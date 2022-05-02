Уход McDonald's из РФ: что будет продавать свободная касса?

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McDonald's уходит с российского рынка. Компания заявила, что продаст свой бизнес в России в связи с агрессией РФ против Украины. Импортозамещение БикМака - это возможно?
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