 Участников Pussy Riot отпустили из отделения полиции | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2018

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Россия

Участников Pussy Riot отпустили из отделения полиции

Издателя "Медиазоны" и трех активисток российской панк-рок-группы Pussy Riot освободили после 16 суток ареста. Активисты после финального матча ЧМ по футболу устроили акцию в поддержку политзаключенных в России.

Вероника Никульшина и Ольга Курачева

Вероника Никульшина и Ольга Курачева

Издателя российского интернет-СМИ "Медиазона" Петра Верзилова и троих активисток российской панк-рок-группы Pussy Riot Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву освободили из ОВД "Лужники". Об этом во вторник, 31 июля, сообщил в Twitter сам Верзилов.

"Свобода после 15+1 суток ареста ", добавил он.

Как уточнил в Telegram журналист Александр Горохов, задержанных отпустили "под свидетельство о явке".

Хамовнический суд Москвы отказался на этой неделе рассматривать материалы административных дел и вернул их полиции для устранения недочетов.

Ранее Верзилов написал в своем микроблоге в Twitter, что полиция составила протоколы по части 2 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений (КоАП) РФ (проведение публичного мероприятия без уведомления), а участницам Pussy Riot также вменяют статью 19.3 КоАП (неповиновение полиции) за отказ от личного досмотра в отсутствии адвоката.

Верзилов предположил, что их арестуют на 10 суток.

"Милиционер вступает в игру"

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Мария Алехина из панк-рок-группы Pussy Riot сейчас выступает в Германии. Корреспондент DW встретилась с ней в Берлине. (12.01.2018)

Петр Верзилов и активистки арт-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией, проходившего на московском стадионе "Лужники" 15 июля.

На своей странице в Facebook они заявили, что акцией "Милиционер вступает в игру" они хотели потребовать от властей освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране.

На следующий день Верзилов, Курачева, Никульшина и Пахтусова были арестованы Хамовническим судом за административное правонарушение на 15 суток. Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил им штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы.

В понедельник, 30 июля, всех четверых снова задержали - сразу после выхода из спецприемников.

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    Автор: Елена Барышева


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