 Уровень безработицы в еврозоне достиг рекордно низкого уровня | Новости из Германии о Европе | DW | 01.07.2019

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Европа

Уровень безработицы в еврозоне достиг рекордно низкого уровня

Безработица в еврозоне продолжает снижаться. В мае она достигла самого низкого показателя с 2008 года. Меньше всего безработных - в Германии, Нидерландах и на Мальте.

Монета евро

В странах еврозоны уровень безработицы снизился до рекордно низкого уровня за последние 11 лет. Как сообщает европейское статистическое агентство Eurostat в понедельник, 1 июля, в мае 2019 года уровень безработицы в еврозоне составил 7,5%, что стало самым низким показателем с июля 2008 года.

Контекст

20 лет назад была введена европейская валюта. Если Кремль хочет дедолларизации, ему следует от всей души пожелать юбиляру дальнейших успехов, считает Андрей Гурков. (01.01.2019)

"Второй Греции" не будет, спасать популистов в Риме ЕС не сможет и не захочет, поэтому премьер Конте и приглашал Москву покупать итальянские гособлигации, считает Андрей Гурков. (25.10.2018)

По данным Eurostat, в апреле 2019 года уровень безработицы в 19 странах с валютой евро составил 7,6%. Для сравнения, в мае 2018 года этот показатель был равен 8,3%.

Самое низкое процентное отношение численности безработных к общему числу трудоспособных граждан в мае 2019 года зафиксировано в Германии (3,1%), на втором месте - Нидерланды (3,3%), на третьем - Мальта (3,5%). Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Греции (18,1%), Испании (13,6%) и Италии (9,9%). 

При этом по данным немецкого Федерального агентства по трудоустройству, в июне число безработных в Германии по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 20 тысяч человек - до 2,216 млн.

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