Уход McDonald's из РФ: что будет продавать свободная касса?

Деловые 1990-е: мировой бизнес приходит в Россию

Пришло время йогуртов

В 90-е годы в меню россиян прочно вошли йогурты. В 1992 году в Москве на Тверской улице открылся единственный в мире фирменный магазин компании Danone, где продавалась продукция, привезенная из Европы. Но уже три года спустя французы начали выпускать йогурты в России, а после девальвации рубля в 1998 году решили построить в Чеховском районе Подмосковья свой самый мощный в мире завод.