Ураган "Дориан" вызвал обширные разрушения на Багамских островах

Ураган "Дориан" на пути к побережью США вызвал обширные разрушения на островах Абако и Большой Багама. С такой предварительной оценкой ситуации местные власти и Международный комитет Красного Креста (МКК) выступили в понедельник, 2 сентября. По их данным, около 13 тысяч жилых домов разрушены или серьезно пострадали в результате сильного ветра и дождей. Кроме того, наводнения привели к появлению в колодцах морской воды.

Красный Крест уже выделил 250 тысяч швейцарских франков (в пересчете - 229 тысяч евро) из фонда срочной помощи по облегчению последствий катастроф. Около 500 семей, которые лишились жилья, будут обеспечены, в числе прочего, брезентом, одеялами и посудой, а также денежными средствами. Подобная мера поддержит местную экономику в краткосрочном периоде, считают эксперты МКК.

В ряде штатов США введен режим ЧС

В данный момент "Дориан" направляется к восточному побережью Соединенных Штатов. Национальный центр США по слежению за ураганами относит его к высшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. По оценке американского отделения Красного Креста, около 19 млн человек живут в регионах, которые стихия может затронуть.

Власти штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида намерены эвакуировать жителей прибрежных зон. В Северной Каролине, Южной Каролине и Флориде введено чрезвычайное положение. Власти Джорджии также ввели режим ЧС в нескольких округах штата.

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