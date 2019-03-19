 Учеба и карьера в Германии: есть, что праздновать | Учеба и работа в Германии | DW | 30.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

Учеба и карьера в Германии: есть, что праздновать

К 10-летию рубрики DW "Учеба и карьера" команда ее авторов и редакторов решила перечитать статьи, о которых до сих пор приятно вспомнить.

Учеба и карьера - проекту DW на русском 10 лет

Ровно десять лет назад, 30 марта 2009 года, DW создала специальный проект для всех тех, кто интересуется особенностями и возможностями учебы и работы в Германии. "С места в карьеру" - так называлась радиопередача, которая выходила в эфир ежедневно с понедельника по пятницу. За пять минут мы успевали познакомить с особенностями студенческой жизни, заглянуть в один из немецких университетов, рассказать о программах обмена, дать слово экспертам по трудоустройству и тем, кто лучше других знает, как построить международную карьеру.

Более подробно темы, выбранные для эфира, мы обсуждали в онлайн-статьях. Русскоязычная рубрика "Учеба и карьера" появилась на свет одновременно с радиопередачей и до сих пор успешно продолжает существовать - правда, уже в одиночку, после того, как в 2011 году радиовещание на русском языке было прекращено. Кстати, не удивляйтесь, если под некоторыми давнишними статьями вы увидите аудиофайлы радиопередач - это отголосок прошлого. А если кому специально захочется послушать, как это было, ищите нас через поисковик или просто жмите на одну из этих статьей: 

Мечта о крыльях: подработка во Франкфуртском аэропорту

Охота за головами" в немецких фирмах
Как справиться с приступом паники на экзамене.

Учеба и карьера: лучшее за десять лет

О чем мы только не писали за эти десять лет! Чтобы совершить небольшой экскурс в прошлое - а заодно и поностальгировать, наша команда сделала небольшую подборку самых, на наш взгляд, ярких и активно читаемых материалов. Если вам приходят на память другие статьи, будем рады узнать о них. Своими впечатлениями, кстати, вы можете делиться и в нашей группе "DW Учеба и работа в Германии" в сети "В контакте", которую мы ведем с 2011 года.

Итак, наш список фаворитов. Начнем с раздела "Учеба". Помимо статей, помогающих понять особенности получения образования в Германии и подготовиться к поступлению, нас не раз интересовало и то, как устроены немецкие студенты. Ясный вывод - и им ничто человеческое не чуждо.

Русский акцент немецкого студенчества

Заповеди для первокурсника: как вести себя в немецком вузе

Криминальный талант: университетские библиотеки борются с воровством

Немецкие общежития изнутри (фоторепортаж)

Новогодний лайфхак: как спасти себя от похмелья - отдельный случай, вызывающий у нас улыбку. Это вечный хит, который пользуется популярностью у наших читателей каждые новогодние праздники.

Были и более смелые проекты:

Как раздеваются студенты (фотогалерея)

Диплом с ''клубничкой''

О времена, о нравы! или Голые факты о сексуальной жизни немецких студентов

В разделе "Карьера" мы знакомим с особенностями трудовых будней в Германии и приводим советы по карьере, которые дают немецкие эксперты в сфере трудоустройства. Работая над статьями, лично для себя мы обнаружили немало любопытного:

"Жаворонки" и "совы": у кого больше шансов сделать карьеру?

Корова, несущая золотые яйца, или Почему не стоит менять работу

Школа в Германии: вся правда о буднях учителя

Отдельно хочется отметить и видеопроект "Дресс-код для успешных мужчин", в котором наш эксперт по стилю помогает создать идеальный образ. Конечно, успех зависит не только от внешнего вида, но, как ни печально, до сих пор и от того, мужчина вы или женщина. Когда в Германии заговорили о необходимости улучшить возможности карьеры для женщин, мы не оставались в стороне:

Стук в "стеклянный потолок": на подходе новое поколение женщин-менеджеров

Время женщин: тренинг от больших немецких начальниц

Интерледи: нелегкие пути успешной карьеры

С обострением нехватки кадров в Германии мы стали уделять больше внимания возможностям для специалистов из России, Беларуси, Украины на немецком рынке труда. В наших статьях из раздела "На работу в Германию" мы объясняем, что означают принятые законы, как трудоустройство проходит на практике и кого вообще ждут в этой стране.

Где в Германии нужны специалисты со знанием русского

Как гуманитариям найти работу в индустрии IT

Поиск работы: как немецкие фирмы "щекочут мозг"

На работу в немецкую фирму: как не стать слоном в посудной лавке

Оглядываться назад приятно, но еще прятнее будет узнать, как наши статьи повлияли на вашу жизнь. Какой совет вам помог? А какой информации вам до сих пор не хватает? Будем рады, если вы поделитеcь с нами вашими впечатлениями и идеями для новых статей! Пишите нам на feedback.russian@dw.com или в "Вконтакте"

Смотрите также:
Старейшие университеты Германии

  • Ростокский университет

    Старейшие университеты Германии

    Ростокский университет

    В 2019 году старейший вуз в регионе Балтийского моря отмечате свое 600-летие. Основан в 1419-м герцогами Иоганном IV Мекленбургским и Альбрехтом V Мекленбургским. Неофициальное название университета в Ростоке - "Маяк севера". Главный корпус (на фото) построен в стиле ренессанса и привлекает туристов со всего мира.

  • Гейдельбергский университет

    Старейшие университеты Германии

    Гейдельбергский университет

    А старейшим на территории современной Германии считается Гейдельбергский университет. Он основан курфюрстом Пфальца Рупрехтом I в 1386 году. Одной из исторических достопримечательностей вуза стал студенческий карцер. В последний раз проштрафившиеся студенты отбывали в нем наказание в 1914 году. Сегодня этот музей. Ежегодно его посещают более 40 тысяч человек. На фото - старый актовый зал.

  • Кельнский университет

    Старейшие университеты Германии

    Кельнский университет

    В период позднего Средневековья многие немецкие университеты основывали церковные или светские правители. Университет в Кельне был создан по инициативе его жителей в 1388 году. Разрушенный во время Второй мировой, он был восстановлен в 1945 году. Сегодня в этом вузе учатся 50 тысяч студентов. От него - рукой подать до Старого города и Кельнского собора.

  • Эрфуртский университет

    Старейшие университеты Германии

    Эрфуртский университет

    В 1392 году в Эрфурте открылся третий по счету университет в Германии. Позже в нем учился великий реформатор Мартин Лютер: в 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и продолжил изучать юриспруденцию. В 1816 году Эрфуртский университет был закрыт и открылся после объединения Германии - в середине 1990-х. В его архивах сохранились ценные рукописи Мартина Лютера.

  • Исторические корпуса Вюрцбургского университета

    Старейшие университеты Германии

    Вюрцбургский университет

    Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана был основан в 1402 году и просуществовал всего 20 лет. Лишь спустя чуть более полутора веков - в 1582 году он продолжил свою работу. В этом баварском вузе в 1895 году профессор Вильгельм Конрад Рентген сделал главное открытие своей жизни - икс-излучение, впоследствии названное его именем.

  • Главный учебный корпус Лейпцигского университета

    Старейшие университеты Германии

    Лейпцигский университет

    Лейпцигский университет был открыт в 1409 году. В нем учился Вольфганг Гете и Фридрих Готлиб Клопшток. Во время Второй мировой войны здания университета были сильно повреждены, а затем восстановлены. Новый главный учебный корпус с интегрированной в нем университетской церковью Святого Павла находится в центре города на площади Augustusplatz рядом с оперным театром.

  • Университет Грайфсвальда

    Старейшие университеты Германии

    Университет Грайфсвальда

    Бургомистр ганзейского Грайфсвальда Генрих Рубенов инвестировал в университет личные сбережения и стал в 1456 году его первым ректором. Этот вуз - второй старейший университет в регионе Балтийского моря. Главный корпус в стиле барокко, где размещена университетская библиотека, был построен во время оккупации территории Швецией послеТридцатилетней войны. Основная часть старинных книг сохранилась.

  • Трирский университет

    Старейшие университеты Германии

    Трирский университет

    Этот университет был основан в 1473 году в старейшем городе Германии. Просуществовав чуть более трех столетий, был закрыт и возобновил свою работу лишь в 1970 году. Здание вуза было существенно модернизировано. Сегодня на шести факультетах обучается более 15 тысяч студентов. В фокусе - гуманитарные и общественные науки, а также исследования в области экологии.

  • Главный корпус университета имени Людвига и Максимилиана в Мюнхене

    Старейшие университеты Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана насчитывает свою историю с 1472 года и является вторым старейшим университетом Баварии. Сегодня в этом вузе, входящем в Германии в число элитных, обучается около 50 тысяч студентов. Университет предоставляет образование по 150 различным специальностям на 18 факультетах.

  • Тюбингенский университет

    Старейшие университеты Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет был создан в 1477 году. Он получил международное признание в области богословия, медицины и общественных наук. Среди выпускников вуза немало лауреатов Нобелевской премии в области медицины и химии. В 2011 года Тюбингенский университет первым в Германии ввел учебный курс по специальности "Исламская теология".

    Автор: Виктор Вайц


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Школа в Германии: вся правда о буднях учителя

5 октября отмечают Всемирный день учителя. Корреспондент DW побывала в немецкой гимназии, где преподает педагог из России. (05.10.2017)  

Как гуманитариям найти работу в индустрии IT

IT-индустрия испытывает кадровый голод. Какие шансы у специалистов с гуманитарным образованием найти работу в этой сфере? (22.01.2019)  

Три истории успеха: как превратить стартап в крутой бизнес

DW-рубрика "Учеба и карьера" отмечает свой первый юбилей: 10 лет! Герои многих наших радиорепортажей и статей, начинавшие со стартапов, сегодня - акулы бизнеса. Вот три примера. (28.03.2019)  

На работу в немецкую фирму: как не стать слоном в посудной лавке

Игнорирование особенностей немецкой бизнес-культуры может иметь фатальные последствия для претендентов на вакансию. Какие ошибки допускают специалисты из России? (11.02.2013)  

"Жаворонки" и "совы": у кого больше шансов сделать карьеру?

"Жаворонки" поднимаются рано, а "совы" просыпаются к обеду. Гибкий график работы позволяет учесть биоритм каждого. Такой подход к управлению персоналом применяют и в Германии. (24.02.2015)  

Русский акцент немецкого студенчества

Студенты, приезжающие учиться из России в Германию, несомненно привносят в немецкие университеты свою культуру, менталитет, привычки и взгляды. А что думают об этом немцы? (22.03.2013)  

Поиск работы: как немецкие фирмы "щекочут мозг"

Эти задания могут смутить даже самых уверенных в себе кандидатов. Какие вопросы с подвохом задают немецкие кадровики и как обойти такие ловушки? (31.01.2017)  

Заповеди для первокурсника: как вести себя в немецком вузе

Может ли студент во время лекций задавать вопросы с места, есть бутерброд в аудитории или отвечать на телефонные звонки? К старту нового семестра мы подготовили инструкцию. (10.10.2017)  

Интерледи: нелегкие пути успешной карьеры

Иностранный акцент и успех - в Германии эти понятия совместимы. Новое исследование показывает: русскоговорящие сотрудницы могут служить здесь примером. Надо лишь знать пару тонкостей. (29.01.2013)  

"Охота за головами" продолжается и во времена кризиса

Вопреки кризису, а возможно, именно благодаря ему, многие немецкие фирмы нуждаются сегодня в профессиональных сотрудниках, как никогда раньше. Нередко для их привлечения нанимаются специалисты-рекрутеры. (24.06.2009)  

Мечта о крыльях: подработка во Франкфуртском аэропорту

Крупнейший аэропорт Германии служит местом работы для сотен студентов. Именно они встречают пассажиров на взлетной полосе и следят, чтобы их багаж вовремя и в полной сохранности долетел до пункта назначения. (12.01.2010)  

