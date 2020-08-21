Учим немецкий: пословицы и поговорки про детей (фотогалерея)

"Тяжелые мальчики" и "девочки на побегушках"? Некоторые немецкие пословицы и поговорки про детей очень похожи на русские, другие - нет.
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