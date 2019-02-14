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Томос
Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по важному вопросу церковного устройства.
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Контекст
Как работает Православная церковь Украины в Донбассе
Как работает Православная церковь Украины в Донбассе
Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами? Есть ли у церкви приходы в "ДНР"? Интервью DW.
Общество
17.02.2021
17 февраля 2021 г.
Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ
Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ
О демарше почетного патриарха Филарета и будущем Православной церкви Украины - Сергей Руденко специально для DW.
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
21.06.2019
21 июня 2019 г.
Зачем патриарху Филарету восстановление УПЦ КП
Зачем патриарху Филарету восстановление УПЦ КП
На так называемый "собор" Филарета пришли лишь два архиерея из сорока. Подробнее - в репортаже DW.
Политика
20.06.2019
20 июня 2019 г.
Патриарх Филарет - против томоса об автокефалии УПЦ
Патриарх Филарет - против томоса об автокефалии УПЦ
Экс-глава УПЦ КП назвал томос "переходом из одной зависимости в другую".
Политика
11.06.2019
11 июня 2019 г.
Германия передала Киеву уникальный документ
Германия передала Киеву уникальный документ
Найденный в ФРГ важный для истории православной церкви в Украине документ позволил разоблачить один исторический фейк.
Политика
16.03.2019
16 марта 2019 г.
Епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины
Епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины
Епископа УПЦ МП Гедеона задержали в киевском аэропорту "Борисполь" и депортировали из Украины.
Политика
14.02.2019
14 февраля 2019 г.
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