Утрехтскому стрелку предъявлены обвинения в терроризме

Следствие считает, что 37-летний уроженец Турции, который является основным подозреваемым по делу о стрельбе в трамвае в Утрехте, действовал в одиночку.
Основному подозреваемому по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте предъявлены обвинения в массовом убийстве с террористическим мотивом и угрозе терроризма. Об этом прокуратура Нидерландов сообщила в четверг, 21 марта. Обнаруженные следствием улики указывают, что 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис, задержанный через несколько часов после нападения на пассажиров трамвая, действовал в одиночку.
Танис предстанет перед судом 22 марта. Следователи выясняют, руководствовался ли стрелок лишь террористическими мотивами или же его действия были вызваны, в том числе сочетанием личных проблем и радикальной идеологии. Ранее правоохранительные органы королевства исключили версию "семейной драмы", поскольку между жертвами и нападавшим не было обнаружено связей. Ожидается, что эксперты в области судебной психиатрии подготовят отчет по делу Таниса.
Второй фигурант дела о стрельбе вУтрехте
Утром 18 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по пассажирам в трамвае в районе остановки 24oktoberplein на юге города и затем скрылся. В результате нападения погибли три человека, еще трое были тяжело ранены. После стрельбы власти общины Утрехт объявили террористическую угрозу максимального, пятого, уровня.
Правоохранительные органы королевства назвали произошедшее терактом. По данным полиции, в салоне красного Renault Clio, на котором пытался скрыться стрелок, найдено письмо, которое указывает на террористический мотив его действий. Кроме того, в автомобиле было обнаружено огнестрельное оружие.
Следствие по-прежнему изучает, какую роль в трагическом происшествии мог сыграть 40-летний житель Утрехта, задержанный на следующий день после нападения.
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