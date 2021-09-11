Усама бен Ладен

Высланного из ФРГ экс-телохранителя бен Ладена вернут в Германию

Сами А. находился в самолете, когда суд в Гельзенкирхене сообщил, что его высылка незаконна. Теперь тунисца вернут в Германию, где он жил с 2005 года.