 УПЦ Киевского патриархата опровергла новость о дате собора | Новости из Германии об Украине | DW | 18.11.2018

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Украина

УПЦ Киевского патриархата опровергла новость о дате собора

Издание "Голос.UA" сообщало, что на 22 ноября в Киеве запланировано проведение объединительного собора епископов. Архиепископ Евстратий опроверг эту информацию.

Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Киеве

Украинская православная церковь Киевского патриархата опровергла информацию о назначении Всеукраинского объединительного собора на 22 ноября. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщил спикер УПЦ (КП) архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Контекст

Архимандрит Кирилл беседовал с Жанной Немцовой, когда в Стамбуле шло историческое заседание Синода, где решалась судьба украинской автокефалии. Священник рассказал о ее истоках и последствиях. (16.10.2018)

Профессор Мюнстерского университета Томас Бремер рассказал DW, почему РПЦ так резко отреагировала на автокефалию украинской церкви и какие последствия для православия может иметь решение Константинополя. (16.10.2018)

"Снова вынужден повторить: только официальное (!) сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена", - подчеркнул он. Ранее информацию о проведении в Киеве объединительного собора епископов распространило издание "Голос.UA". В сообщении говорилось, что на соборе будет создана Украинская поместная церковь и избран ее глава.

Сообщалось также, что в Киев для подготовки собора прибывает Местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил и что к 22 ноября должен быть подготовлен устав Православной церкви в Украине и текст Томоса (указа) об автокефалии.

Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (УПЦ МП) уже отказалась участвовать в объединительном соборе. Решение Синода Вселенского патриархата в Стамбуле приступить к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) недействительно и "не имеет никакой канонической силы", говорится в сообщении собора епископов УПЦ МП, опубликованном 13 ноября.

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    Автор: Григорий Аросев


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Контекст

Автокефалия для Украины: кто что говорит

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