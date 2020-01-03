Успех в карьере: как исполнить свои желания

Смена года - самое время строить планы. В том числе и карьерные. Или, если вам не нравится это слово, скажем иначе: пришло время задуматься о личностной и профессиональной самореализации. Как сделать так, чтобы намеченные цели были достигнуты?

Главное - решиться на перемены

Конечно, если вас все устраивает, и мысль о том, что следующий год вы встретите на привычном рабочем месте и в привычной должности, вызывает в животе теплое ощущение спокойствия и уюта, вас можно только поздравить. Если же все у вас внутри сопротивляется этой мысли, а в голове звучит песня "Перемен требуют наши сердца", то пора действовать. Правда, по мнению известного в Германии бизнес-консультанта Мартина Верле (Martin Wehrle), для осуществления задуманного сегодня многим просто не хватает решимости.

Мартин Верле

"Раньше тот, кто хотел открыть фирму, шел и открывал фирму. Сегодня он два года работает над бизнес-планом, посещает семинар за семинаром и, в конце концов, отказывается от проекта, потому что успех гарантирован только на 80, а не на 100 процентов", - пишет эксперт в газете Die Zeit.

Недостаток "пороху" - черта нашего времени, не только в Германии, но и в России. Из страха выбрать неправильный путь мы предпочитаем просто остаться на месте. Энергия, которая пригодилась бы для реализации дела, тратится на подготовку, которая часто представляет собой ненужные сомнения и самокопание.

Большая цель подает знак

В поисках человека, который кое-что смыслит в решительности, DW обратилась к консультанту по вопросам карьеры Кристиану Бишофу (Christian Bischoff). "Чтобы добиться чего-либо, - говорит он, и в трубке слышно, как он отбивает ритм рукой по столу, - важны две вещи. Во-первых, вера в себя, абсолютное убеждение в том, что ты сможешь добиться цели. Во-вторых, доверие. То есть принятие того факта, что сегодня у тебя нет ответа на вопрос, как именно ты добьешься этой большой цели".

Поднимая бокал за то, чтобы в новом году все было иначе, вы должны чувствовать легкое прикосновение чего-то светлого и прекрасного. "Это знак от большой цели", - говорит Кристиан Бишоф. А своя большая цель необходима каждому, будь то собственный бизнес, место в списке Forbes или воспитание детей.

Причем насколько твердым и непреклонным следует быть по отношению к ней, настолько гибким необходимо оставаться в методах ее достижения. Двигаться следует небольшими шагами, полагаясь на интуицию, а жизнь сама покажет направление.

Невидимый инструмент успеха

Между тем в свое время жизнь приготовила эксперту такие резкие повороты, после которых "удержаться в седле" удалось бы не каждому. Кристиан Бишоф в 16 лет стал самым молодым игроком в высшей баскетбольной лиге Германии. Молодой талант переехал в США, где ему прочили блестящее будущее.

Однако уже в 19 лет в его судьбе произошел первый перелом: полученная травма означала для него конец карьеры игрока. Вот только вместо того, чтобы срочно бежать учиться на работника банка, он принял нестандартное решение: в 19 начать карьеру тренера. Вскоре Кристиан Бишоф стал самым молодым тренером в высшей баскетбольной лиге Германии. А затем, поняв, что учит своих игроков скорее жизни, а не баскетболу, бросил спорт и стал бизнес-консультантом и тренером по личностному росту.

Высокий, в отличной спортивной форме, с вечной красной повязкой на лбу, он перемещается по миру, заставляя людей поверить в себя. "Сегодня мы чудовищно преувеличиваем силу научного подхода и важность мнения других людей. И чудовищно недооцениваем веру в себя", - говорит он. По его словам, вера в себя - важнейший невидимый инструмент успеха.

Кристиан Бишоф

Однако вернемся к исходной точке. Твердо решив в новогоднюю ночь что-то изменить в своей жизни, уже в начале нового года мы начинаем терзаться сомнениями. Куда от них деться?

"Я рекомендую такое волшебное средство, как реалистический пессимизм, - предлагает Кристиан Бишоф. - Надо сесть за стол, взять листок бумаги и расписать три наихудших сценария, которые могут развиться на пути к мечте. И потом решить, что ты собираешься делать, если эти сценарии осуществятся. Прошу не вставать из-за стола, пока ответы на эти вопросы не будут сформулированы".

Препятствия - часть пути, если что-то идет слишком гладко, жди подвоха, говорит Бишоф. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать вообще, гласит народная мудрость. Так что давайте проживем следующий год так, чтобы через 12 месяцев нам не пришлось мучительно жалеть об упущенных возможностях. Все для этого у нас имеется.

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