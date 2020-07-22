Ученые установили: обезьяны и люди думают похоже

Считается общеизвестным, что одно из главных отличий людей от животных - способность выводить логические следствия из предшествующих логических заключений, строить мысленные картины и с их помощью и с помощью грамматических структур - разумную речь. Люди и обезьяны говорят (если слово "говорят" здесь вообще уместно) на разных языках. Но, как выяснилось сейчас, подход к языку, структуры мышления у них намного более похожи, чем считалось до сих пор.

Сто представителей коренного индейского населения Боливии, взрослых и дошкольников из США, а также обезьян-макак стали участниками эксперимента, который провели ученые из нескольких американских университетов. Его неожиданные результаты опубликованы сейчас в научном журнале "Science Advances". Было установлено, что рекурсия у людей и обезьян поразительно похожа.

"Мать это дочь это мать это дочь..."

Понятие рекурсии (от латинского слова "возвращение") хорошо известно тем, кто занимается математикой, прежде всего компьютерным программированием. Это метод определения какого-то понятия через само себя, включение в самого себя как части некоего объекта или события. Звучит сложно, но на примерах легко понять. Поставьте, скажем два зеркала параллельно и строго напротив друг друга, - и получите классическую бесконечную рекурсию. В языке примером рекурсии может быть, например, бесконечный ряд "мать это дочь это мать это дочь..." или стишок "У попа была собака…"

Способность расширять базовые понятия с помощью рекурсии играет очень важную роль в языке, поэтому рекурсия - частое проявление в лингвистических структурах. "Мы пошли в кино", - это базовое предложение. Рекурсия: "Петя знает, что мы пошли в кино", "Ваня сказал, что Петя знает, что мы пошли в кино"... и так далее.

Так как практически все языки мира - рекурсивные, то до сих пор считалось, что только человек может соединять таким образом слова, предложения, понятия, символы, образы. Исследователи решили выяснить, могут ли обезьяны применять этот абстрактный когнитивный метод. Оказалось, что после определенной тренировки могут. "Полученные данные показывают, что подобные способности вовсе не являются уникальной принадлежностью человека", - подчеркивает Сэм Шайет, один из организаторов проекта.

Учитесь читать и считать

Участникам исследования сначала показывали различные сочетания довольно простых символов: например, {()} или {[]}. Они аналогичны определенным лингвистическим структурам. Люди, как и обезьяны должны были, нажав на экран, определенным образом расположить эти символы. Если последовательность была правильной, звучал гонг, если неправильной - зуммер. Обезьяны получали также в качестве награды за правильное решение сок и что-то вкусное.

Так проводилось исследование

Результаты показали, что все участники - и люди, и обезьяны - пытались структурировать символы по рекурсивным принципам. Это было главным. У взрослых американцев рекурсия была более четкой и однозначной, у дошкольников и индейцев племени чимане - существенно хуже. Причина в том, что у них были намного слабее, или вообще отсутствовали навыки чтения и счета. Что, в частности, показывает: этим навыкам можно научиться. Учились в ходе исследования и обезьяны. "Это подтверждает результаты и других научных исследований, показывающих, что приматы могут обучаться структурам, которые являются частью языковой грамматики человека", - говорит один из руководителей проекта, профессор университета Беркли Стивен Пиантадози.

Павианы научились

Но чтобы учиться языку, чтобы правильно работать с ним и интерпретировать его, необходимо понять принципиальные правила построения грамматических структур. Уж это-то под силу только человеку?

Не совсем так. Другие эксперименты, которые проводились с павианами, показали, что те могут запоминать не привязанные к контексту грамматические структуры и обучаться им. Эти структуры строились в эксперименте по зеркальному принципу, то есть АВ/ВА, АВС/СВА и так далее. Обезьяны должны были, прикасаясь к экрану, отметить "правильный" движущийся объект.

Семья павианов

Объекты были разные: или повторяющиеся (AB/AB, ABC/ABC), или зеркальные, или смешанные. И обезьяны довольно быстро стали отличать (и тогда не прикасались к экрану) сочетания, специально структурированные с ошибками.

Разумеется, рекурсивные способности и умение работать со сложными грамматическими структурами у людей развиты намного больше и составляют очень важную часть мыслительного процесса. И все-таки важно отметить, что эти способности и эти навыки присущи не только людям.

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