 Утрехтскому стрелку предъявлены обвинения в терроризме | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Утрехтскому стрелку предъявлены обвинения в терроризме

Следствие считает, что 37-летний уроженец Турции, который является основным подозреваемым по делу о стрельбе в трамвае в Утрехте, действовал в одиночку.

Стихийный мемориал и трамвай на месте стрельбы в Утрехте

Стихийный мемориал и трамвай на месте стрельбы в Утрехте

Основному подозреваемому по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте предъявлены обвинения в массовом убийстве с террористическим мотивом и угрозе терроризма. Об этом прокуратура Нидерландов сообщила в четверг, 21 марта. Обнаруженные следствием улики указывают, что 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис, задержанный через несколько часов после нападения на пассажиров трамвая, действовал в одиночку. 

Танис предстанет перед судом 22 марта. Следователи выясняют, руководствовался ли стрелок лишь террористическими мотивами или же его действия были вызваны, в том числе сочетанием личных проблем и радикальной идеологии. Ранее правоохранительные органы королевства исключили версию "семейной драмы", поскольку между жертвами и нападавшим не было обнаружено связей. Ожидается, что эксперты в области судебной психиатрии подготовят отчет по делу Таниса.

Контекст

На саммите ЕС официально запущен проект европейского сотрудничества в сфере обороны и безопасности. О чем речь, и означает ли это, что НАТО Евросоюзу больше не понадобится? (14.12.2017)

После теракта в Манчестере Европа соблюдает уже известные ритуалы, чтобы скрыть свою беспомощность. Но у политиков есть и другие способы борьбы с террором, считает Феликс Штайнер. (24.05.2017)

Второй фигурант дела о стрельбе вУтрехте

Утром 18 марта вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по пассажирам в трамвае в районе остановки 24oktoberplein на юге города и затем скрылся. В результате нападения погибли три человека, еще трое были тяжело ранены. После стрельбы власти общины Утрехт объявили террористическую угрозу максимального, пятого, уровня.

Правоохранительные органы королевства назвали произошедшее терактом. По данным полиции, в салоне красного Renault Clio, на котором пытался скрыться стрелок, найдено письмо, которое указывает на террористический мотив его действий. Кроме того, в автомобиле было обнаружено огнестрельное оружие.

Следствие по-прежнему изучает, какую роль в трагическом происшествии мог сыграть 40-летний житель Утрехта, задержанный на следующий день после нападения.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Трамвай в Утрехте

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Стрельба в трамвае

    Нападение со стрельбой в салоне трамвая в нидерландском Утрехте произошло 18 марта в 12.45 мск. На место экстренно прибыли сотрудники медицинских служб.

  • Силы безопасности в Утрехте

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Возможный теракт

    На место присшествия оперативно прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По словам мэра города Яна ван Занена, правоохранительные органы исходят "из террористического мотива нападавшего". Еще одна возможная версия - "семейная драма".

  • Ambulances in Utrecht (Reuters/P. van de Wouw)

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Пятеро раненых и трое погибших

    Полиция сообщила "о большом числе раненых". Нескольким пострадавшим реанимационные мероприятия были проведены на месте. Позднее официальные источники подтвердили сведения о трех погибших и пяти раненых.

  • Полиция задержала уроженца Турции

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Полиция задержала уроженца Турции

    Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения. 

  • Наряд конной полиции в Утрехте.

    Стрельба в нидерландском Утрехте

    Улицы патрулирует конная полиция

    Улицы Утрехта патрулируют наряды конной полиции. Сотрудники служб специального реагирования дежурят на центральных автомагистралях страны. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых гособъектах. Уровень контроля повсили также на автотрассах на границе с ФРГ.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 21:07

Малолетние преступники: из спецшколы в армию - "Европа в фокусе"

Контекст

Стрельба в нидерландском Утрехте

Минимум один нападавший открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, есть погибшие и раненые. Происшествие расследуется как возможный теракт. (18.03.2019)  

Ссылки в интернете

Заявление прокуратуры Нидерландов

Аудио- и видеофайлы по теме

Малолетние преступники: из спецшколы в армию - "Европа в фокусе"  

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?  

Стрельба в штаб-квартире YouTube  

Также по теме

Niederlande Polizei Utrecht: Gestolener Renault Clio gefunden

Задержан еще один подозреваемый в причастности к стрельбе в Утрехте 20.03.2019

Следствие в Нидерландах изучает возможную причастность 40-летнего мужчины к нападению в Утрехте. Основным подозреваемым является уроженец Турции. Полиция королевства назвала нападение терактом.

Реклама

Самые читаемые

Следствие в ФРГ и Австрии вышло на всемирную допинговую сеть  

Фильм об украинских политзаключенных в РФ поразил евродепутатов  

Cамозанятые в России не спешат идти в налоговую  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно