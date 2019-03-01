Ураган помешал проведению уличных карнавалов в ФРГ

Ураган Bennet, обрушившийся на Германию в ночь на 4 марта, сильно осложнил проведение карнавальных шествий в "розовый понедельник" - в самый пик карнавального сезона. Организаторы были вынуждены либо отложить начало шествий, либо полностью отказаться от их проведений по соображениям безопасности.
В Боттропе в Рурской области власти решили вообще отменить уличный карнавал. "Это, безусловно, трудно переварить тем многочисленным активистам, которые вложили всю душу в организацию юбилейного представления, однако угроза из-за бури слишком высока", - констатировал обер-бургомистр Боттропа Бернд Тишлер (Bernd Tischler).
В Дюссельдорфе начало карнавального шествия было перенесено на 15.30 МСК, объявлены особые меры безопасности. На несколько часов отложены уличные карнавалы в Кобленце, Мюнстере, Ратингене и ряде других городов.
В Кельне шествие стартовало по расписанию в 12 часов МСК, однако в целях безопасности организаторы отказались от лошадей, повозок, флагов, карнавальных щитов и крупной бутафории. Аналогичные меры безопасности приняты и в других карнавальных городах ФРГ.
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Карнавал в Кельне
Большое видится на расстоянии
Немецкий город Кельн на Рейне славится своим гостеприимством, готическим собором и карнавалом. Кульминационный момент карнавала - многодневные уличные гуляния с веселыми красочными шествиями и переполненными пивными накануне начала католического Великого поста. Что происходит в городе в это время? В принципе - одно и то же из года в год! Здесь умеют хранить традиции.
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"Шествие идет!"
Жители Кельна и его окрестностей с нетерпением ждут прихода "пятого времени года": готовятся, шьют костюмы, репетируют, берут уроки верховой езды. В кульминационный день уличного карнавала клич "D'r Zoch kütt!", выкрикиваемый на местном диалекте, продвигается по городу со скоростью шутовской процессии, означая ее скорое приближение. Посмотреть на нее собирается более миллиона зрителей.
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"Бешеный понедельник"
Главное действие приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста. В этом сезоне - 4 марта. В Рейнской области - это официальный выходной, но многие встают куда раньше, чем в трудовые будни. За много часов до начала шествия его участники при полном параде собираются на перекрытых по этому случаю улочках Южного города (Südstadt).
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"Бабий четверг"
Уличный карнавал начинается в так называемый "бабий четверг" (Wieverfastelovend). В 2019 году - 28 февраля. "Восставшие" женщины штурмуют ратушу и берут власть в свои руки. Вооруженные ножницами, они подрезают мужчинам галстуки и лезут целоваться, выкрикивая: "Bützchen!" Впереди - пять суток гуляний напролет, до ночи на "пепельную среду" (6 марта).
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Вся карнавальная конница, вся карнавальная рать
Карнавал - это свой мир с собственными законами и порядком. Шествие в карнавальный понедельник имеет свою логику, подчинятся строгой шутовской субординации. В нем движутся традиционные карнавальные корпуса и потешные гвардии, наполненные конфетами полевые кухни и бутафорские аптекарские повозки, оркестры и танцевальные группы, роскошные кареты карнавальной элиты и почетных гостей.
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Вояки и пруссаки
Карнавальные гвардии зародились в качестве пародии на прусскую армию и военную муштру, когда Кельн в XIX веке утратил свою свободу, оказавшись в составе Прусского королевства. Своего рода гражданский протест. Их отличают по цвету униформы, а именуют в честь городских кельнских солдат - Funken, на протяжении столетий охранявших ворота этого некогда вольного имперского города.
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Карнавал в Кельне
Демонстрация пацифизма
Особый восторг публики вызывает ритуал, который демонстрируют пешие гвардейцы, на этом снимке увековеченные в виде фигур из папье-маше. Два солдата, стоя друг к другу спиной, трутся выпяченными мягкими местами. Места эти на кельнском диалекте Kölsch именуются трудно произносимым словом Stippeföttche. В бутафорских ружьях - обязательные цветы, указывающие на мирный характер происходящего.
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Карнавал в Кельне
Танцующие талисманы
В традиционных карнавальных гвардиях особая роль уделяется главной танцевальной паре, выступающей с головокружительной программой на разных заседаниях во время сессии. Девушек в таких парах называют ласково "Танцующими Маришками" (Tanzmariechen) , а их кавалеров - просто танцующими офицерами (Tanzoffizier). Они могли бы смело поучаствовать в любом чемпионате по спортивным танцам.
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Карнавал в Кельне
Сатира и юмор
Обязательная часть карнавальной программы в "бешеный понедельник" - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Раздают всем сестрам по серьгам. Из заграничных персонажей постоянные гости - президенты США и России. Канцлера Ангелу Меркель один раз даже изобразили в костюме Евы, но перед шествием все-таки оснастили миниатюрным купальником. Этот аспект карнавала требует отдельного репортажа.
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Карнавал в Кельне
Шутовская статистика
В главном шествии карнавального сезона в Кельне участвует около 12 тысяч человек, а растягивается оно на шесть километров. Кельн гордится тем, что по этому показателю он опережает своего главного конкурента - соседний Дюссельдорф, не говоря уже о Майнце или Бонне. Участники традиционных гвардий шествуют в парадной униформе, а зрители выделяются в толпе, кто во что горазд. Фантазии нет предела.
