Учеба и карьера в Германии: есть, что праздновать

Ровно десять лет назад, 30 марта 2009 года, DW создала специальный проект для всех тех, кто интересуется особенностями и возможностями учебы и работы в Германии. "С места в карьеру" - так называлась радиопередача, которая выходила в эфир ежедневно с понедельника по пятницу. За пять минут мы успевали познакомить с особенностями студенческой жизни, заглянуть в один из немецких университетов, рассказать о программах обмена, дать слово экспертам по трудоустройству и тем, кто лучше других знает, как построить международную карьеру.

Более подробно темы, выбранные для эфира, мы обсуждали в онлайн-статьях. Русскоязычная рубрика "Учеба и карьера" появилась на свет одновременно с радиопередачей и до сих пор успешно продолжает существовать - правда, уже в одиночку, после того, как в 2011 году радиовещание на русском языке было прекращено. Кстати, не удивляйтесь, если под некоторыми давнишними статьями вы увидите аудиофайлы радиопередач - это отголосок прошлого. А если кому специально захочется послушать, как это было, ищите нас через поисковик или просто жмите на одну из этих статьей:

Мечта о крыльях: подработка во Франкфуртском аэропорту

Охота за головами" в немецких фирмах

Как справиться с приступом паники на экзамене.

Учеба и карьера: лучшее за десять лет

О чем мы только не писали за эти десять лет! Чтобы совершить небольшой экскурс в прошлое - а заодно и поностальгировать, наша команда сделала небольшую подборку самых, на наш взгляд, ярких и активно читаемых материалов. Если вам приходят на память другие статьи, будем рады узнать о них. Своими впечатлениями, кстати, вы можете делиться и в нашей группе "DW Учеба и работа в Германии" в сети "В контакте", которую мы ведем с 2011 года.

Итак, наш список фаворитов. Начнем с раздела "Учеба". Помимо статей, помогающих понять особенности получения образования в Германии и подготовиться к поступлению, нас не раз интересовало и то, как устроены немецкие студенты. Ясный вывод - и им ничто человеческое не чуждо.

Русский акцент немецкого студенчества

Заповеди для первокурсника: как вести себя в немецком вузе

Криминальный талант: университетские библиотеки борются с воровством

Немецкие общежития изнутри (фоторепортаж)

Новогодний лайфхак: как спасти себя от похмелья - отдельный случай, вызывающий у нас улыбку. Это вечный хит, который пользуется популярностью у наших читателей каждые новогодние праздники.

Были и более смелые проекты:

Как раздеваются студенты (фотогалерея)

Диплом с ''клубничкой''

О времена, о нравы! или Голые факты о сексуальной жизни немецких студентов

В разделе "Карьера" мы знакомим с особенностями трудовых будней в Германии и приводим советы по карьере, которые дают немецкие эксперты в сфере трудоустройства. Работая над статьями, лично для себя мы обнаружили немало любопытного:

"Жаворонки" и "совы": у кого больше шансов сделать карьеру?

Корова, несущая золотые яйца, или Почему не стоит менять работу

Школа в Германии: вся правда о буднях учителя

Отдельно хочется отметить и видеопроект "Дресс-код для успешных мужчин", в котором наш эксперт по стилю помогает создать идеальный образ. Конечно, успех зависит не только от внешнего вида, но, как ни печально, до сих пор и от того, мужчина вы или женщина. Когда в Германии заговорили о необходимости улучшить возможности карьеры для женщин, мы не оставались в стороне:

Стук в "стеклянный потолок": на подходе новое поколение женщин-менеджеров

Время женщин: тренинг от больших немецких начальниц

Интерледи: нелегкие пути успешной карьеры

С обострением нехватки кадров в Германии мы стали уделять больше внимания возможностям для специалистов из России, Беларуси, Украины на немецком рынке труда. В наших статьях из раздела "На работу в Германию" мы объясняем, что означают принятые законы, как трудоустройство проходит на практике и кого вообще ждут в этой стране.

