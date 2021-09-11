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Усама бен Ладен

Основатель и глава исламистской террористической организации "Аль-Каида".

Один из лидеров международного терроризма организовал ряд терактов во многих странах, в частности, теракты в США 11 сентября 2001 года.

07.09.21 *** NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: A person watches the Tribute In Light shine into the sky from Lower Manhattan during a test on September 07, 2021 in New York City. Honoring the victims of the September 11, 2001 attack that killed almost 3,000 people at the World Trade Center, the Tribute in Light is a commemorative public art installation that was first presented six months after 9/11 and then every year since on the anniversary. New York City is preparing to mark the 20th anniversary of the September 11 terrorist attacks. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Комментарий: Теракты 11 сентября - 20 лет спустя США не мировой жандарм 11.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. Вывод войск США из Афганистана 20 лет спустя - подтверждение того, что для США превыше всего внутриполитические интересы, считает Инес Поль.

Талибы хотят захватить власть после вывода войск США: что говорят живущие за границей афганцы? (29.06.2021) 29.06.2021

Эксперты опасаются дестабилизации в Афганистане после вывода войск США и их союзников. Джо Байден хочет завершить процесс к 11 сентября 2021 года. На этом фоне талибы усиливают свои позиции, захватывая район за районом.
ARCHIV - Soldaten einer Fallschirmjäger-Patrouille sichern den Nahbereich des Bundeswehr-Feldlagers in Kundus (Archivfoto vom 01.10.2008). Wenige Tage nach der Mandatsverlängerung für die Bundeswehr sind bei einem Selbstmordanschlag der Taliban nahe der nordafghanischen Stadt Kundus zwei deutsche Soldaten getötet worden. Fünf Kinder, die in der Nähe spielten, seien bei der Detonation ebenfalls ums Leben gekommen, sagte der Gouverneur der Provinz Kundus, Engineer Mohammad Omar, am Montag (20.10.2008) der Deutschen Presse-Agentur dpa. Zwei Bundeswehr-Soldaten und zwei Kinder seien verletzt worden. Die Internationale Schutztruppe ISAF bestätigte den Tod von zwei ihrer Soldaten und fünf Kindern in der Provinz Kundus. Foto: Maurizio Gambarini dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Миссия бундесвера в Афганистане: успех или провал? 25.03.2021

Бундестаг продлил еще на 10 месяцев мандат бундесвера на участие в международной коалиции в Афганистане. DW - об итогах растянувшейся на 20 лет зарубежной миссии армии ФРГ.
President Donald Trump speaks in the Diplomatic Room of the White House in Washington, Sunday, Oct. 27, 2019. (AP Photo/Andrew Harnik) |

Комментарий: Гибель аль-Багдади не решит проблем Трампа 28.10.2019

Президент США Дональд Трамп считает смерть главаря "Исламского государства" Бакра аль-Багдади своей личной заслугой. Однако его радость совершенно неуместна, пишет Карла Блейкер.
In this image from video released by the CIA, Hamza bin Laden is seen as an adult at his wedding. The never-before-seen video of Osama bin Laden's son and potential successor was released Nov. 1, 2017, by the CIA in a trove of material recovered during the May 2011 raid that killed the al-Qaida leader at his compound in Pakistan. The one hourlong video shows Hamza bin Laden, sporting a trimmed mustache but no beard, at his wedding. He is sitting on a carpet with other men. (CIA via AP) |

СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена 01.08.2019

Хамза бен Ладен был убит в ходе операции в первые два года правления президента Дональда Трампа, сообщили американские телеканалы NBC, CNN и газета The New York Times.
https://www.youtube.com/watch?v=jh6GCczpanM

Предполагаемый экс-телохранитель бен Ладена выпущен в Тунисе из-под стражи 27.07.2018

Следствие в Тунисе не нашло подтверждений причастности к терроризму предполагаемого экс-телохранителя бин Ладена. Поэтому депортированного из ФРГ тунисца выпустили из предварительного заключения.
https://www.youtube.com/watch?v=jh6GCczpanM

Тунис отказался выдать Германии предполагаемого экс-телохранителя бен Ладена 14.07.2018

Тунис намерен самостоятельно провести расследование в отношении предполагаемого экс-телохранителя Усамы бен Ладена. Накануне тунисец был депортирован из ФРГ на родину.
https://www.youtube.com/watch?v=jh6GCczpanM