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Карнавал в Кельне
Полная свобода
"Jede Jeck es anders" - гласит на диалекте старая кельнская мудрость. "Каждый шут - особый" или "Каждый шут дурачится по-своему". Так можно перевести это крылатое выражение. Jeck - шут, клоун, ряженый. Шутовской костюм можно купить уже готовый в одном из специальных магазинов, но самые интересные персонажи праздника явно постарались сами.
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Карнавал в Кельне
Арлекин в народе
Среди традиционных карнавальных образов следует упомянуть тряпичного клоуна (Lappenclown) - рейнскую интерпретацию итальянского Арлекина. Этот кельнский персонаж демонстрирует связь между карнавалом на Рейне с Венецией. У простого люда в Кельне пару веков назад не было денег на дорогие шутовские наряды, поэтому они придумали себе вполне демократичный костюм из обрезков ткани.
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Карнавал в Кельне
Крестьянин - Der Bauer
"Бешеный понедельник" - самый насыщенный день карнавала. Каждый исполняет свою роль. Принц, Дева и Крестьянин - первые лица праздника, составляющие так называемый триумвират (Dreigestirn). В шествии они идут, вернее, едут последними. Его Смачность (Seine Deftigkeit) Крестьянин делит повозку с Девой. Он символизирует силу Кельна - способность постоять за себя. Шапку украшают 125 павлиньих перьев.
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Карнавал в Кельне
Дева - Die Jungfrau
Роль Девы в Кельне исполняют мужчины. Традиция прерывалась лишь во времена национал-социализма. Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) Кельнская Дева символизирует материнское начало, а костюм напоминает о римской императрице Агриппине Младшей, считающейся основательницей Кельна. Золотая корона похожа на крепостную башню с зубцами и означает неприступность города, надежность его укреплений.
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Карнавал в Кельне
Принц - Der Prinz
Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кельнский - главное репрезентативное лицо всего этого буйства. Почетнейшая шутовская обязанность и пост, то есть роль, которую можно сыграть лишь один раз в жизни. Роль принца связана с большими финансовыми затратами. Один лишь костюм стоит до шести тысяч евро, не говоря о необходимости ухода с работы в длительный карнавальный отпуск.
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Карнавал в Кельне
На общественных началах
Шестидневный уличный карнавал проходит в феврале-марте. Однако ему предшествует длительная карнавальная сессия. Она начинается всегда в магический шутовской момент 11-го числа 11-го месяца в 11:11. Где-то в начале января Кельнская троица со свитой селится в одном из городских отелей, откуда каждый день выезжает на карнавальные заседания. В общей сложности - до четырехсот выступлений за сезон.
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Карнавал в Кельне
"Караван идет дальше, султана мучит жажда"…
Примерно так можно перевести припев одной из популярнейших в Кельне шутовских песен: "Die Karawane zieht weiter... Dä Sultan hät Doosch!". Заядлые участники карнавала могут подхватить ее в любой момент - даже во сне среди глубокой ночи, не говоря уже о шествии, когда эта и другие жизнерадостные мелодии звучат в исполнении десятков оркестров, участвующих в процессии.
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Карнавал в Кельне
Накануне
В карнавальное воскресенье по маршруту главной понедельничной процессии, то есть за день до нее, проходит шествие школьников и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch. Всего в нем участвует около восьмидесяти групп. Специальная комиссия оценивает костюмы и оформление. Две лучшие группы на следующий день участвуют в главном шествии "бешеного понедельника".
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Карнавал в Кельне
Детский триумвират
Карнавалу в Кельне все возрасты покорны, а карнавальный дух здесь впитывается с молоком матери. У каждой шутовской гвардии или корпуса имеются свои детские группы. Каждый сезон в городе также провозглашают свой детский триумвират. Единственное его отличие от взрослой шутовской троицы состоит в том, что роль Девы в нем исполняет не молодой человек, а одна из юных жительниц Кельна.
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Карнавал в Кельне
"Да здравствует Кельн!"
Дети играют в карнавал по-взрослому. Взрослые становятся детьми. Все понимают особый карнавальный язык, важнейшую функцию в котором выполняет приветствие-здравица "Kölle Alaaf". Главное занятие зрителей карнавальной процессии - азартная ловля букетиков, шоколадок с эмблемами шутовских сообществ, прочих сладостей и сувениров, щедро разбрасываемых ее участниками.
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Карнавал в Кельне
Рог изобилия
Kamelle! Strüßje! С помощью этих призывов карнавальная публика требует щедрее кидать в ее сторону "метательный материал" (Wurfmaterial). Все эти дары участники шествия оплачивают из собственного кармана - в среднем по триста евро на каждого.
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Карнавал в Кельне
В тысячах и тоннах
На головы зрителей, в перевернутые зонтики, шляпы, на балконы, в окна, просто на асфальт в "бешеный понедельник" только в Кельне падает около 150 тонн конфет, 700 тысяч плиток шоколада, тысячи весенних букетиков из гвоздик, роз, тюльпанов или мимоз.
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Карнавал в Кельне
Места на балконе
По маршруту шествия расставляют гостевые трибуны. На одни можно купить билеты, другие - корпоративные, принадлежащие карнавальным сообществам, фирмам, городским организациям. Лучшие бесплатные места на тротуарах занимают ранним утром. У владельцев балконов таких проблем нет. Они могут выспаться. Место в ложе им гарантировано.
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Карнавал в Кельне
Кто виноват?
В сумасшедшие дни и ночи "пятого времени года" шутовской народ развлекается, как может. Из пивных заранее выносят почти всю мебель, чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой чучела - Nubbel. В последнюю ночь карнавала они станут своего рода козлами отпущения. Чучела сожгут, свалив на них все свои карнавальные грехи. В "пепельную среду" начнется Великий пост.
Автор: Максим Нелюбин