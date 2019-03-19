Учеба и карьера в Германии: есть, что праздновать

К 10-летию рубрики DW "Учеба и карьера" команда ее авторов и редакторов решила перечитать статьи, о которых до сих пор приятно вспомнить.
Ровно десять лет назад, 30 марта 2009 года, DW создала специальный проект для всех тех, кто интересуется особенностями и возможностями учебы и работы в Германии. "С места в карьеру" - так называлась радиопередача, которая выходила в эфир ежедневно с понедельника по пятницу. За пять минут мы успевали познакомить с особенностями студенческой жизни, заглянуть в один из немецких университетов, рассказать о программах обмена, дать слово экспертам по трудоустройству и тем, кто лучше других знает, как построить международную карьеру.
Более подробно темы, выбранные для эфира, мы обсуждали в онлайн-статьях. Русскоязычная рубрика "Учеба и карьера" появилась на свет одновременно с радиопередачей и до сих пор успешно продолжает существовать - правда, уже в одиночку, после того, как в 2011 году радиовещание на русском языке было прекращено. Кстати, не удивляйтесь, если под некоторыми давнишними статьями вы увидите аудиофайлы радиопередач - это отголосок прошлого. А если кому специально захочется послушать, как это было, ищите нас через поисковик или просто жмите на одну из этих статьей:
Мечта о крыльях: подработка во Франкфуртском аэропорту
Охота за головами" в немецких фирмах
Как справиться с приступом паники на экзамене.
Учеба и карьера: лучшее за десять лет
О чем мы только не писали за эти десять лет! Чтобы совершить небольшой экскурс в прошлое - а заодно и поностальгировать, наша команда сделала небольшую подборку самых, на наш взгляд, ярких и активно читаемых материалов. Если вам приходят на память другие статьи, будем рады узнать о них. Своими впечатлениями, кстати, вы можете делиться и в нашей группе "DW Учеба и работа в Германии" в сети "В контакте", которую мы ведем с 2011 года.
Итак, наш список фаворитов. Начнем с раздела "Учеба". Помимо статей, помогающих понять особенности получения образования в Германии и подготовиться к поступлению, нас не раз интересовало и то, как устроены немецкие студенты. Ясный вывод - и им ничто человеческое не чуждо.
Русский акцент немецкого студенчества
Заповеди для первокурсника: как вести себя в немецком вузе
Криминальный талант: университетские библиотеки борются с воровством
Немецкие общежития изнутри (фоторепортаж)
Новогодний лайфхак: как спасти себя от похмелья - отдельный случай, вызывающий у нас улыбку. Это вечный хит, который пользуется популярностью у наших читателей каждые новогодние праздники.
Были и более смелые проекты:
Как раздеваются студенты (фотогалерея)
О времена, о нравы! или Голые факты о сексуальной жизни немецких студентов
В разделе "Карьера" мы знакомим с особенностями трудовых будней в Германии и приводим советы по карьере, которые дают немецкие эксперты в сфере трудоустройства. Работая над статьями, лично для себя мы обнаружили немало любопытного:
"Жаворонки" и "совы": у кого больше шансов сделать карьеру?
Корова, несущая золотые яйца, или Почему не стоит менять работу
Школа в Германии: вся правда о буднях учителя
Отдельно хочется отметить и видеопроект "Дресс-код для успешных мужчин", в котором наш эксперт по стилю помогает создать идеальный образ. Конечно, успех зависит не только от внешнего вида, но, как ни печально, до сих пор и от того, мужчина вы или женщина. Когда в Германии заговорили о необходимости улучшить возможности карьеры для женщин, мы не оставались в стороне:
Стук в "стеклянный потолок": на подходе новое поколение женщин-менеджеров
Время женщин: тренинг от больших немецких начальниц
Интерледи: нелегкие пути успешной карьеры
С обострением нехватки кадров в Германии мы стали уделять больше внимания возможностям для специалистов из России, Беларуси, Украины на немецком рынке труда. В наших статьях из раздела "На работу в Германию" мы объясняем, что означают принятые законы, как трудоустройство проходит на практике и кого вообще ждут в этой стране.
Где в Германии нужны специалисты со знанием русского
Как гуманитариям найти работу в индустрии IT
Поиск работы: как немецкие фирмы "щекочут мозг"
На работу в немецкую фирму: как не стать слоном в посудной лавке
Оглядываться назад приятно, но еще прятнее будет узнать, как наши статьи повлияли на вашу жизнь. Какой совет вам помог? А какой информации вам до сих пор не хватает? Будем рады, если вы поделитеcь с нами вашими впечатлениями и идеями для новых статей! Пишите нам на feedback.russian@dw.com или в "Вконтакте".
Смотрите также:
Старейшие университеты Германии
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp
5 октября отмечают Всемирный день учителя. Корреспондент DW побывала в немецкой гимназии, где преподает педагог из России. (05.10.2017)
IT-индустрия испытывает кадровый голод. Какие шансы у специалистов с гуманитарным образованием найти работу в этой сфере? (22.01.2019)
DW-рубрика "Учеба и карьера" отмечает свой первый юбилей: 10 лет! Герои многих наших радиорепортажей и статей, начинавшие со стартапов, сегодня - акулы бизнеса. Вот три примера. (28.03.2019)
Игнорирование особенностей немецкой бизнес-культуры может иметь фатальные последствия для претендентов на вакансию. Какие ошибки допускают специалисты из России? (11.02.2013)
"Жаворонки" поднимаются рано, а "совы" просыпаются к обеду. Гибкий график работы позволяет учесть биоритм каждого. Такой подход к управлению персоналом применяют и в Германии. (24.02.2015)
Студенты, приезжающие учиться из России в Германию, несомненно привносят в немецкие университеты свою культуру, менталитет, привычки и взгляды. А что думают об этом немцы? (22.03.2013)
Эти задания могут смутить даже самых уверенных в себе кандидатов. Какие вопросы с подвохом задают немецкие кадровики и как обойти такие ловушки? (31.01.2017)
Может ли студент во время лекций задавать вопросы с места, есть бутерброд в аудитории или отвечать на телефонные звонки? К старту нового семестра мы подготовили инструкцию. (10.10.2017)
Иностранный акцент и успех - в Германии эти понятия совместимы. Новое исследование показывает: русскоговорящие сотрудницы могут служить здесь примером. Надо лишь знать пару тонкостей. (29.01.2013)
Вопреки кризису, а возможно, именно благодаря ему, многие немецкие фирмы нуждаются сегодня в профессиональных сотрудниках, как никогда раньше. Нередко для их привлечения нанимаются специалисты-рекрутеры. (24.06.2009)
Крупнейший аэропорт Германии служит местом работы для сотен студентов. Именно они встречают пассажиров на взлетной полосе и следят, чтобы их багаж вовремя и в полной сохранности долетел до пункта назначения. (12.01.2010)
Поистине детективные сюжеты разворачиваются в библиотечных залах Германии. Тысячи книг ежегодно пропадают с их полок. Как противостоять воровству? (17.10.2013)
Как живут студенты в Германии? DW показывает на примере одного города. Экскурсия по общежитиям Бонна. (05.05.2016)
Многие так или иначе недовольны своим местом работы. Однако смена работодателя ничего не даст, утверждают психологи и бизнес-консультанты. Все места работы одинаковы! Что делать? (29.09.2014)
Пить или не пить? В новогодние праздники этот вопрос теряет силу. А вот как сделать так, чтобы алкоголь не стал причиной страдания в первые дни января? Рецепты от студентов. (02.01.2017)
Понятие "успешная женщина" разложили по полочкам менеджеры-женщины из ведущих международных компаний. Своим конструктивным подходом к достижению успеха они поделились с участницами ярмарки вакансий в Кельне. (03.01.2012)
Почему 97 процентов немецких топ-менеджеров - мужчины, а альтернатива между "железными леди" и "леди для галочки" больше не работает? Чем плохи квоты и почему женщина, идущая сегодня на повышение, рискует потерять себя. (29.03.2010)
Cнимаясь для календарей, студенты охотно позируют обнаженными, ну или хотя бы полуобнаженными. DW cоставила подборку из самых разных студенческих календарей на 2016 год. (05.01.2016)
Студенты каких факультетов ведут самую активную сексуальную жизнь? А каких - чаще всего изменяют партнерам? И ради чего немецкие студентки пойдут на секс с профессором? Небольшая подборка статистических данных на тему. (27.04.2009)
Сколько студентов подрабатывают в сфере секс-услуг, и что их на это толкает? Результаты опроса в Берлине, Париже и Киеве показывают: причина - не только в деньгах. Мемуары сотрудницы "горячей линии" это подтверждают. (09.09.2011)
Нервная дрожь в коленях, строгий взгляд преподавателя, а в голове - пустота. Самое обидное: ведь учил же! Состояние ступора на экзамене знакомо многим студентам. Как бороться с неожиданными провалами в памяти? (25.01.2010)