Высланного из ФРГ экс-телохранителя бен Ладена вернут в Германию 13.07.2018

Сами А. находился в самолете, когда суд в Гельзенкирхене сообщил, что его высылка незаконна. Теперь тунисца вернут в Германию, где он жил с 2005 года.
https://www.youtube.com/watch?v=jh6GCczpanM

Предполагаемый экс-телохранитель бен Ладена депортирован из Германии 13.07.2018

Предполагаемый экс-телохранитель бывшего главы террористической группировки бен Ладена депортирован из ФРГ в Тунис, несмотря на запрет суда. Тунис не предоставил гарантий отсутствия пыток по возвращении, отметили в суде.
Einige radikale Demonstranten machen keinen Hehl aus ihrer Verehrung von Osama Bin Laden; Kairo 14.9.12

Теракты в Нью-Йорке 15 лет спустя: насколько сильна "Аль-Каида" сегодня 11.09.2016

Что стало с группировкой "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года? После убийства бен Ладена и появления "Исламского государства" ей пришлось приспосабливаться к новым реалиям.
The twin towers of the World Trade Center burn behind the Empire State Building in New York, Sept. 11, 2001. In a horrific sequence of destruction, terrorists crashed two planes into the World Trade Center causing the twin 110-story towers to collapse. (AP Photo/Marty Lederhandler)

Теракты в Нью-Йорке 15 лет спустя: Америка уже не будет прежней 11.09.2016

Атака на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года изменила США: в общественное сознание проник страх, а исламофобия стала неотъемлемой частью американского общества.
Pakistani soldiers and policemen, as well as reporters are seen on the site of Bilal town, Abbottabad, Pakistan, on May 3rd, 2011, a day after the U.S. commando operation that killed Osama Bin Laden, Al Qaida founder who was living and hiding there. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

СМИ: BND помогла американским спецслужбам найти бен Ладена 17.05.2015

Информация о том, что бен Ладен скрывается в Пакистане, полученная BND от агента пакистанской разведки ISI, имела "фундаментальное значение" для уничтожения лидера террористов.
epa03959395 Pakistani religous students salvage their belongings from an Islamic seminary that was destroyed in a US drone strike in Hangu, Pakistan, 21 November 2013. Six militants including senior figures in the Haqqani network of the Afghan Taliban were killed in the rare drone strike outside Pakistan_s lawless tribal areas, officials said. US drone strikes are deeply unpopular in Pakistan with Islamabad pushing Washington to end the attacks. Washington has said the attacks were helpful in taking out top al-Qaeda targets. EPA/BASIT GILANI

Wikileaks: ЦРУ признало точечную ликвидацию террористов малоэффективной 19.12.2014

Атаки американских беспилотников на лидеров боевиков не всегда ослабляют джихадистов, а могут даже усиливать их, свидетельствует секретный доклад ЦРУ, обнародованный Wikileaks.
A fighter of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) holds an ISIL flag and a weapon on a street in the city of Mosul in this June 23, 2014 file photo. To match Special Report IRAQ-SECURITY/MALIKI REUTERS/Stringer/Files

Растущая угроза: какие террористические группировки действуют в мире 26.09.2014

Ирак, Сирия, Филиппины - здесь воюют радикальные исламистские группировки, которые держат в страхе весь мир. DW разбиралась, кто есть кто.
An al-Qaeda-linked fighter walks past a poster of the late head of al-Qaeda Osama bin Laden, while patrolling at a street in the southeast town of Rada, Yemen, 21 January 2012. According to media sources, Yemeni tribal forces in the town of Rada have prevented al-Qaeda-linked fighters from pressing into the town. The al-Qaeda fighters, who seized the town of Rada a week ago, demanded the release of 15 militants from Yemeni prisons before they could withdraw. EPA/STRINGER +++(c) dpa - Bildfunk+++

Зять Усамы бен Ладена приговорен к пожизненному заключению 23.09.2014

Федеральный суд Манхэттена признал зятя бен Ладена причастным к заговорам с целью убийства граждан США и материальном пособничестве террористам.
Опасная двойная игра Пакистана

Опасная двойная игра Пакистана 03.08.2011

Бывший главарь "Аль-Каиды" Усама бен Ладен годами прятался в пакистанском городе Абботабаде. Этот факт поставил под сомнение надежность Пакистана как союзника Запада. Играет ли Пакистан две роли в одном спектакле?
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