Участник Pussy Riot Петр Верзилов покинул реанимацию

Издатель интернет-портала "Медиазона" и участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов пришел в сознание и покинул реанимацию. Об этом сообщила изданию "Медузя" в пятницу, 14 сентября, спутница жизни Верзилова Вероника Никульшина

Петр уже узнает ее и свою маму, но у него по-прежнему "галлюцинации, бредовое и возбужденное" состояние, отметила Никульшина. Дальнейшие прогнозы врачей пока неизвестны.

Верзилов отравлен холинолитиками?

Вечером 11 ноября стало известно, что Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии после заседания Басманного суда, на котором Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot признали виновными в сопротивлении служащим полиции. По словам Никульшиной, Верзилов начал "терять зрение, речь и способность двигаться", у него появились судороги.

Из московской городской клинической больницы имени Бахрушиных Верзилов был переведен в НИИ имени Склифосовского. Врачи исключили возможность инсульта, вероятно, он отравился или был отравлен холинолитиками, рассказала Вероника Никульштеа

Холинолитики применяют при хронической обструктивной болезни легких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях. Официально диагноз объявлен не был. 11 сентября Никульшина подчеркивала, что Верзилов не принимал никаких лекарств или наркотических веществ.

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Смотреть видео 03:09 Now live 03:09 мин Поделиться Участника Pussy Riot Петра Верзилова отравили? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/34pQk Участника Pussy Riot Петра Верзилова отравили? (13.09.2018)