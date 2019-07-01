Ученые представили прогнозы по борьбе с глобальным потеплением

Ограничить повышение средней глобальной температуры в 1,5 градуса по Цельсию удастся, только если полностью отказаться от введения в строй новых производств, выбрасывающих в атмосферу диоксид углерода - таких как, к примеру, угольные электростанции. Такой прогноз содержится в отчете группы исследователей, выдержки из их доклада публикует в понедельник, 1 июля, агентство dpa. Полностью с материалом можно ознакомиться на страницах британского журнала Nature.

"Наши результаты показывают, что на Земле нет места новым сооружениям, в результате работы которых образуются эмиссии углекислого газа, - если мы хотим достичь международно установленных климатических целей", - подчеркнул один из соавторов публикации - Стивен Дэвиса из Калифорнийского университета в Ирвайне.

По его словам, существующие промышленные объекты должны быть выведены из эксплуатации раньше, если их не удастся технологически модернизировать таким образом, чтобы положить конец выбросам CO2. По словам исследователей, альтернативой может стать забор излишек углекислого газа из атмосферы, однако подобные методики пока не нашли широкого распространения.

Неутешительные прогнозы

Специалисты также вычислили, что порядка 658 гигатонн диоксида углерода поступит в атмосферу, если существующие промышленные объекты будут находиться в эксплуатации до прогнозируемого конца срока их службы.

Ранее, 29 июня, на встрече глав государств и правительств стран "большой двадцатки" в Осаке политики приняли коммюнике в формате "19+1" в защиту климата. Все страны, за исключением США, подчеркнули, что обязательства в рамках Парижского договора о защите климата "необратимы". В документе было также зафиксировано, что США намерены выйти из Парижского соглашения. В соглашении указывается, что все страны - прдписанты обязуются принять меры к тому, чтобы повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 градусов Цельсия, а с учетом серьезности существующих рисков - необходимо стремиться ограничить рост температуры уровнем 1,5 градуса. По состоянию на апрель 2018 года, Парижское соглашение по климату было ратифицировано "175 сторонами", отмечают в ООН.

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