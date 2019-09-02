 Ураган ″Дориан″ вызвал обширные разрушения на Багамских островах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.09.2019

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Мир

Ураган "Дориан" вызвал обширные разрушения на Багамских островах

Шторм высшей категории разрушил или повредил около 13 тысяч жилых домов, заявили власти на Багамах. Международный Красный Крест уже выделил на ликвидацию последствий урагана более 220 тысяч евро.

Сильный ветер и пальма на острове Большой Багама

Остров Большой Багама в преддверии урагана "Дориан"

Ураган "Дориан" на пути к побережью США вызвал обширные разрушения на островах Абако и Большой Багама. С такой предварительной оценкой ситуации местные власти и Международный комитет Красного Креста (МКК) выступили в понедельник, 2 сентября. По их данным, около 13 тысяч жилых домов разрушены или серьезно пострадали в результате сильного ветра и дождей. Кроме того, наводнения привели к появлению в колодцах морской воды.

Контекст

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Красный Крест уже выделил 250 тысяч швейцарских франков (в пересчете - 229 тысяч евро) из фонда срочной помощи по облегчению последствий катастроф. Около 500 семей, которые лишились жилья, будут обеспечены, в числе прочего, брезентом, одеялами и посудой, а также денежными средствами. Подобная мера поддержит местную экономику в краткосрочном периоде, считают эксперты МКК.

В ряде штатов США введен режим ЧС

В данный момент "Дориан" направляется к восточному побережью Соединенных Штатов. Национальный центр США по слежению за ураганами относит его к высшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. По оценке американского отделения Красного Креста, около 19 млн человек живут в регионах, которые стихия может затронуть.

Власти штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида намерены эвакуировать жителей прибрежных зон. В Северной Каролине, Южной Каролине и Флориде введено чрезвычайное положение. Власти Джорджии также ввели режим ЧС в нескольких округах штата.

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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