виктор Хазе, будучи в позапрошлом веке свидетелем по делу о запрещенной дуэли, все время повторял на суде эту фразу. Русский аналог поговорки - "Моя хата с краю". Значение: это меня не касается.