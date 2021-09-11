Усама бен Ладен

Основатель и глава исламистской террористической организации "Аль-Каида".
Один из лидеров международного терроризма организовал ряд терактов во многих странах, в частности, теракты в США 11 сентября 2001 года.
Эксперты опасаются дестабилизации в Афганистане после вывода войск США и их союзников. Джо Байден хочет завершить процесс к 11 сентября 2021 года. На этом фоне талибы усиливают свои позиции, захватывая район за районом.
Предполагаемый экс-телохранитель бывшего главы террористической группировки бен Ладена депортирован из ФРГ в Тунис, несмотря на запрет суда. Тунис не предоставил гарантий отсутствия пыток по возвращении, отметили в суде.