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Томос

Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по важному вопросу церковного устройства.

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Контекст

Митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе

Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами? Есть ли у церкви приходы в "ДНР"? Интервью DW.
Общество17 февраля 2021 г.
Почетный патриарх ПЦУ Филарет

Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ

Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ

О демарше почетного патриарха Филарета и будущем Православной церкви Украины - Сергей Руденко специально для DW.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW
Сергей Руденко
Комментарий
Политика21 июня 2019 г.
Почетный патриарх ПЦУ Филарет в Киеве, 20 июня

Зачем патриарху Филарету восстановление УПЦ КП

Зачем патриарху Филарету восстановление УПЦ КП

На так называемый "собор" Филарета пришли лишь два архиерея из сорока. Подробнее - в репортаже DW.
Политика20 июня 2019 г.
Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken

Патриарх Филарет - против томоса об автокефалии УПЦ

Патриарх Филарет - против томоса об автокефалии УПЦ

Экс-глава УПЦ КП назвал томос "переходом из одной зависимости в другую".
Политика11 июня 2019 г.
Изучение найденного оригинала царской грамоты показало, что ранее историки подвергали цензуре ее текст

Германия передала Киеву уникальный документ

Германия передала Киеву уникальный документ

Найденный в ФРГ важный для истории православной церкви в Украине документ позволил разоблачить один исторический фейк.
Политика16 марта 2019 г.
Деталь облачения православного священника

Епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины

Епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины

Епископа УПЦ МП Гедеона задержали в киевском аэропорту "Борисполь" и депортировали из Украины.
Политика14 февраля 2019 г.
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