Криминальный талант: университетские библиотеки борются с воровством

Поистине детективные сюжеты разворачиваются в библиотечных залах Германии. Тысячи книг ежегодно пропадают с их полок. Как противостоять воровству? (17.10.2013)  

Фоторепортаж: Немецкие общежития изнутри

Как живут студенты в Германии? DW показывает на примере одного города. Экскурсия по общежитиям Бонна. (05.05.2016)  

Корова, несущая золотые яйца, или Почему не стоит менять работу

Многие так или иначе недовольны своим местом работы. Однако смена работодателя ничего не даст, утверждают психологи и бизнес-консультанты. Все места работы одинаковы! Что делать? (29.09.2014)  

Новогодний лайфхак: как спасти себя от похмелья

Пить или не пить? В новогодние праздники этот вопрос теряет силу. А вот как сделать так, чтобы алкоголь не стал причиной страдания в первые дни января? Рецепты от студентов. (02.01.2017)  

Время женщин: тренинг от больших немецких начальниц

Понятие "успешная женщина" разложили по полочкам менеджеры-женщины из ведущих международных компаний. Своим конструктивным подходом к достижению успеха они поделились с участницами ярмарки вакансий в Кельне. (03.01.2012)  

Стук в "стеклянный потолок": на подходе новое поколение женщин-менеджеров

Почему 97 процентов немецких топ-менеджеров - мужчины, а альтернатива между "железными леди" и "леди для галочки" больше не работает? Чем плохи квоты и почему женщина, идущая сегодня на повышение, рискует потерять себя. (29.03.2010)  

Фотогалерея: Как раздеваются студенты

Cнимаясь для календарей, студенты охотно позируют обнаженными, ну или хотя бы полуобнаженными. DW cоставила подборку из самых разных студенческих календарей на 2016 год. (05.01.2016)  

О времена, о нравы! или Голые факты о сексуальной жизни немецких студентов

Студенты каких факультетов ведут самую активную сексуальную жизнь? А каких - чаще всего изменяют партнерам? И ради чего немецкие студентки пойдут на секс с профессором? Небольшая подборка статистических данных на тему. (27.04.2009)  

Диплом с ''клубничкой''

Сколько студентов подрабатывают в сфере секс-услуг, и что их на это толкает? Результаты опроса в Берлине, Париже и Киеве показывают: причина - не только в деньгах. Мемуары сотрудницы "горячей линии" это подтверждают. (09.09.2011)  

Как справиться с приступом паники на экзамене

Нервная дрожь в коленях, строгий взгляд преподавателя, а в голове - пустота. Самое обидное: ведь учил же! Состояние ступора на экзамене знакомо многим студентам. Как бороться с неожиданными провалами в памяти? (25.01.2010)  

Где в Германии нужны специалисты со знанием русского

Английский на немецком рынке труда - вне конкуренции. А какие еще иностранные языки востребованы у работодателей в Германии? Аналитики проанализировали объявления о вакансиях. (23.08.2018)  

Старейшие университеты Германии

Эти немецкие вузы являются настоящими достопримечательностями, и не только из-за своего расположения в исторически значимых городских кварталах.  

Ссылки в интернете

Дресс-код для успешных мужчин  

DW Учеба и карьера в Германии

Рубрика "Учеба и карьера"  

Также по теме

Symbolfoto für Lohnungleichheit

Сколько зарабатывают в Германии женщины и мужчины? 19.03.2019

Женщины в Германии зарабатывают не так много, как мужчины. Но вот насколько меньше? DW объясняет.

Frau Rote Haare Uhr

Как немцы относятся к опозданию 21.03.2019

Можно ли в Германии опоздать на экзамен? Как выглядит рабочий график в немецких фирмах, и что делают с теми, кто регулярно опаздывает?

Symbolbild Passagier

На работу в Германию по визе фрилансера 07.03.2019

DW публикует историю диджея из России, которая переехала в Германию по визе фрилансера. Этим способом могут воспользоваться и представители других творческих профессий.

Реклама

Культура и стиль жизни

Фотогалерея: Время и немцы

Часы на башне

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS