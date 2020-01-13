 Умер режиссер ″Приключений Электроника″ Константин Бромберг | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Умер режиссер "Приключений Электроника" Константин Бромберг

Советский режиссер, известный по картинам "Приключения Электроника" и "Чародеи", скончался в Детройте на 81-м году жизни.

Букеты гвоздик на земле

Советский кинорежиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет в Детройте. О его смерти режиссер Михаил Идов написал на своей странице в соцсети Facebook в ночь на понедельник, 13 января.

Контекст

Среди лауреатов российской театральной премии "Золотая маска" - спектакль "Когда гора сменила свой наряд", поставленный одним из самых радикальных режиссеров Хайнером Гёббельсом. (18.04.2016)

Международный кинофестиваль в Локарно, который начинается 3 августа, показывает западногерманский кинематограф первых послевоенных десятилетий. (02.08.2016)

Константин Бромберг родился в октябре 1939 года в Харькове. В конце 1950-х работал режиссером на Воркутинской студии ТВ. В 1965 году он окончил сценарный факультет ВГИКа.

Дебютный фильм Бромберга, "Длинный день Кольки Павлюкова", вышел в 1968 году. Известность режиссеру принес музыкальный трехсерийный фильм "Приключения Электроника", показанный в 1980 году, а также новогодняя музыкально-комедийная киносказка "Чародеи", премьера которой состоялась в 1982-м. В том же году Бромберг получил Государственную премию СССР за "Приключения Электроника".

Впоследствии Бромберг переехал в США. По словам Михаила Идова, там режиссер не занимался ничем, связанным с кинематографом.

Смотрите также:

  • Спектакль БерлусПутин в Театре.doc

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр.doc

    У создателей московского документального Театра.doc Михаила Угарова и Елены Греминой постоянно возникают проблемы с властями. Осенью 2014 года театр вынудили покинуть помещение, в котором он работал около 12 лет. Постановку "Болотное дело" пытались сорвать. На спектакли приходила полиция. Позже худрука Михаила Угарова не выпустили из Москвы на гастроли в Берлин.

  • Всеволод Мейерхольд и Дмитрий Шостакович

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр имени Всеволода Мейерхольда

    В 1938 году по указанию Комитета по делам искусств СССР был закрыт театр Мейерхольда. Еще до этого была снята с репертуара "Баня" Маяковского, запрещена постановка "Самоубийцы" Эрдмана. Закрытию театра предшествовала разгромная статья в "Правде". Позже Всеволод Мейерхольд был арестован и расстрелян. На этом снимке он - справа, вместе с композитором Дмитрием Шостаковичем.

  • Михаил Булгаков

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Пьесы Михаила Булгакова

    Даже знаменитые "Дни Турбиных" Михаилу Булгакову приходилось несколько раз переделывать, прежде чем пьеса была разрешена к постановке во МХАТе. Тем не менее, ее позже сняли с репертуара. Постановку возобновили, но запрещали другие спектакли по пьесам Булгакова: "Бег", "Зойкину квартиру", "Багровый остров".

  • Владимир Высоцкий

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр на Таганке

    Премьера "Гамлета" с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке состоялась в 1971 году. В советское время театр постоянно преследовали запреты. Уже в 1968 году запретили "Живого" по повести Бориса Можаева. Позже снимали и другие спектакли, в том числе легендарую постановку "Мастера и Маргариты". Художественного руководителя Юрия Любимова лишили гражданства. "Гамлета" сняли после смерти Высоцкого.

  • Режиссер Петр Фоменко

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    "Новая Мистерия-буфф"

    После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.

  • Опера Тангейзер Тимофея Кулябина

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Опера "Тангейзер"

    Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.

  • Кирилл Серебренников

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Балет "Нуреев"

    Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 04:22

Кино и магия света

Контекст

Какие спектакли запрещали в СССР и России

27 марта отмечается Всемирный день театра. DW вспоминает постановки, которые оказались под запретом в СССР и России. (27.03.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение Михаила Идова в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Театр на воде  

Премьера "Нуреева" в Большом театре: слишком смело для России?  

Кино и магия света  

Реклама

Самые читаемые

Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну  

В Иране продолжаются антиправительственные протесты  

Юлия Ауг: В России налицо все признаки формирования тоталитарного государства  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно