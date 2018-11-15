 Установлены личности заказчиков убийства журналистки на Мальте | Новости из Германии о Европе | DW | 18.11.2018

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Европа

Установлены личности заказчиков убийства журналистки на Мальте

По данным полиции, злоумышленники с разными мотивами объединили усилия, пишет Times of Malta. Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля.

Цветы у портрета Дафне Каруане Галиции

Полиция Мальты установила личности "по меньшей мере двух человек", которые причастны к убийству мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом газета Times of Malta сообщает в воскресенье, 18 ноября, со ссылкой на неназванных высокопоставленных сотрудников полиции. По их словам, речь идет о нескольких заказчиках, подданных Мальты. Эти люди, у которых были разные мотивы, объединили свои усилия, утверждает издание.

Расследование находится на "очень продвинутой стадии", заявили собеседники газеты. В свою очередь, члены семьи убитой журналистки сообщили изданию, что пока не получали сведений о новых данных в расследовании.

Контекст

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Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты

Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ей автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес.

Незадолго до своей гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьер-министра республики.

Расследование убийства Дафне Каруаны Галиции еще не завершено. В декабре 2017 года по этому делу были предъявлены официальные обвинения. Трем подозреваемым вменили в вину изготовление взрывного устройства, которое было приведено в действие в арендованном журналисткой автомобиле. Сын погибшей подозревает, что за преступлением стоят влиятельные люди. Он назвал "ужасным" сигналом ситуацию, при которой осуждены будут лишь те, кто привел бомбу в действие.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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