Где в Германии нужны специалисты со знанием русского

Как гуманитариям найти работу в индустрии IT

Поиск работы: как немецкие фирмы "щекочут мозг"

На работу в немецкую фирму: как не стать слоном в посудной лавке

Оглядываться назад приятно, но еще прятнее будет узнать, как наши статьи повлияли на вашу жизнь. Какой совет вам помог? А какой информации вам до сих пор не хватает? Будем рады, если вы поделитеcь с нами вашими впечатлениями и идеями для новых статей! Пишите нам на feedback.russian@dw.com или в "Вконтакте".

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Старейшие университеты Германии

Старейшие университеты Германии Ростокский университет В 2019 году старейший вуз в регионе Балтийского моря отмечате свое 600-летие. Основан в 1419-м герцогами Иоганном IV Мекленбургским и Альбрехтом V Мекленбургским. Неофициальное название университета в Ростоке - "Маяк севера". Главный корпус (на фото) построен в стиле ренессанса и привлекает туристов со всего мира.

Старейшие университеты Германии Гейдельбергский университет А старейшим на территории современной Германии считается Гейдельбергский университет. Он основан курфюрстом Пфальца Рупрехтом I в 1386 году. Одной из исторических достопримечательностей вуза стал студенческий карцер. В последний раз проштрафившиеся студенты отбывали в нем наказание в 1914 году. Сегодня этот музей. Ежегодно его посещают более 40 тысяч человек. На фото - старый актовый зал.

Старейшие университеты Германии Кельнский университет В период позднего Средневековья многие немецкие университеты основывали церковные или светские правители. Университет в Кельне был создан по инициативе его жителей в 1388 году. Разрушенный во время Второй мировой, он был восстановлен в 1945 году. Сегодня в этом вузе учатся 50 тысяч студентов. От него - рукой подать до Старого города и Кельнского собора.

Старейшие университеты Германии Эрфуртский университет В 1392 году в Эрфурте открылся третий по счету университет в Германии. Позже в нем учился великий реформатор Мартин Лютер: в 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и продолжил изучать юриспруденцию. В 1816 году Эрфуртский университет был закрыт и открылся после объединения Германии - в середине 1990-х. В его архивах сохранились ценные рукописи Мартина Лютера.

Старейшие университеты Германии Вюрцбургский университет Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана был основан в 1402 году и просуществовал всего 20 лет. Лишь спустя чуть более полутора веков - в 1582 году он продолжил свою работу. В этом баварском вузе в 1895 году профессор Вильгельм Конрад Рентген сделал главное открытие своей жизни - икс-излучение, впоследствии названное его именем.

Старейшие университеты Германии Лейпцигский университет Лейпцигский университет был открыт в 1409 году. В нем учился Вольфганг Гете и Фридрих Готлиб Клопшток. Во время Второй мировой войны здания университета были сильно повреждены, а затем восстановлены. Новый главный учебный корпус с интегрированной в нем университетской церковью Святого Павла находится в центре города на площади Augustusplatz рядом с оперным театром.

Старейшие университеты Германии Университет Грайфсвальда Бургомистр ганзейского Грайфсвальда Генрих Рубенов инвестировал в университет личные сбережения и стал в 1456 году его первым ректором. Этот вуз - второй старейший университет в регионе Балтийского моря. Главный корпус в стиле барокко, где размещена университетская библиотека, был построен во время оккупации территории Швецией послеТридцатилетней войны. Основная часть старинных книг сохранилась.

Старейшие университеты Германии Трирский университет Этот университет был основан в 1473 году в старейшем городе Германии. Просуществовав чуть более трех столетий, был закрыт и возобновил свою работу лишь в 1970 году. Здание вуза было существенно модернизировано. Сегодня на шести факультетах обучается более 15 тысяч студентов. В фокусе - гуманитарные и общественные науки, а также исследования в области экологии.

Старейшие университеты Германии Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана насчитывает свою историю с 1472 года и является вторым старейшим университетом Баварии. Сегодня в этом вузе, входящем в Германии в число элитных, обучается около 50 тысяч студентов. Университет предоставляет образование по 150 различным специальностям на 18 факультетах.

Старейшие университеты Германии Тюбингенский университет Тюбингенский университет был создан в 1477 году. Он получил международное признание в области богословия, медицины и общественных наук. Среди выпускников вуза немало лауреатов Нобелевской премии в области медицины и химии. В 2011 года Тюбингенский университет первым в Германии ввел учебный курс по специальности "Исламская теология". Автор: Виктор Вайц



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