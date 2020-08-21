 Учим немецкий: пословицы и поговорки про детей (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 21.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Учим немецкий: пословицы и поговорки про детей (фотогалерея)

"Тяжелые мальчики" и "девочки на побегушках"? Некоторые немецкие пословицы и поговорки про детей очень похожи на русские, другие - нет.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Сердце матери

    "Маленькие детки - маленькие бедки, а вырастут велики - большие будут!" Такая пословица есть и в немецком языке. Только звучит она более, так сказать, художественно: "Kleine Kinder treten der Mutter auf die Kleider, große aufs Herz". В буквальном переводе: "Маленькие дети топчут подол маминого платья, большие - материнское сердце".

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Все будет хорошо

    "Мы уж ребенка покачаем" - буквальный перевод немецкого выражения "Wir werden das Kind schon schaukeln". Означает: мы это обязательно сделаем, мы своего добьемся. Или: все образуется, все будет хорошо.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Почему кегли?

    Выражение "mit Kind und Kegel" (дословно: "с ребенком и кеглями") означает: всей семьей, со всеми чадами и домочадцами, со всем скарбом. В Средние века словом "Kegel" или "Kekel" называли незаконнорожденных детей. Они считались членами семьи, хотя и не обладали правами "законных" отпрысков. Выражение это употребляют в переносном смысле, часто - не зная происхождения.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Молодо-зелено

    "Jugend hat keine Tugend" (буквально - "У молодых добродетелей нет"). Наверное, когда-то в эту рифмованную поговорку вкладывали осуждающий смысл. Сегодня ее употребляют иронически, что-то вроде "молодо-зелено, погулять велено".

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Своим именем

    "Назвать ребенка его именем " = "das Kind beim Namen nennen". Означает то же самое, что и в русском языке: называть вещи своими именами, говорить о чем-то прямо, не скрывая правды.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Мальчик или девочка?

    В русском языке - "мальчик на побегушках", в немецком - девочка: "Mädchen für alles" (дословно: "девочка для всего"). В России когда-то, наверное, имели в виду помощника в магазине или трактире, в Германии - молоденькую служанку. Сегодня так с горькой иронией говорят о людях, на которых сваливают всю работу.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Чего боится ворона?

    "Обжегшись на молоке, дуют на воду" говорят о боязни повторить прошлые ошибки. Еще один вариант - "пуганая ворона куста боится". Немецкий аналог - "Ein gebranntes Kind scheut das Feuer" (буквально: "Обжегшийся ребенок огня боится").

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Осторожно, тяжелые мальчики!

    "Ein schwerer Junge" (буквально: "тяжелый мальчик") - уголовник, преступник. Речь идет о тяжких преступлениях, и имеется в виду тяжесть вины.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Устами юных

    Пословица "Kindermund tut Wahrheit kund" - аналог русской "Устами младенцев глаголет истина". Обычно употребляют с иронией.

    Автор: Ефим Шуман


  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Сердце матери

    "Маленькие детки - маленькие бедки, а вырастут велики - большие будут!" Такая пословица есть и в немецком языке. Только звучит она более, так сказать, художественно: "Kleine Kinder treten der Mutter auf die Kleider, große aufs Herz". В буквальном переводе: "Маленькие дети топчут подол маминого платья, большие - материнское сердце".

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Все будет хорошо

    "Мы уж ребенка покачаем" - буквальный перевод немецкого выражения "Wir werden das Kind schon schaukeln". Означает: мы это обязательно сделаем, мы своего добьемся. Или: все образуется, все будет хорошо.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Почему кегли?

    Выражение "mit Kind und Kegel" (дословно: "с ребенком и кеглями") означает: всей семьей, со всеми чадами и домочадцами, со всем скарбом. В Средние века словом "Kegel" или "Kekel" называли незаконнорожденных детей. Они считались членами семьи, хотя и не обладали правами "законных" отпрысков. Выражение это употребляют в переносном смысле, часто - не зная происхождения.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Молодо-зелено

    "Jugend hat keine Tugend" (буквально - "У молодых добродетелей нет"). Наверное, когда-то в эту рифмованную поговорку вкладывали осуждающий смысл. Сегодня ее употребляют иронически, что-то вроде "молодо-зелено, погулять велено".

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Своим именем

    "Назвать ребенка его именем " = "das Kind beim Namen nennen". Означает то же самое, что и в русском языке: называть вещи своими именами, говорить о чем-то прямо, не скрывая правды.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Мальчик или девочка?

    В русском языке - "мальчик на побегушках", в немецком - девочка: "Mädchen für alles" (дословно: "девочка для всего"). В России когда-то, наверное, имели в виду помощника в магазине или трактире, в Германии - молоденькую служанку. Сегодня так с горькой иронией говорят о людях, на которых сваливают всю работу.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Чего боится ворона?

    "Обжегшись на молоке, дуют на воду" говорят о боязни повторить прошлые ошибки. Еще один вариант - "пуганая ворона куста боится". Немецкий аналог - "Ein gebranntes Kind scheut das Feuer" (буквально: "Обжегшийся ребенок огня боится").

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Осторожно, тяжелые мальчики!

    "Ein schwerer Junge" (буквально: "тяжелый мальчик") - уголовник, преступник. Речь идет о тяжких преступлениях, и имеется в виду тяжесть вины.

  • Пословицы и поговорки о детях

    Немецкие пословицы и поговорки о детях

    Устами юных

    Пословица "Kindermund tut Wahrheit kund" - аналог русской "Устами младенцев глаголет истина". Обычно употребляют с иронией.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Медведь

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Медведь - везде медведь

    Аналог пословицы "Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит" есть и в немецком языке. Только вместо волка - медведь: "Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch übers Meer". Буквально: "Медведь остается медведем, хоть увези его за море". Значение обоих вариантов: истинная сущность всегда проявит себя.

  • Собака

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Собака и козел

    О чем думает этот пес? Наверное: "Эх, если бы хозяина не было и угли бы остыли!" Немецкая фраза "Den Hund nach Bratwürstchen schicken" (буквально: "Послать собаку за жареными колбасками") означает то же, что в русском "Пускать козла в огород". Значение: не стоит поручать важное дело тому, кому доверять нельзя априори.

  • Обезьянки

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Свидетель Заяц

    Буквальный перевод фразы "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts" звучит так: "Меня зовут Заяц, я ничего не знаю". Но "Hase" здесь - не обитатель лесов и полей, а фамилия человека. Некий Виктор Хазе, будучи в позапрошлом веке свидетелем по делу о запрещенной дуэли, все время повторял на суде эту фразу. Русский аналог поговорки - "Моя хата с краю". Значение: это меня не касается.

  • Девочка крутит пальцем у виска

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Опасная "птичка"

    Птиц в немецких пословицах и поговорках - целые стаи: сороки, вороны, синицы, аисты, орлы, попугаи. Если про человека говорят "Er hat einen Vogel" ("У него - птица"), это значит, что он - "с приветом". Покрутить пальцем у виска - "einen Vogel zeigen" ("показать птицу"). На улице посторонним лучше не показывать: может повлечь за собой внушительный денежный штраф.

  • Овцы

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Особенная

    По-русски - белая ворона, по-немецки - das schwarze Schaf ("черная овца").

  • Свинья

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Удача

    "Schwein gehabt" ("получить свинью") = повезло, причем неожиданно и незаслуженно. В немецких селах раньше устраивали (кое-где устраивают до сих пор) конкурсы среди охотников. Лучшие стрелки получали хорошие призы. Но и тому, кто занимал последнее место, давали утешительный приз: поросенка. Отсюда и пошло это выражение. Возможный аналог в русском языке: "Кому повезет, у того и петух снесет".

  • Лягушка

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Работа - не лягушка

    У прилежных, усердных, деловых и аккуратных немцев тоже есть поговорка "Работа не волк, в лес не убежит". По-немецки она звучит так: "Die Arbeit ist kein Frosch, sie hüpft uns nicht davon" = "Работа не лягушка, от нас не упрыгает". Значение: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни!

  • Петухи

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Куры смеются

    Еще одно выражение, которое есть как в русском, так и в немецком языках: "Da lachen ja die Hühner". Буквальный перевод: "Над этим куры смеются". Русский вариант: "курам на смех". Значение: делать что-то, что не имеет смысла, глупо, нелепо.

  • Ежик

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Еж с полотенцем

    Ежик тоже попал в поговорку: "Das paßt wie der Igel zum Handtuch". Буквальный перевод: "Подходит, как еж полотенцу". Русский аналог - "как корове седло". Значение: не подходит, не идет, не к лицу.

  • Лиса ночью

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Спокойной ночи, Макар!

    "Wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen" = "Там, где заяц и лиса говорят друг другу "спокойной ночи". Русский аналог: "куда Макар телят не гонял". Значение: очень далеко, там, где никто не был, на краю Земли.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Что могут немецкие врачи сообщать родителям своих несовершеннолетних пациентов

С 11 августа в России вступает в силу закон, согласно которому врачи могут рассказывать родителям несовершеннолетнего пациента, почему он обратился к ним. А как обстоит дело в Германии?  

День рождения ребенка: как его отмечают в Германии

Как немцы празднуют дни рождения своих детей? Практично и удобно. Вот несколько полезных идей, которые могут пригодиться всем родителям.  

Меню для детского сада: чем в Германии кормят дошкольников

21 мая в Германии объявили Днем питания в детских садах. Что, по мнению немецких экспертов, должно, а чего не должно быть в рационе ребенка?  

Учим немецкий: пословицы и поговорки о птицах (фотогалерея)

Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.  

Учим немецкий: пословицы и поговорки про сад и огород (фотогалерея)

Здесь - немецкие пословицы и поговорки об овощах, фруктах, травках и цветочках. Будьте осторожны! Некоторые из них в приличном обществе произносить не стоит.  

Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете (фотогалерея)

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.  

Немецкие пословицы и поговорки о детях

Дети очень часто встречаются в немецких пословицах, поговорках и фразеологизмах.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Начало учебного года в условиях пандемии (04.08.2020)  

Выплаты на ребенка: сколько родители получают в Германии (01.12.2017)  

Как прививают детей в Германии  

Также по теме

Zwei Jungs mit Mimik-Zettel vor dem Mund

Немецкие пословицы и поговорки о детях 21.08.2020

Дети очень часто встречаются в немецких пословицах, поговорках и фразеологизмах.

Symbolbild - Baden in Deutschland

Учим немецкий: пословицы и поговорки о лете (фотогалерея) 29.06.2020

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.

Symbolbild - Baden in Deutschland

Немецкие поговорки и пословицы о лете 29.06.2020

Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно.

Реклама

Культура и стиль жизни

Новый немецкий сериал на Netflix

Netflix Serie Biohackers (Netflix)

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS

App для Android