 Участники саммита ЕС пришли к компромиссу по климатической нейтральности | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2019

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Европа

Участники саммита ЕС пришли к компромиссу по климатической нейтральности

Евросоюз намерен стать климатически нейтральным к 2050 году. Брюссель до 2030 года выделит триллион евро на защиту климата. Польша пойдет к заявленной цели "своим путем", заявил ее премьер Моравецкий.

Председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

Страны ЕС пришли к единой позиции в вопросе достижения климатической нейтральности к 2050 году. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил в ночь на пятницу, 13 декабря. Защита климата является одной из тем двухдневного саммита Евросоюза. Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Контекст

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) одобрительно отозвалась о достигнутом соглашении, особо выделив "большой прогресс". Однако одному государству - члену Евросоюза "нужно время, чтобы обдумать", как именно соглашение будет реализовано, добавила она. Речь идет о Польше. Она намерена двигаться к поставленной цели "в собственном темпе", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Триллион евро на защиту климата

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 декабря представила программу ЕС по защите климата. В ближайшие годы на нее будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а до 2030 года - один триллион евро.

По планам Брюсселя, европейская экономика должна быть полностью перестроена. Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам. Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Детали программы будут представлены лишь в 2020-2021 годах, указала фон дер Ляйен.

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    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

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    Автор: Андрей Гурков


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